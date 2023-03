Des propriétaires nous ouvrent les portes de leur demeure d’exception, offerte sur le marché de la revente

Érigée sur deux terrains en surplomb dans un quartier paisible proche du centre-ville de Magog, la maison de Lise Leblanc nous transporte de l’autre côté de la frontière dès qu’elle nous ouvre sa porte.

Le ravissant village de Kennebunkport, situé dans le canton de York, dans le Maine, a toujours inspiré Lise Leblanc. On y trouve des maisons typiques du style Nantucket, synonyme de fraîcheur, d’esprit nautique et d’élégance intemporelle créant une atmosphère de détente indéniable. Et c’est précisément l’effet ressenti en entrant chez Mme Leblanc... en plus d’avoir l’impression d’être en vacances. « Tous les gens qui me rendent visite me disent qu’ils se sentent tellement bien chez moi qu’ils aimeraient y rester », se réjouit-elle.

Pourtant, avant d’arriver à cet état de bien-être, cette designer qui a aussi travaillé pour des magazines d’art de vivre prestigieux a connu bien des obstacles. « À la mort de mon mari, ses enfants ont hérité de la maison ; ils m’ont laissé le loisir d’y vivre quelques années, puis ils ont décidé de la vendre. Elle était au bord du lac Massawippi, à Ayer’s Cliff, et la transaction s’est conclue en juillet 2020, donc en pleine pandémie », raconte-t-elle.

Il y avait bien des condos au bord de l’eau, mais Lise Leblanc préférait une maison. « Mon agent immobilier m’a dit qu’il y en avait une à Magog susceptible de me plaire. J’ai cliqué sur l’annonce à 2 h du matin et c’était en plein ce que je voulais. » Il lui fallait tout de même prévoir des changements importants pour qu’elle l’aménage à son goût.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La piscine creusée est bien isolée des regards et sa large plage inclut une maisonnette. « Il y a beaucoup de fleurs l’été, dont un jardin de pivoines, et l’éclairage est magnifique le soir », souligne la propriétaire.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’escalier attenant à l’entrée est orné d’une colonne en forme de phare qui donne le ton au décor.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le salon, à l’instar des autres espaces communs, est constamment baigné de lumière naturelle et sa luminosité est renforcée par la toile de fond blanche. L’omniprésence du bois ainsi que les rideaux et le mobilier confectionnés dans des tissus haut de gamme de couleur pâle (Ralph Lauren) favorisent une ambiance douce.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Une rambarde originale, véritable œuvre d’art, court le long de la mezzanine.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La salle à manger est dotée d’une table à plateau de verre pour donner un sentiment de légèreté.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Un immense îlot relie la cuisine à la véranda.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La cuisine, blanche bien sûr, comprend un évier en porcelaine aux accents champêtres.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La maison bénéficie de détails architecturaux soignés, comme cet œil-de-bœuf dans la cuisine (fleurs Foliole).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Irrésistible, la salle d’eau du rez-de-chaussée se distingue par son plancher en cabochons et son papier peint poétique inspiré du bord de mer californien (Serena & Lily).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Cette chambre est aménagée sur la mezzanine.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Ultraféminine et sophistiquée, la salle de bains de l’étage supérieur est équipée d’une robinetterie en cristal Swarovski et de comptoirs en marbre.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’une des deux chambres situées au sous-sol de la maison

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La véranda jouit de la vue sur la montagne et sur le lac. 1 /13

























Vues admirables de toutes parts

Une fois les clés en poche, Mme Leblanc s’installe dans l’une des deux chambres du sous-sol pour s’isoler des travaux prévus aux étages supérieurs. Et finalement, elle y est toujours, car ce niveau très confortable comprend également une salle de bains et un salon.

Les rénovations ont duré un an dans des conditions compliquées pour trouver des matériaux et respecter les mesures sanitaires. Le gypse gris des murs a disparu, laissant place à des lattes de bois, et de la brique habille désormais le manteau de foyer. Le tout, y compris le plafond et ses poutres, a été peint en blanc. « J’utilise toujours l’OC-118 de Benjamin Moore parce que c’est un blanc chaud enveloppant », explique la maîtresse des lieux, qui a fait appel à des ébénistes pour que les finitions soient impeccables.

Pour moi, le travail bien fait et les matériaux nobles de grande qualité sont essentiels. Ma cuisine a été réalisée sur mesure, comme les salles de bains, mais aussi beaucoup de mobilier, dont mes fauteuils de salon. J’aime les choses raffinées. Lise Leblanc, propriétaire

Outre les nombreux éléments exclusifs, elle a sélectionné des meubles et des accessoires en Europe, mais surtout aux États-Unis, faute de trouver au Québec les perles rares qu’elle voulait pour donner cachet et prestance à sa demeure. C’est d’ailleurs son souci du détail ainsi que ses choix très sélectifs qui personnalisent son intérieur. Elle est d’ailleurs prête à vendre ses meubles et objets aux acheteurs qui souhaiteraient garder l’ambiance intacte.

« Je fais ma vie ici ; c’est un cocon lumineux et je profite de la vue sur la montagne, sur le lac et des couchers de soleil extraordinaires sans sortir de chez moi. J’ai vécu dans une vingtaine de maisons et celle-ci est la plus spectaculaire », dit-elle.

Un départ obligé

Si elle pouvait, Lise Leblanc resterait dans sa villa, mais elle doit la quitter à cause de ses problèmes de santé qui s’accroissent : « C’est une maison du bonheur qui est toujours claire et dans laquelle on veut rester tout le temps, mais j’ai du mal à gravir les escaliers parce que je fais de la fibromyalgie et de la polyarthrite aiguë. Je vais donc m’installer dans un condo au bord de l’eau à Ayer’s Cliff. »

Selon elle, les dimensions et la configuration de sa propriété répondraient bien aux besoins d’une famille de deux enfants ou d’un couple désireux de loger ses hôtes, tout en gardant l’intimité de chacun.