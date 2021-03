Les douches prennent de plus en plus de place dans les salles de bains, constate-t-on chez Mondial, à Montréal.

La pandémie et toutes les restrictions qu’elle entraîne ont un effet palpable sur les propriétaires. Fins observateurs, ils éprouvent plus que jamais le désir d’habiter dans un environnement qui leur plaît. Voici comment cela se traduit dans les salles de bains, en quatre points.

Danielle Bonneau

La Presse

Corriger des lacunes

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Cette salle de bains, récemment rénovée par Construction Max Larocque, répond beaucoup mieux aux besoins des propriétaires.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dans cette salle de bains, rénovée par Construction Max Larocque, la baignoire a été retirée complètement à la faveur d’une douche vitrée. Une armoire, confectionnée sur mesure, a été ajoutée au-dessus de la toilette.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La salle de bains s’intègre harmonieusement dans la maison, construite il y a une centaine d’années. « On s’est inspiré des années 1920, sans faire de mimétisme, indique la designer d’intérieur Marie-Ève Gauthier, de Construction Max Larocque. On a accordé aussi beaucoup d’importance au rangement. »

PHOTO FOURNIE PAR CONSTRUCTION MAX LAROCQUE Les propriétaires en avaient marre de leur salle de bains, qui avait été rénovée dans les années 1980, bien avant leur arrivée.

PHOTO FOURNIE PAR CONSTRUCTION MAX LAROCQUE La salle de bains était auparavant dotée d’un lavabo sur pied. Tous les effets étaient rangés sur des tablettes. Les propriétaires désiraient avoir beaucoup d’espace de rangement. 1 /5









Comme ils passent plus d’heures à la maison, les gens observent davantage les défauts de leur propriété et veulent y remédier, constate Jacques Larocque, président de Construction Max Larocque. Dans la salle de bains, cela représente un défi supplémentaire lorsque l’espace est restreint. « Dans ce cas, la baignoire est de plus en plus retirée complètement à la faveur d’une grande douche. »

« Cela donne une impression de légèreté, renchérit la designer d’intérieur Marie-Ève Gauthier, vice-présidente de la même entreprise. Lorsque l’espace le permet, une baignoire autoportante est installée. Mais cela prend un certain dégagement, pour obtenir un bel effet visuel et faciliter le nettoyage. »

Ceux qui sacrifient une pièce pour obtenir une salle de bains spacieuse sont rares, note le couple, partenaire en affaires et dans la vie. « Il faut être imaginatif, dit M. Larocque. Dans une salle de bains, où il faut intégrer une douche, une toilette, un lavabo et une baignoire, si l’espace le permet, on y gagne en maximisant l’espace de rangement, grâce à du mobilier fait sur mesure. »

> Consultez le site de Construction Max Larocque

Agrandir la douche

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les portes de douche en verre clair permettent d’admirer les dalles de pierre naturelle, qui couvrent les murs. Chez Ciot, à Montréal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Lorsqu’il y a suffisamment d’espace, des baignoires autoportantes, spacieuses et confortables, sont installées. Chez Ciot, à Montréal. 1 /2



Les douches prennent de plus en plus de place dans les salles de bains, constate Marie-Ève Brunet, conseillère chez Mondial, commerce consacré à la rénovation résidentielle situé à Saint-Léonard, dans l’est de Montréal. « Les clients désirent des douches les plus grandes possible, précise-t-elle. Certains vont chercher de l’espace en éliminant la penderie de la pièce voisine ou vont rapetisser une grande chambre d’enfant en se disant que toute la famille va en profiter. Ils arrivent bien préparés, en ayant fait beaucoup de recherches sur Pinterest ou en ayant regardé des émissions de déco. Ils ont déjà choisi leur entrepreneur. Ils savent qu’il y a des délais pour obtenir certains matériaux. Ils se préparent pour des travaux qui auront lieu trois ou quatre mois plus tard. Ils optent pour des portes de douche en verre clair pour voir la belle céramique qu’ils auront choisie. Cela agrandit aussi la pièce. »

Ceux qui installent une baignoire avec une douche, comme dans les hôtels, sont rares, indique Kristina Panzera, vice-présidente du marketing de Ciot, qui possède notamment des salles d’exposition à Montréal, Brossard et Québec. « Les gens préfèrent des douches spacieuses et luxueuses, avec des jets et la luminothérapie, plutôt que d’installer une petite baignoire inconfortable. S’ils ont de la place, ils vont mettre le paquet et ajouter une baignoire autoportante d’au moins 66 po. Le confort est très important. Les gens passent plus de temps à la maison et ont besoin d’un espace de tranquillité. »

