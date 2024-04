Ça fait maintenant trois ans que nous travaillons à préparer le réseau scolaire à vivre l’éclipse solaire totale du 8 avril. Nous avons formé des dizaines de milliers d’enseignantes et enseignants et de jeunes et distribué plus de 200 000 paires de lunettes pour éclipse certifiées dans la province.

Julie Bolduc-Duval Astrophysicienne et communicatrice scientifique, directrice du programme éducatif en astronomie À la découverte de l’univers

Marie-Eve Naud Astrophysicienne et communicatrice scientifique, coordonnatrice à l’éducation et au rayonnement de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de l’Université de Montréal

Ces enseignants et leurs collègues sont maintenant bien formés et savent comment faire vivre cet évènement extraordinaire à leurs élèves de façon sécuritaire. Plusieurs autres organismes ont aussi accompagné le milieu scolaire et des milliers de classes sont maintenant prêtes à vivre l’éclipse sans danger.

Depuis que les orientations du ministère de l’Éducation sont sorties, plusieurs membres du personnel scolaire nous écrivent pour nous dire que les plans doivent être changés. Les gestionnaires sont en panique et la peur s’installe chez le personnel scolaire, et même chez les jeunes.

Quel dommage ! Quelle occasion manquée de faire vivre l’éclipse de façon positive ! L’invocation des risques pour les yeux, qui sont réels mais vraiment très faibles et facilement évitables, ne justifie pas selon nous de faire manquer ce phénomène aux jeunes.

Si on considère l’éclipse comme trop risquée à cause des blessures potentielles aux yeux, il faudrait aussi annuler les cours d’éducation physique, les activités parascolaires, les sports de compétition et toutes les sorties en plein air, qui génèrent plus de blessures – et des blessures souvent plus graves – qu’une éclipse solaire.

Il est encore temps de changer la situation et de ramener le positif dans cet évènement ! Monsieur Drainville, une sortie de votre part sur l’occasion unique que représente l’observation de ce phénomène et pour affirmer que vous faites confiance au personnel scolaire – des professionnels bien formés – pour bien vivre ce moment dans les écoles aurait un effet extrêmement positif dans le milieu et permettrait encore de sauver l’expérience de l’éclipse pour beaucoup de jeunes.

Cela permettrait aussi à ceux qui ont la chance d’être dans la bande de totalité d’observer le meilleur du spectacle de manière adéquate (c’est-à-dire en enlevant les lunettes à éclipse uniquement pendant la courte période où le soleil est complètement caché).

Il serait aussi pertinent de clarifier les orientations émises par le ministère de l’Éducation, qui pour l’instant laissent plusieurs équipes-écoles dans un flou inconfortable : il faut clairement encourager l’observation sécuritaire du phénomène à l’extérieur dans tous les milieux où c’est possible plutôt que de mettre l’accent sur l’importance de garder les jeunes à l’intérieur. Nous sommes prêtes à faire partager notre vision afin que tous puissent vivre cette éclipse de manière positive.

Il est malheureusement trop tard pour sauver l’éclipse pour tous et partout. Trop d’enfants seront enfermés à l’intérieur au lieu de vivre cet évènement aussi spectaculaire que rare.

Mais donnons les moyens aux enseignants et enseignantes qui sont bien informés, qui ont des lunettes certifiées ou qui connaissent des moyens sécuritaires d’observation indirecte de faire vivre ce moment inoubliable à leurs élèves ! Pour le personnel scolaire qui voudrait encore se former dans les prochains jours, il existe heureusement de nombreuses ressources fiables offertes par les diverses organisations québécoises qui sont à l’œuvre en éducation scientifique, dont À la découverte de l’univers⁠1.

Qu’on l’ignore ou non, l’éclipse s’en vient. Agissons pour profiter de cette occasion exceptionnelle d’inspirer et d’émerveiller des milliers de jeunes au Québec !

1. Consultez la page consacrée à l’éclipse sur le site À la découverte de l’univers

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue