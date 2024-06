Vous êtes nombreux à réagir aux textes que nous publions. Voici un éventail de commentaires que vous nous avez fait parvenir ces derniers jours.

Un mot qui risque de coller

J’ai bien ri ce matin ! Incroyable que ce mot existe et sonne si parfaitement pour s’appliquer à la CAQ. Incroyable aussi que la CAQ ne se rende pas compte du ridicule du dossier du troisième lien et du tort que cela continuera de leur faire après leur dernière décision d’aller de l’avant avec ce projet. Grâce à vous M. Labeaume, les caquistes vont désormais devoir conjuguer avec un nouveau mot dans leur vocabulaire, mot qui risque bien de leur coller à la peau.

Myriam Gauthier, Montréal

Lisez « Les kakistocrates »

Inspirés par le Général

PHOTO ARCHIVES DE LA VILLE DE MONTRÉAL Le général de Gaulle au balcon de l'hôtel ville de Montréal, le 24 juillet 1967

Je me rappelle bien cette déclaration du général de Gaulle. Pour les officiels, ce fut une gêne, pour les gens de mon entourage, ce fut un réconfort en notre bataille pour la reconnaissance de la langue française. Déjà le général avait une renommée pour son action lors de la libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son appui dans notre réveil nous a donné espoir que l’on pourrait garder et promouvoir notre lange et conserver nos traditions dans cet océan anglophone qui nous entoure.

Monique Lalonde-Hazel, Laval

Lisez « Ce n’est pas un balcon, c’est l’Histoire »

Le prix du dévouement

Une reconnaissance à la hauteur de ce que l’on est en droit de recevoir ! Une reconnaissance pour les organismes et pour ceux qui permettent que les services soient donnés à ceux et celles qui en ont besoin ! J’évolue depuis 20 ans dans le domaine, non, je ne suis pas intervenante, je suis du côté administratif (en étroit contact avec les personnes qui cherchent de l’aide) et je me dévoue totalement à mon travail et à l’humain… Pourtant, parfois je me demande ce qui va advenir de ma vie personnelle à cause de l’aspect financier. Ce qui m’attriste, c’est qu’à l’aube de la soixantaine, j’ai peu d’espoir de faire autre chose que d’être en mode survie parce que je tiens à continuer ce travail qui me passionne, qui est l’essence même de mon rétablissement et pour lequel j’ai fait le choix d’accepter de recevoir moins monétairement (mais toujours avec le fol espoir que… sans vraiment y croire).

Chantal Renaud, Québec

Lisez « Il y a des limites au manque de reconnaissance ! »

Dix ans plus tard

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’école Félix-Antoine

Il y a plus de 10 ans, un article de La Presse dans lequel il était question de l’école Félix-Antoine a attiré notre attention. La journaliste concluait son article en écrivant : « S’il y a un organisme que vous pouvez aider, ce serait bien celui-là. » Nous avons dès lors rencontré Mme Mayano, directrice de l’école à cette époque, et avons pris la décision de soutenir l’école Félix-Antoine à la hauteur de nos capacités financières et continuons de le faire toutes les années. Cette somme est tout de même insuffisante pour répondre à tous les besoins de l’école. Après 10 ans, nous constatons que la situation financière de l’école ne s’est pas améliorée. Il nous apparaît donc essentiel que le ministère de l’Éducation se décide enfin à créer un créneau dans ses registres pour pouvoir y approuver une subvention annuelle, récurrente.

Jacques Bélanger, administrateur de la Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce

Lisez « École pour adultes Félix-Antoine – Manque de financement : “Ça commence à être risible” »

Au lieu de se tirer dessus

Dans ce genre de conflit, tout le monde a raison personne n’a tort, il en est toujours ainsi, mais en l’an 2024, il serait peut être temps que les conflits se règlent autrement. Tous ces morts, tous ces enfants innocents souffrants. Montrons-nous plus intelligents que ça et négocions pour la paix au lieu de se tirer dessus.

Daniele Tessier, Montréal

Lisez « Afficher ses couleurs en temps de conflit »

L’ABC de la gestion des bourdes

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Terrasses sur la rue Peel

Montréalais de souche, même banlieusard, la réputation de la métropole me tient à cœur. Pour les terrasses de la honte, je ne comprends pas l’absence de la mairesse aux premières loges pour régler ce scandale. Aux yeux de quiconque possède de la fibre de touriste, ce qui s’est passé, c’est l’œuvre de ti-counes sans jugement qui méritent un congédiement. Pour racheter cette bourde à la vue du monde, je ne comprends pas que la mairesse soit toujours absente trois jours plus tard. Je crois qu’elle comprend mal l’ABC d’une gestion de crise. Merci aux journalistes de mettre en évidence les lacunes de communication au sein de cette désorganisation municipale.

Claude Campeau, Blainville

Lisez « La terrasse qui a fait déborder le vase »

Grammaire essentielle

Insister sur la beauté du français et pas sur ses exceptions que certains trouvent farfelues, c’est un point de vue. Laisser tomber l’apprentissage par cœur des temps de verbe que plus personne n’utilise, ça se défend. Par contre, même si on pourrait (ben oui, parfois les « si » aiment les « rait »…) trouver que la grammaire, c’est dépassé, il y a bien des cas où elle est essentielle. Un minimum de savoir grammatical permet de faire la différence entre « ses », « ces », « s’est », « c’est », « sais » et « sait ». Un minimum de savoir grammatical permet aussi de savoir que « je vous partage mon expérience » ça ne se dit pas. Le savoir grammatical évite aussi d’ajouter un peu partout des consonnes qui n’existent pas comme dans « ça l’aide », « ça va t’être », « tu n’en veux d’autre », ou « ça la l’air ». Alors savoir que « pomme » prend deux « n » et « pomiculteur » juste un ou connaître le subjonctif plus-que-parfait du verbe « oindre », c’est assez pointu comme connaissance, mais pour le reste, un minimum de grammaire est essentiel selon moi.

Lucie Bélanger, Mirabel

Lisez « À bas le subjonctif imparfait… ou presque ! »

La résistance

J’ai 37 ans. Deux filles de 6 et 9 ans. J’enseigne au secondaire. Je n’ai pas de cellulaire. Par choix. Notamment car je vois le potentiel de consommation que je pourrais en faire. Avec mon iPad que je ne traîne pas à l’extérieur de chez moi, je consomme déjà beaucoup de contenu « vide » le soir et les fins de semaine. L’idée que cela me suive partout me fait peur. J’aime encore l’idée de traîner un livre dans la salle d’attente du médecin ou de regarder le paysage dans le train. Je vois mes élèves. Ils sont constamment sur leurs appareils. Ils communiquent entre eux en n’ayant pratiquement que les contenus numériques comme sujets et passions à partager. Cela m’attriste beaucoup. Pour eux, je suis vraiment un spécimen de laboratoire. Ils ne comprennent pas comment je peux vivre sans cellulaire. Chaque année, ils tentent de débattre avec moi et de me convaincre de la nécessité d’avoir un cellulaire. Casser les comportements n’est pas facile. J’appréhende beaucoup l’arrivée à l’adolescence de mes filles. Je ne sais pas comment je vais arriver à trouver l’équilibre dans leur univers générationnel où tous ont un appareil et le mien. Le cellulaire est pratique. Il simplifierait bien des choses dans ma vie. Je continue de résister.

Isabelle Perreault, Sainte-Julie

Lisez « Retrouver son cerveau grâce au “téléphone bête” »