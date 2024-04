Vous avez admiré l’éclipse en famille, entre amis ou avec vos voisins. En ville, à la campagne ou de votre salon. Mais vos témoignages ont en commun d’être teintés d’émotion pure et d’une reconnaissance envers la nature qui nous a offert ce rare et grandiose spectacle.

Doublement inoubliable

En plus du magnifique spectacle auquel on a assisté, ce moment sera toujours marquant pour moi, car c’est celui qu’a choisi ma fille de 11 mois pour prononcer son premier « maman » lors de l’éclipse totale d’aujourd’hui.

Karyne Blanchette, Montréal

Noirceur totale

Au lac Memphrémagog… Fantastique ! La noirceur totale est arrivée d’un coup. Nos luminaires de nuit se sont allumés. Baisse prononcée de la température. Comme en pleine nuit, on ne pouvait pas voir de l’autre côté du lac. Nous avons entendu les bernaches crier. Les véhicules ont dû s’arrêter sur la route à 1 km. On n’entendait RIEN. Toutes les personnes, ici, enfants et petits-enfants, ont dit « wow ».

Robert Gagné, Magog

Entre Montréalais

PHOTO FOURNIE PAR ÉMILIE VERRETTE L’éclipse vue de la place Jacques-Cartier

Au Vieux-Port avec les enfants. Quelques secondes avant la totalité, une vague de ohhh et de ahhh a traversé la place Jacques-Cartier. Lunettes au visage, les larmes aux yeux, les gens se sont mis à applaudir. Vivre ça ensemble dans ce lieu mythique était grandiose. Nous sommes chanceux d’avoir pu vivre ça en famille et entre Montréalais.

Émilie Verrette, Montréal

Le soleil qui disparaît

PHOTO FOURNIE PAR MICHEL BERTRAND L’éclipse vue de Lachine

À Lachine sur le bord de l’eau, ça a été un spectacle époustouflant. Pendant l’éclipse dans ma photo, on voit les oiseaux se promener dans le ciel pendant que le soleil disparaît…

Michel Bertrand, Lachine

De mon balcon

J’ai pu observer l’éclipse totale de mon balcon ! Assise dans un gros fauteuil, avec mes lunettes de protection, j’ai assisté à un spectacle inoubliable et grandiose ! Je me sens vraiment privilégiée d’avoir vu un phénomène céleste d’une telle beauté. Le summum fut bien sûr lorsqu’il y a eu pleine éclipse. Wow ! Merci la vie.

Nathalie Lafortune, Montréal

Dans Rosemont

PHOTO FOURNIE PAR MARTIN FRENETTE L’éclipse vue de Rosemont

Magnifique spectacle dans Rosemont (6e Avenue et Saint-Zotique). Photo prise par ma conjointe, Isabelle Duchesne, avec un Pixel 8.

Martin Frenette, Montréal

Forte émotion

En famille, nous attendions le moment où nous pourrions enlever nos lunettes, et ma fille de 8 ans et moi brûlions d’impatience. Soudainement, une étoile apparaît et tout devient plus sombre. J’ai été frappé par la vitesse à laquelle la lumière tamisée a cédé la place à la pénombre. Puis, plus rien à travers nos lunettes. Je regarde l’application et je dis aux autres que c’est le moment. Nous n’avons jamais vu quelque chose d’aussi beau. Même ma conjointe qui n’est pas fervente d’astronomie a été émue, mais c’est ma grande qui a eu la réaction la plus forte. Après avoir hurlé d’excitation, elle s’est mise à pleurer tellement elle était émue. Je suis tellement heureux que nous ayons pu partager ce moment.

Philippe Boulanger, La Prairie

L’éclipse vue de Rimouski

PHOTO FOURNIE PAR MANON RIOUX Les crocus de Manon Rioux

Ici, à Rimouski, c’était une éclipse partielle (95 %), mais j’ai pu observer quand même une bonne baisse de luminosité et de température. Mais le plus spécial fut mes crocus qui se sont refermés en plein jour !

Manon Rioux, Rimouski

Souvenir inoubliable

Les mots me manquent pour décrire ce que j’ai vécu pendant la minute de l’éclipse. J’ai eu la chance de voir l’éclipse du haut de ma tour à bureaux. Observer la phase d’éclipse totale est la plus belle chose que j’ai vue de ma vie. Un phénomène si éphémère, qui n’aura duré qu’une seule minute. Je me souviendrai à jamais de l’anneau métallique que j’ai vu autour de la Lune. Il n’y a aucune photo qui puisse rendre justice à ce que j’ai vu de mes propres yeux.

Justin Barrette, Longueuil

S’émerveiller devant la nature

Oui, l’éclipse était un phénomène unique et tellement spécial à observer, mais ce dont j’ai été témoin le 8 avril dernier, c’est aussi une occasion de se rassembler. Je trouve que ce fut une belle preuve que l’humain est encore capable de se retrouver pour s’émerveiller devant la beauté infiniment pure de la nature. Quel spectacle quand on s’est tous retrouvés à l’extérieur, applaudissant ce moment unique. Magnifique façon de commencer la belle saison !

Anthony Pageau, Montréal

En sanglots

J’étais seule sur ma véranda à regarder la partielle avec mes lunettes, mais quand je les ai enlevées pour voir l’entièreté, je me suis exclamée : « sapristi ! » et j’ai éclaté en sanglots. C’était de toute beauté. Cette noirceur spectrale, quelques oiseaux noirs qui volaient dans tous les sens, les oh ! et les ah ! que j’entendais dans les rues voisines et cette boule vivante ! Magnifique.

Marie-Josée Bérubé, Montréal

Avec ma fille

PHOTO FOURNIE PAR CAROLINE RODRIGUE Caroline Rodrigue et sa fille

J’ai eu l’immense privilège de vivre ce spectacle avec ma fille de 7 ans. Je suis éducatrice en service de garde et le directeur de mon école a accepté que ma fille puisse m’accompagner pour cette expérience unique ! Nous avons eu la chance de voir le début de l’éclipse puis la totalité et d’enlever nos lunettes. C’était un moment d’émotion intense. J’ai pris de belles photos de nous avec nos lunettes. Je prépare un cadre souvenir avec les photos et nos lunettes à l’intérieur.

Caroline Rodrigue, Longueuil

Séduite

Je ne savais pas à quoi m’attendre. Avec tout l’engouement pour l’évènement, j’avais presque peur d’être déçue… Mais dès que la Lune a croqué un morceau du Soleil, j’ai été séduite. Et puis au moment où l’on a pu regarder l’éclipse sans lunettes, wow ! Il n’y a pas d’autre mot pour décrire le sentiment. J’étais quasiment émue. Ensuite, on se dit que ça a été tellement court et, lorsque tout est revenu à la normale, on se demande si on ne s’est pas imaginé tout ça !

Ingrid Pitchen, Montréal

Guérison

Anecdote : aujourd’hui, j’avais ma dernière mammographie de suivi oncologique de 15 ans pour un cancer du sein. J’apprends par les médias que l’éclipse pour les Autochtones signifie la guérison des femmes. Je l’ai regardée avec ma sœur qui a eu un cancer de l’utérus. L’expérience a pris une signification particulière pour nous deux aujourd’hui et ce fut un spectacle fascinant, comme dirait Charles Tisseyre.

Claire Bastien, Montréal