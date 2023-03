Avec l’explosion des coûts des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, il est temps plus que jamais de se réapproprier certains travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison. Devenez un pro et passez à l’action avec des tâches à la portée de tous.

Projet

Si vous souhaitez offrir un coup d’éclat à votre salle de bains ou à votre salle d’eau, l’option de changer le meuble-lavabo (qu’on appelle souvent « vanité ») est une solution. Un projet accessible et efficace pour changer le décor.

En premier lieu

Le changement de votre meuble-lavabo demande un minimum de planification. Vous devez respecter l’espace disponible. Le meuble ne doit pas nuire au déplacement ou empêcher la fermeture de la porte.

Vérifiez l’emplacement de la plomberie pour assurer un raccord sans changements majeurs. Ensuite, les aspects pratiques et esthétiques : types de matériaux, look, rangement.

Les outils Ruban à mesurer Niveau à bulle Pistolet à calfeutrer Perceuse, embout, ancrages Détecteur de montant (facultatif)

Comment s’y prendre

1. Faites d’abord le montage du meuble (au besoin). Fixez le meuble. Pour bien l’attacher au mur, trouvez les montants. Le but est de fixer le meuble pour qu’il soit solide. Utilisez les zones d’ancrage à chaque extrémité du meuble pour l’attacher au mur. S’il n’y a pas de montant, installez un ancrage. Petite astuce : même s’il n’est pas dans les espaces prévus, la traverse du meuble est suffisamment solide. Vissez dans le meuble pour atteindre le montant. Important : avant de visser le meuble, assurez-vous qu’il soit au niveau !

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE On fixe le meuble au mur en trouvant les montants.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE N’hésitez pas à utiliser un ancrage au besoin.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE ll faut visser solidement le meuble au mur.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE On s’assure que le meuble est au niveau ! 1 /4







2. Appliquez du silicone sur le rebord du meuble. Le silicone sert à tenir le comptoir ou le lavabo bien en place.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un trait de silicone avant de déposer le lavabo facilitera l’adhésion au comptoir.

3. Fixez la crépine dans le fond du lavabo. Installez du ruban téflon, qui sert à lubrifier le filetage des joints et permet que le serrage soit adéquat pour l’assemblage. Raccordez aux tuyaux d’évacuation. Il faut se méfier de l’eau. Une seule goutte qui coule longtemps peut engendrer des dégâts très coûteux. N’hésitez pas à faire appel à un plombier pour cette étape.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Après avoir fixé la crépine dans le fond du lavabo, appliquez un trait de silicone, ce qui facilitera l’adhésion à la pièce finale de l’assemblage de ladite crépine.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le ruban téflon, allié pour l’assemblage

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE N’hésitez pas à faire appel à un plombier pour raccorder les tuyaux. 1 /3





4. Déposez le lavabo. L’avantage de la moulure contemporaine droite et sans profil, c’est qu’on peut sabler pour un meilleur ajustement. S’il y a lieu, enfoncez vos têtes de clous.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE À cette étape, on dépose le lavabo sur le meuble.

Dernière étape

5. Tirez un cordon de silicone entre les rebords du comptoir et les murs. Le silicone étanchéifie le tout et empêche l’eau de s’infiltrer. Pour bien réussir cette étape, coupez le tube droit et tenez votre pistolet en angle.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un dernier trait de silicone pour assurer l’étanchéité

Un peu plus loin

Si vous faites des changements plus importants dans la salle de bains et que vous prévoyez un grand meuble-lavabo suspendu, planifiez bien votre projet en installant un fond de clouage. Pour ce faire, il faut fixer entre les montants un contreplaqué, avant de mettre le revêtement de gypse. Le contreplaqué assure une installation solide et durable. Une fois le meuble installé, vous pouvez ajouter des carreaux de céramique pour aider à l’entretien, en plus de créer un beau décor.