À la suite de la remise en question à Québec solidaire provoquée par la démission de la co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien, nous vous avons demandé si, à votre avis, notre système laisse suffisamment de place aux militants et s’il est possible de trouver d’autres façons de faire de la politique. Voici quelques-unes de vos réponses.

De longue haleine

Je crois qu’il est possible de faire de la politique autrement. Dans le cas de Québec solidaire (QS), le système de co-porte-parole est très louable et essentiel pour faire avancer les dossiers. Cependant, QS doit définir plus clairement les rôles du porte-parole masculin et de la porte-parole féminine. Le consensus est souhaitable, mais, parallèlement, il ne doit pas devenir un frein aux idées ou aux politiques souhaitées. Je comprends très bien les frustrations de Catherine Dorion et d’Émilise Lessard-Therrien, mais je suis surpris que des femmes brillantes et militantes n’aient pas vu les nuages à l’horizon. Nous voulons des changements et ceux-ci ne viennent pas nécessairement assez vite. Mais si des femmes militantes accomplies comme elles quittent le parti après si peu de temps, comment pouvons-nous les suivre ? Françoise David et Manon Massé ont amené des changements à notre société. D’autres femmes remarquables comme Véronique Hivon l’ont fait. Mais faire de la politique est un travail de longue haleine.

Daniel Racicot, Blainville

Travailler ensemble

Une chose toute simple ! Il serait temps que les politiciens et politiciennes travaillent ensemble pour nous faire avancer. Prenez Véronique Hivon, qui a impliqué des gens de différentes allégeances et qui a réussi à nous faire avancer sur le délicat sujet de l’aide à mourir. Politiciens, politiciennes, cessez donc de vous critiquer sans apporter de solutions. Y en a marre !

Danielle Pineault, Montréal

Un discours plus respectueux

Oh que j’espère que oui, un jour, la politique se fera autrement ! On n’a qu’à regarder ce qui s’est passé cette semaine avec Pierre Poilievre. J’aspire à un discours plus respectueux et surtout moins agressant, je n’ai pas envie que mon Québec ressemble aux États-Unis politiquement parlant ! J’ai envie qu’on cesse de critiquer tout un chacun et qu’on propose des alternatives, des solutions aux problèmes actuels, qu’on s’unisse au lieu de se diviser ! Pourquoi pas une coalition de tous les partis où chacun mettrait une pierre positive à l’édification de notre société ?

Brigithe Leduc, Verdun

Des lignes de parti rigides

On s’inquiète de la montée des autocraties sur la planète, mais assez peu des comportements autocratiques au sein même de nos partis politiques. J’ai été étonné de voir avec quel enthousiasme ont applaudi les députés du Parti conservateur du Canada lorsque leur chef a traité le premier ministre de « wacko » à la Chambre des communes. J’ai de la difficulté à croire que, pris individuellement, chacun pense réellement que le premier ministre est cinglé. Cela n’est qu’un exemple, mais au nom de la solidarité partisane, on demande aux députés de se ranger sans nuance derrière le chef et de l’afficher ostensiblement. Voilà qui ressemble étrangement à de l’autocratie, et tous les partis semblent coulés dans le même moule à cet égard. Pourquoi n’est-il pas acceptable qu’un député fasse preuve de nuance dans son comportement à la Chambre ou au Parlement devant certaines interventions douteuses d’un chef ? Le prix à payer est sans doute élevé, j’imagine…

Michel Lemay, Sainte-Julie

Servir le parti ou la population ?

Pour pouvoir faire de la politique autrement, il faudrait, entre autres, que les partis abandonnent la ligne de parti. Quand une formation politique recrute un candidat ou une candidate (si ce n’est pas un « poteau »), c’est pour représenter les intérêts de ses commettants. Or, comment est-ce possible quand on est contraint de donner son accord même quand cela dessert les gens de sa circonscription ? En principe, les députés sont au service de la population. Dans les faits, ils servent leur parti plus que leurs commettants. Le politique et la petite politique ont pris le pas sur le service public. Cela explique le désengagement et le désintérêt des gens, qui votent de moins en moins, car, vous diront-ils : « Ça ne sert à rien d’aller voter, car c’est du pareil au même et ils sont tous là pour se servir et non pour servir. »

Céline Jalbert, Québec

Un emprunt à Europe Écologie – Les Verts

Tant qu’à faire référence aux influences européennes, il serait opportun d’emprunter à Europe Écologie – Les Verts (EELV) le modèle utilisé pour arriver à nommer deux ministres au gouvernement Hollande et à élire une douzaine de sénateurs verts qui avaient la balance du pouvoir au Sénat en proposant du riding-sharing [partage de circonscription] entre le Parti socialiste et EELV avant les élections législatives du temps. Ici, au Québec, ce genre d’entente entre partis n’est pas autorisé lors d’élections générales. Il faudrait le permettre et accepter des compensations financières entre partis pour ajuster les contributions gouvernementales calculées en fonction des votes obtenus.

Jean Cloutier, Deschambault

Gouvernement de consensus

Le modèle de l’Assemblée législative du Nunavut (en inuktitut : ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᐊ ; en inuinnaqtun : Maligaliurvia) est l’organe législatif du territoire canadien. Son modèle est un bel exemple pour faire de la politique autrement. On devrait s’en inspirer, sinon l’appliquer tel quel, carrément. L’Assemblée législative fonctionne par un système de gouvernement de consensus et il n’y a donc aucun parti politique. Peu après les élections territoriales, les députés se rencontrent pour choisir parmi eux un cabinet ministériel et un premier ministre.

Réjean Deroy, Lévis