> Consultez le site de Mondial

> Consultez le site de Ciot

Personnaliser la pièce

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les accents dorés apportent beaucoup de chaleur et se détachent contre des carreaux noirs. Chez Ciot, à Montréal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le chrome demeure indémodable. Mais le noir mat, qui s’agence avec tout, est de plus en plus populaire dans la robinetterie et la quincaillerie. Chez Mondial, à Montréal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le noir et le blanc. Une combinaison intemporelle. Chez Ciot, à Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR IKEA IKEA vient de lancer des meubles pour la salle de bains d’un vert sauge, dans la collection Godmorgon (Gillburen). Cette couleur chaleureuse et neutre répond au besoin d'intégrer un peu de verdure à l'intérieur. 1 /4







Les propriétaires cherchent à mieux diviser l’espace, pour qu’il soit plus pratique, et désirent l’embellir, souligne Kristina Panzera, de Ciot. « Plusieurs n’aimaient pas leur salle de bains avant la pandémie, explique-t-elle. Quand cela fait des mois qu’ils l’ont sous les yeux, ils ne peuvent plus la sentir. Même avec un petit budget, ils peuvent rafraîchir un espace et faire quelque chose de sympathique. Cela peut se faire avec des carreaux de céramique, de style subway, qui ne coûtent pas tellement cher. Du coup, avec un seul mur blanc, une salle de bains ne paraît plus trop foncée. »

La couleur commence à prendre beaucoup de place, surtout dans la salle de bains, note-t-elle. « Je pense que les gens ont besoin d’un peu de joie dans leur vie, estime-t-elle. Comme ils passent moins de temps dans la salle de bains que dans la cuisine, ils ont moins peur de se tanner. Leurs invités ne la verront pas nécessairement. Ils osent donc davantage et se font vraiment plaisir avec du bleu, du vert, des formes géométriques. Ils choisissent une robinetterie noire ou dorée, ce qu’ils n’auraient pas fait il y a quelques années. »

Les clients investissent dans des produits hors de l’ordinaire, constate aussi Marie-Ève Brunet, de Mondial. « Ils veulent personnaliser leur espace, dit-elle. Le chrome est indémodable, mais on sent que les choix sont de plus en plus axés vers la couleur. Le noir mat, qui s’agence avec tout, devient une couleur neutre. On voit de plus des baignoires autoportantes avec un extérieur noir mat, de la quincaillerie, des portes de douche avec des accents noirs mats. »

Pour répondre au besoin de s’entourer de couleur, IKEA offre depuis peu des meubles pour la salle de bains d’un vert sauge, dans la collection Godmorgon (Gillburen). « C’est une pièce plus facile à personnaliser, parce qu’elle est fermée », indique Heena Saini, spécialiste des relations publiques sur le plan commercial d’IKEA Canada. « Elle n’a pas nécessairement besoin d’être décorée comme le reste de la maison. Le vert sauge est une couleur chaleureuse, qui demeure neutre et apporte un peu de verdure à l’intérieur. »

> Consultez le site d’IKEA Canada

Mieux ranger

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les pharmacies, dissimulées derrière des miroirs, constituent aussi d’intéressants espaces de rangement supplémentaires. Chez Ciot, à Montréal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Dans la douche et au-dessus de la baignoire, des niches sont de plus encastrées dans le mur, pour ranger toutes les bouteilles. Chez Mondial, à Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR IKEA Les tiroirs sont de mieux en mieux organisés, pour s’y retrouver. Les magasins IKEA proposent une large gamme de produits pour s’assurer que tout soit en ordre. 1 /3





Plus que jamais, les gens désirent que chaque chose soit à sa place. Beaucoup optent pour des tiroirs pour maximiser le rangement, indique Marie-Ève Brunet, de Mondial. « Plusieurs privilégient le tiroir coup de pied, au bas d’un meuble-lavabo, précise-t-elle. Le tiroir étant en retrait, le meuble a l’air d’être suspendu. Cela donne davantage de rangement sans gâcher l’allure du mobilier. »

Dans la douche et au-dessus de la baignoire, des niches sont de plus encastrées dans le mur. « Les gens ne veulent plus voir de traîneries par terre, poursuit-elle. Ils ne veulent plus de tablettes non plus, dans lesquelles ils s’accrochent. »

Les pharmacies, dissimulées derrière des miroirs, constituent aussi d’intéressants espaces de rangement supplémentaires, fait remarquer Kristina Panzera, de Ciot. « Il y a des modèles beaucoup plus beaux qu’avant. Certains ont des cadres, qui font beaucoup moins banals. »