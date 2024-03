Vous êtes nombreux à réagir aux textes que nous publions. Voici un éventail de commentaires que vous nous avez fait parvenir ces derniers jours.

Grand-mère résistante

Une de mes filles a accouché de son troisième enfant en juin dernier et malgré des appels dans toutes les garderies aux alentours de chez elle, elle n’a pas trouvé une place pour son poupon. Elle est inscrite sur le site gouvernemental depuis sa première grossesse, soit 2018, et elle n’a jamais reçu d’appel d’un CPE. Maintenant, elle a fait appel à sa députée, Mme Duranceau, et ce qu’elle a obtenu de sa part, c’est la liste des garderies (et des garderies sans pouponnière) ! Je suis grand-mère, et je fais partie de votre force de résistance. Je trouve inacceptable que ma fille ne puisse retourner au travail (elle a une formation universitaire) parce que l’État est incapable de mettre en place un système efficace pour toutes les mères !

Louise Couture, Mirabel

Lisez « Une force qui nous transcende »

Nécessaire examen de conscience

Nous valons tous mieux que la pire phrase que l’on ait dite ou le pire geste que l’on ait fait. Plutôt que d’exclure de ma vie certaines personnes, je préfère exclure certains sujets de conversation avec elles. Je pense par ailleurs que nous avons tous besoin régulièrement d’un « examen de conscience », simplement pour vérifier que nos attitudes et comportements sont conformes à ce que l’on prétend être nos valeurs. On peut y être aidé par un proche de confiance, mais pas par n’importe quel moralisateur de passage. En ce sens, je trouve que les interlocuteurs les plus pénibles ne sont pas tant les GLT que ces inquisiteurs auxquels on n’a rien demandé.

Louis J. Bérard, Montréal

Lisez « L’annulation »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE « Il faut leur faire confiance et leur donner les moyens d’accéder à de plus en plus de liberté, avec une surveillance discrète », écrit Nicole Lavoie à propos des adolescents.

Faire confiance aux ados

Les ados ont besoin de soutien particulier pour passer à travers cette période de transition qu’ils vivent entre l’enfance et l’âge adulte. Ce changement est très déstabilisant pour eux et mérite d’être bien traité par les adultes qui les entourent. D’abord, il faut les écouter, leur donner la chance d’exprimer ce qu’ils ressentent. Il faut leur faire confiance et leur donner les moyens d’accéder à de plus en plus de liberté, avec une surveillance discrète. Nous avons tous un jour été ados et savons à quel point nous avions besoin de pouvoir décider par nous-mêmes en sachant que les bonnes personnes autour de nous sauraient nous accompagner dans ce passage.

Nicole Lavoie, Lorraine

Lisez « Comment être pro-ados »

Traduisons les rapports de recherche

Il y a six langues officielles aux Nations unies : anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe. Est-ce qu’il y aurait lieu de réfléchir à instituer un tel modèle dans le domaine de la dissémination des travaux de recherches scientifiques ? Chacun des chercheurs pourrait fournir un texte dans une des langues officielles et un service de traduction le traduirait pour le diffuser dans les cinq autres langues officielles. Tous y gagneraient en transmettant leurs résultats de recherche plus rapidement à un public plus large. Les contributions scientifiques seraient d’autant plus significatives eu égard aux avancées qui pourraient être faites simultanément à l’échelle de la planète. Les collaborations entre les universités des différents pays seraient facilitées et leurs résultats enrichis d’autant. Je dirais qu’il sera toujours moins onéreux de traduire un rapport de recherche que de refaire la même recherche dans sa propre langue.

Claude Gaudet, Saint-Bruno

Lisez « De la science en français SVP ! »

Flou pédagogique

Comme cet article est pertinent. J’ai remarqué la même chose en mathématiques. Comme ancienne conseillère pédagogique de mathématiques, nous savions que le matériel approuvé par le Ministère couvrait les apprentissages du programme. Actuellement, on ne peut pas savoir si ce qui est enseigné dans une classe correspond à ce qui devrait être appris par les élèves de ce niveau. Comment s’assurer que les apprentissages essentiels sont acquis dans telle classe et à la fin d’un cycle ?

Claudette Therrien, Montréal

Lisez « Matériel didactique au primaire – Un angle mort en éducation ? »

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE « Si les technologies rendent la transition énergétique possible, ce sont les gens qui la feront », écrit Scott McKay.

La technologie ne fera pas tout

Dans toutes les transitions nécessaires pour rendre notre société plus écologique – lire pour respecter les limites de la nature et pour en utiliser l’extraordinaire potentiel –, on a tendance à miser d’abord sur la technologie. Comme le souligne à juste titre Yvan Cliche, si les technologies rendent la transition énergétique possible, ce sont les gens qui la feront. Ou pas.

Scott McKay, Montréal

Lisez « La transition énergétique passera par les personnes »

Une éducation sexuelle adaptée à l’âge des enfants

Il y a quelques semaines, il y a eu un article, dans votre journal, sur l’éducation sexuelle qui était intégrée dès le primaire et à toutes les matières, dans les écoles suédoises. Quel bel exemple à appliquer où les informations adaptées à l’âge des enfants et les valeurs de respect, de consentement et d’amour seraient prônées !

Lise Lebeau, Saint-Jean-sur-Richelieu

Lisez « Violences à caractère sexuel – Les élèves plus jeunes sont délaissés »

Lisez « L’éducation sexuelle à la suédoise »

« J’aime votre accent »

Quand je vais en France et qu’on s’exclame (je n’exagère pas) sur mon accent, je prends plaisir à leur dire que moi aussi, j’aime leur accent !

Michele Meunier, Longueuil

Lisez « Racisme et égalité des chances – On a tous un accent »