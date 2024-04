Voici quelques-unes de vos bonnes idées pour profiter pleinement du phénomène astronomique exceptionnel qui se produira lundi

En groupe au mont Saint-Grégoire

Nous serons une centaine de personnes au sommet du mont Saint-Grégoire en Montérégie pour observer le phénomène. Il s’agit d’un endroit entièrement dégagé au sommet et qui offre plusieurs plateaux d’observation. Le collectif rendra l’évènement encore plus spectaculaire, car rien de tel que le partage dans la vie pour apprécier ces beaux moments. N’oubliez pas vos lunettes d’observation certifiées ISO 12312-2.

François Dubé, Saint-Philippe

En vélo au parc Jean-Drapeau

Au départ, j’étais enchantée que mes enfants puissent vivre l’expérience avec leurs amis à l’école. (Je travaille aussi en milieu scolaire.) Vu la panique dans les écoles, j’ai retiré les enfants dès l’heure du dîner et nous irons en famille, en vélo, au parc Jean-Drapeau faire cette observation en gang. Nous avons très hâte et sommes très excités de cette occasion.

Julie Martin, Saint-Lambert

Avec ma fille et mes petits-enfants

Je vais aller chercher mes petits-enfants à leur école à l’heure du dîner et je vais les emmener dans un parc situé tout près de l’école où ma fille travaille. Elle aura tout juste le temps de nous retrouver pour qu’on puisse partager le moment magique de l’éclipse totale ensemble.

Monique Bourbonnais, Saint-Jean-sur-Richelieu

En trio

Une amie qui habite le New Hampshire, sachant que nous sommes en plein centre de la trajectoire maximale de l’éclipse, nous a demandé si nous planifiions un « éclipse-party ». Évidemment que non, mais nous l’avons invitée à venir nous rendre visite et par la même occasion voir notre nouvelle maison dans les hauteurs de Sweetsburg ! Nous serons donc trois, plus notre chien, à faire l’observation !

Louise Fauteux, Cowansville

Au Centre des sciences

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le Centre des sciences de Montréal

J’ai pris congé pour participer à cet évènement au Centre des sciences dans le Vieux-Montréal. De ma ville, ce ne sera qu’une éclipse partielle. Je me rends donc à Montréal pour voir cet évènement d’une vie ! J’avais demandé à mon employeur s’il comptait organiser un groupe de collègues pour y assister… Hum… on n’a pas bien accueilli ma demande ! Tant pis, je serai donc en congé !

Julie Fleury, Repentigny

Un défi à photographier

Je me prépare depuis plusieurs semaines pour photographier l’éclipse partielle et totale. J’ai identifié plusieurs endroits où l’éclipse totale durera le plus longtemps dans les Cantons-de-l’Est. Je prépare mon équipement et me familiarise avec les bons paramètres pour mon appareil. Il s’agit d’un phénomène rare et difficile à photographier. Ce sera donc un défi intéressant à relever.

Gérald Mercier, Saint-Eustache

Pour les passionnés, le parc du Mont-Mégantic

Je suis un des meilleurs clients du parc du Mont-Mégantic et ma place y est assurée depuis longtemps, surtout que la phase totale de l’éclipse sera la plus longue, soit 210 secondes. L’astronomie est ma grande passion et je donne d’ailleurs des conférences dans les écoles depuis plus de 12 ans. Je serai accompagné d’un bon ami qui adore aussi l’astronomie. Je recommande d’ailleurs à tous d’aller passer une journée là-bas cet été ; vous allez en avoir pour votre argent en assistant à de nombreuses activités animées par des jeunes passionnés et très compétents.

Léon Bérard, Granby

Brillante idée

PHOTO FOURNIE PAR DANIEL RICHARD Daniel Richard se réunira avec des amis au lac Memphrémagog pour observer l’éclipse solaire.

Une amie a eu la « brillante » idée de réunir 10 personnes autour d’une table dans un bistro à la tête du lac Memphrémagog. Après le petit lunch et un verre de vin, nous serons aux premières loges pour admirer le spectacle avec le mont Owl’s Head en toile de fond. Simple et efficace. Et, si le temps est trop nuageux… nous pourrons prendre un deuxième verre.

Daniel Richard, Canton de Hatley

Pourquoi pas Cornwall

Mon mari et moi irons à Cornwall. Surpris ? Il y aura la totale là aussi et il y a des disponibilités dans les hôtels. On s’y rendra la veille. La ville, où je n’ai pas mis les pieds depuis plus de 50 ans, offre aussi des activités pour souligner l’évènement. En plus, elle est située le long du Saint-Laurent. Alors pourquoi pas ? Joignez-vous à nous !

Marthe Oliver, Ottawa

Au sommet de Bromont

J’irai avec des collègues au sommet de Bromont, montagne d’expériences afin d’observer l’éclipse. Il y a une activité qui inclut la remontée en télécabine, les lunettes de protection et des spécialistes sur place pour répondre à nos questions. En prime, le temps de l’éclipse totale sera plus long qu’ici à Boucherville. Bien hâte d’observer ce phénomène historique.

Marlène Hins, Boucherville