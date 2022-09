Vous envisagez de refaire votre salle de bains et de remplacer la baignoire par une douche, mais vous hésitez par crainte que votre propriété n’en soit dévalorisée ? La réponse de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est claire, mais pourtant…

Marc Lacasse, courtier immobilier et président de l’APCIQ, tient à préciser que rénover une salle de bains donne toujours une valeur ajoutée à une résidence. « Elle produit un effet wow lorsqu’un acheteur potentiel visite une propriété, ce qui va faciliter la vente. S’il n’y a pas de douche, il verra ça comme une faiblesse et pourra offrir moins lors du dépôt de l’offre pour en installer une afin d’en couvrir le coût.

« Cela dit, c’est important de conserver au moins une salle de bains avec une baignoire », pense-t-il.

Le courtier remarque également que beaucoup de gens aiment prendre un bain de temps en temps l’hiver pour se réchauffer et que, dépendamment de leur condition physique, la majorité des personnes âgées vont préférer un bain à une douche, auquel elles ajouteront des barres de soutien pour les aider à entrer et sortir. Donc selon lui, si l’absence de baignoire ne dévalue pas réellement la valeur de la propriété, elle peut inciter un acheteur à faire baisser le prix de vente pour compenser le coût des travaux s’il veut en installer une.

De son côté, la designer d’intérieur Sophie Tremblay, de ST Design, constate un engouement pour les grandes douches depuis deux ans. Ses clients lui demandent souvent d’évaluer l’impact sur la valeur de leur propriété s’ils enlèvent le bain. « Je pense que les gens sont plus conscients des choses, alors ils se questionnent et préfèrent investir dans ce qu’ils utilisent vraiment », estime-t-elle.

Elle souligne qu’il faut compter en moyenne 3000 $ pour un bain autoportant et sa robinetterie et que les gens aiment mieux investir dans une vaste douche de 4 pi sur 6 pi, puis ajouter un plancher chauffant pour maximiser leur confort dans la salle de bains.

La designer a aussi des demandes de la part de personnes âgées pour des projets de grande douche. « Elles souhaitent améliorer l’accessibilité, mais ne veulent pas d’un bain avec porte. Je leur ajoute un banc pour qu’elles puissent s’asseoir et une alcôve pour ranger les produits d’hygiène à la bonne hauteur », précise-t-elle.

En clair, si vous avez la chance d’avoir deux salles de bains, mieux vaut donc installer une baignoire dans l’une d’entre elles et une douche dans l’autre, ou de regrouper les deux si l’espace le permet. Si vous n’avez qu’une seule salle de bains et que vous souhaitez revendre rapidement votre propriété, optez pour une baignoire, afin de répondre à une plus grande part de marché d’acheteurs. En revanche, si vous envisagez y résider longtemps, choisissez la solution qui répond vraiment à vos propres besoins.

« Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir si on veut rester plus de 10 ans dans sa maison en remplaçant le bain par une douche, au même titre que de créer un décor très audacieux qui fera votre bonheur », conseille Marc Lacasse.

Pour les plus prudents, Sophie Tremblay propose une solution judicieuse : « Choisissez une douche dont le drain de plancher va correspondre à celui du bain. Ce sera un argument de vente si l’acheteur veut remettre une baignoire, car elle sera facile à installer. »

Deux exemples

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE TREMBLAY, ST DESIGN Avant

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE TREMBLAY, ST DESIGN Après 1 /2



Dans cette petite salle de bains de 188 cm sur 203 cm (74 po sur 80 po), la designer Sophie Tremblay, de ST Design, a fait installer une douche de 122 cm sur 76 cm (48 po sur 30 po) équipée d’un banc escamotable à la place de la baignoire qui prenait beaucoup de place. Ses clients âgés ne voulaient pas de bain avec porte et avaient besoin de rangement. L’emplacement de la toilette et du lavabo n’a pas changé, mais la designer a choisi un meuble-lavabo afin d’ajouter du rangement. Le miroir-pharmacie étroit comprend aussi des étagères, pratiques pour stocker les petits accessoires. Par ailleurs, une porte coulissante pour entrer dans la salle de bains et le nouvel aménagement ont dégagé de l’espace pour installer une penderie dans le prolongement de la douche. Les propriétaires sont comblés par cet espace plus fonctionnel dont la palette de couleurs douces crée un effet de grandeur et de chaleur.

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE TREMBLAY, ST DESIGN Avant

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE TREMBLAY, ST DESIGN Avant

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE TREMBLAY, ST DESIGN Après

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE TREMBLAY, ST DESIGN Après 1 /4







Cette salle de bains comprenait une énorme baignoire, une petite douche en angle et un lavabo, ce qui ne convenait pas aux clients de la designer Sophie Tremblay, une famille reconstituée avec quatre enfants. « Ils avaient besoin de deux meubles-lavabos pour pouvoir être à plusieurs sans se gêner et d’une douche avec deux pommeaux. J’ai remplacé la douche-cabine par une vanité décalée par rapport à la première et j’ai mis une grande douche à la place de la baignoire pour éviter de trop toucher à la plomberie. » Les larges dalles noir et blanc au goût du jour donnent une ambiance chic à la pièce, tandis que le fini bois des meubles lui apporte de la chaleur.