Dans la foulée de la publication de nos reportages sur la tendance à aller toujours plus vite, nous vous avons demandé si vous arriviez à ralentir, ou du moins le désiriez. Voici quelques-uns de vos témoignages.

Je ralentis, modérément

Ayant élevé seule deux garçons, j’ai connu la course effrénée chaque jour. Les gars avaient une clé au cou, car il arrivait souvent que je ne puisse arriver à temps. Aujourd’hui retraitée, j’ai encore une liste de choses à faire et j’aide un voisin en perte d’autonomie. Par contre, je me permets de dormir plus longtemps et même de faire des siestes l’après-midi. J’ai tout un tas de livres que je voudrais lire, mais quand arrive le soir, ce n’est que mon lit que je veux. Dernièrement j’ai passé une semaine dans un spa. J’ai lu un livre au complet… et j’ai réservé pour l’automne !

Suzie LeBlanc, McMasterville

Insaisissable équilibre

J’ai 69 ans et je n’arrive pas à prendre ma retraite. J’ai pourtant essayé à deux reprises et, chaque fois, il vient un temps où je m’ennuie et où je cherche un sens à ma vie. C’est à ce moment qu’insidieusement s’installe l’angoisse. Pour retrouver l’équilibre, je retourne au travail, mais je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir le rythme et, moi aussi, j’ai à nouveau l’impression de manquer de temps. Je ne travaille pourtant que trois jours par semaine. Je crois que tout est une question d’équilibre et que nous passons notre vie à tenter de le maintenir. Méchant défi !

Monique Desrochers, L’Assomption

Une pause au mitan

J’ai pris une pause, toute une pause ! À l’approche du mitan de la vie, j’ai fait un geste assez radical qui s’est avéré être une pause salvatrice. Soutien financier d’enfants de 6 et 8 ans et de ma conjointe « maman à la maison à plein temps », j’ai quitté mon emploi de cadre intermédiaire d’une multinationale pour faire des études universitaires à temps plein. « Temps plein », façon de parler, puisque chaque session n’a que 15 semaines. J’étais pour ainsi dire en congé 22 semaines par an pendant quatre ans pour faire un bac en droit et une maîtrise en notariat. Il est vrai qu’on se retrouve à avoir repoussé l’âge de la retraite de quelques années, mais d’avoir pu « décompresser » pendant quatre ans au milieu de ma vie active a été un luxe que je souhaite à tous. En boni : plus de migraines hebdomadaires, du temps de loisir de qualité avec deux jeunes garçons actifs, de belles journées d’été à flâner au grand air avec des lectures. Sachez que des études en droit à temps plein, c’est beaucoup moins de stress que le rôle de cadre intermédiaire en grande entreprise !

Donald Jubinville, Sainte-Anne-des-Lacs

Je me suis débranché

Septuagénaire retraité, je vis seul. Mes enfants sont tous adultes, autonomes et très occupés. J’ai donc tout mon temps. Pourtant, j’ai décidé il y a quelques années de me débrancher du câble et de ne plus perdre ma vie à m’abrutir devant mon téléviseur à regarder des émissions insipides et des matchs sportifs finalement toujours tous pareils. Je suis donc condamné à fréquenter la bibliothèque et à socialiser en pratiquant des activités récréatives et sportives à mon rythme et sans stress pour le plus grand bien de ma santé physique et mentale. Oui, il faut du temps pour soi, mais il faut aussi prévoir beaucoup de temps de loisirs en bonne compagnie.

Jean Crevier, L’Assomption

Une semaine en deux temps

Ma principale solution pour ralentir a été d’accélérer ! En ce sens que je concentre mon horaire de travail en quatre jours, pour ensuite avoir trois jours de congé. Ralentir dans le feu de l’action est difficile ; d’ailleurs, il est grisant d’être entièrement engagé alors que d’avancer sur les talons est démotivant. Mon milieu de travail encourage la flexibilité d’horaire en gardant le cap sur sa mission, et ça contribue à avoir une équipe performante où le plaisir se vit au quotidien. Ce n’est pas possible partout, mais de nombreuses organisations gagneraient à s’offrir cette possibilité.

Manon Théberge, Neuville

L’habitude d’être pressé

J’ai fait un épuisement professionnel après une trentaine d’années d’enseignement. Pendant que j’étais en congé de maladie, je suis allé magasiner. Je me suis rendu compte que, bien qu’aucunement pressé, je roulais à 119 km/h dans la voie de gauche de l’autoroute. Sans aucune raison. J’ai donc levé le pied, et je me suis rangé dans la voie de droite. On ne se rend pas compte que l’on court tout le temps. C’est dans l’air du temps…

Robert Landry, Saint-Lazare

Riche en temps

Prendre ma retraite à 55 ans, avec une pension légèrement diminuée… sage décision ! J’ai du temps pour mes loisirs et des voyages, mais j’aide aussi ceux qui m’entourent. Ceux qui n’arrivent pas à ralentir ou ceux en perte d’autonomie. Au début, j’avais le sentiment d’avoir arrêté trop tôt, pourtant, après cinq ans, je suis en meilleure santé, plus active, je suis une proche aidante et j’en suis très fière. Je suis plus zen. Ma richesse, c’est d’avoir du temps !

Lise Dubuc, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Mes meilleures années

Moi, j’ai ralenti et je suis devenue millionnaire. J’ai 72 ans et je suis retraitée de la fonction publique fédérale depuis 24 ans. En 2004, j’ai été bénévole au Honduras dans une résidence pour personnes abandonnées de tous et ayant le VIH-sida. Je suis tombée amoureuse de ce pays où la chaleur humaine prend le pas sur les ambitions personnelles (sauf pour les politiciens et les magnats du commerce). Vous direz que j’avais (et j’ai toujours) les moyens de décélérer. Maintenant, je vis au Honduras en permanence et je ne cours plus, même pas pour répondre au téléphone. Je suis riche de mon temps, à faire ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Millionnaire de mon temps, je vis les meilleures années de ma vie.

Danielle Lagrenade, Valle de Angeles, Honduras