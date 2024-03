À en juger par vos centaines de réponses à notre appel à tous, les VUS ne sont pas près de disparaître de nos routes. Voici une sélection de vos commentaires.

Qui dit mieux ?

On s’y sent mieux vus et on voit mieux. Pour changer de voie, les autres nous laissent plus facilement passer, le poids en impose. C’est un véhicule haut, donc il est beaucoup plus facile de monter et descendre, quand l’âge nous rend un peu moins souples ! En plus, les retraités, dont je fais partie, font du ski, du vélo, des virées, et donc la capacité de chargement est intéressante. Je veux changer pour un véhicule hybride ou électrique et il n’y aura que le prix pour me faire renoncer à un VUS.

Sylvie Gorse, Montréal

Cercle vicieux

Ça devient un cercle vicieux ! Nous avons toujours résisté à nous procurer un VUS jusqu’ici. Nous voulons maintenant acheter un véhicule électrique, mais l’offre pour de petits véhicules électriques se fait rare. Nous aurions aimé par exemple une Golf électrique, qui n’est malheureusement plus offerte sur le marché nord-américain. Nous achèterons donc probablement un VUS électrique… malheureusement !

Danièle Ayotte, Mont-Tremblant

VUS à vendre

J’ai un VUS et je vais le vendre cette année pour le remplacer par une voiture de taille normale électrique. Je n’ai plus d’enfants à la maison, plus de chien et je ne fais plus de travaux de rénovation. Alors, pourquoi mettre un gros véhicule comme ça sur la route ? Il n’y a aucune justification !

Pierre Chartrand, Sainte-Adèle

L’état des routes

J’ai un petit VUS (Subaru Crosstrek). À cause de l’état des routes, je dois avoir de grosses roues et un véhicule élevé. J’ai eu une Toyota Corolla et j’avais plein de problèmes avec les roues d’en avant : des crevaisons, les roues qui se brisent et même l’essieu, à cause des nids-de-poule.

Ginette Leblanc, Gatineau

Dos fragile

J’ai 72 ans et un dos fragile. Il y a cinq ans, j’ai acheté mon deuxième VUS. Avant, j’avais une Toyota Corolla dont j’avais de la difficulté à sortir, et le siège n’était pas confortable. Mon premier critère est le confort et le deuxième est l’économie. J’ai donc opté pour un petit VUS, le Nissan Qashquai, car il me permet de m’asseoir sans me pencher, ses sièges sont très confortables et il est très économique (6 litres tous les 100 km en moyenne). Ce sont les gros VUS qui sont problématiques !

Louise Carreau, Portneuf

Intimidants

Je n’ai pas de VUS, je n’en vois pas l’utilité. Si j’en juge par mes voisins et voisines assez âgés, de plus en plus de gens seuls ont acheté ce type de véhicule. Est-ce qu’ils ont l’illusion d’être plus en sécurité ? Je conçois à la rigueur la nécessité pour des familles avec deux ou trois enfants. Il semble qu’au Québec, nous soyons les champions de ce genre d’achat. Les anciennes places de stationnement n’ayant pas été configurées en fonction des VUS, parfois, je me retrouve coincée entre deux de ces énormes VUS et je dois me contorsionner pour ouvrir ma portière. Ensuite, ils me coupent toute visibilité pour reculer. Sur la route, lorsqu’ils te talonnent de trop près, c’est stressant. C’est incompréhensible.

Lise Cyr, Montréal

PHOTO FOURNIE PAR NICOLAS DES ORMEAUX Le Kei Truck de Nicolas Des Ormeaux

Petite merveille

Comme des centaines de passionnés, j’ai choisi, contrairement au VUS, le plus petit véhicule possible… le Kei Truck. Et ça marche ! Ce petit camion importé du Japon doit avoir plus de 25 ans pour rouler au Québec et, avec ses 60 000 km, il ne fait pas son âge. Un bel exemple pour montrer qu’un monde décroissant existe.

Nicolas Des Ormeaux, Montréal

Faible offre

Il y a très peu d’offre de voitures sous-compactes ou compactes, les fabricants n’offrent pas de petites voitures à moindre prix. Il n’y a que des VUS ou des camionnettes, dont la consommation s’est améliorée, mais qui consomment encore trop. Pourquoi ne pas surtaxer les gros véhicules, et avec cette surtaxe, encourager l’achat de petites voitures ? Et pourtant, en Europe, les mêmes fabricants offrent des sous-compactes et des compactes.

André Deschênes, Montréal

Choix facile

Notre choix était facile : plus grande capacité de charge du véhicule pour une famille active. Perception de sécurité pour les occupants, dans un environnement de véhicules de plus en plus gros. Meilleure visibilité (position de conduite plus élevée que dans une berline) et meilleure traction dans les conditions d’hiver.

Marc-André Lavigne, Montréal

À la même hauteur que les autres

Lors des six dernières années, je conduisais de petites voitures quatre cylindres dans lesquelles je devais me contorsionner pour m’asseoir et pour en sortir. Cette année, j’ai décidé de me chercher un petit VUS quatre cylindres qui m’offrirait une meilleure position pour entrer et sortir de mon véhicule et je l’ai acheté. De plus, je me suis rapidement rendu compte que je ne subis plus les lumières des autres véhicules sur la route qui sont pour la plupart des VUS. La visibilité est aussi un autre atout de ces petits VUS.

Alain Grenier, Trois-Rivières

Sécurité

J’ai conduit des véhicules lourds pendant 35 ans, donc je connais les risques sur la route. La première raison est un élément de sécurité pour ma femme et moi. La deuxième tient au fait que nous sommes assis plus haut, donc nous avons une meilleure visibilité. La troisième est que je bricole beaucoup et que je peux charger du matériel en baissant les banquettes. La quatrième est que nous avons une roulotte, donc le VUS doit être en mesure de tracter 5000 lb. Et la dernière est que je veux que ma femme se sente en sécurité quand elle le prend en hiver.

Gordon McFlash, Waterloo

Je préférerais une familiale

Mes besoins et mes critères de sélection (VE, traction intégrale, hayon arrière) ne me donnent pas d’autre choix que le VUS. Les constructeurs ont cessé de nous offrir des familiales, que je préférerais. Je n’ai jamais aimé les VUS. Ils offrent un faux sentiment de sécurité et sont désagréables à conduire.

Ian Beaudoin, Montréal