Devoir de mémoire

Il est très vrai qu’être féministe ne s’éteint pas, peu importe les années, surtout quand certains évènements de nos vies font partie de l’histoire de ce pays. Merci de souligner l’importance du devoir de mémoire. Lors de cette journée du 4 décembre 2014, les femmes de l’Assemblée nationale ont vécu et nous ont fait vivre un moment important. J’avoue que pour moi, sœur de Maud Haviernick, c’était un de mes rêves que le gouvernement du Québec souligne ce 25e anniversaire de la tragédie de Polytechnique. Les textes lus par les députées de toute allégeance étaient significatifs et ressentis par l’ensemble des gens profondément respectueux pour Elles et pour nous, membres de leurs familles et amis. Nous sommes à la veille du 35e anniversaire de cet évènement. Que nous réserve l’avenir ?

Sylvie Haviernick

Ode à Hélène Dorion

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE La rencontre entre la poétesse Hélène Dorion et la chroniqueuse Chantal Guy a suscité un grand nombre de commentaires élogieux.

Hélène Dorion est une magnifique artiste des mots. Son recueil Mes forêts demeurera longtemps sur ma table de chevet. Cette amoureuse des mots possède le don de peindre des paysages qui m’apaisent. Elle fait parler les arbres, ces grands sages, les protecteurs de la nature et de l’homme. Merci pour cette belle rencontre qui m’a permis de connaître sa philosophie.

Geneviève Sarda, Sorel-Tracy

Pour la démocratisation du vin

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La sommelière Véronique Rivest sait rallier les amateurs de vin.

Quelle merveilleuse ambassadrice du vin qu’est Véronique Rivest ! Elle a su traverser les années encarcanées de snobisme et de misogynie avec grâce, persévérance et intégrité. Bravo ! Sa philosophie d’accompagnatrice sans jugement est admirable. Et bien d’accord que le concept de vin « nature » est devenu un nouveau dogme pour certains. Comme les anciens dogmes, il vient trop souvent avec un discours exclusif, intolérant. Pour ces apôtres, cette expérience rehaussée justifie des prix qui font sourciller le commun des mortels. Une autre façon de garder leur club plus privé.

Pierre Levert, Montréal

Pour une route Forestville – Chicoutimi

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Guy Sirois a longtemps attendu le traversier à Tadoussac et propose une route entre Forestville et La Baie (Chicoutimi) en lieu et place d’un pont sur le Saguenay.

En tant qu’ancien résidant de Baie-Comeau, je trouve difficile de voir les Nord-Côtiers rêver à un pont sur le Saguenay. Je les comprends tellement, car ils sont obligés de prendre un bateau pour presque tous leurs déplacements. Selon moi, il n’y aura jamais de pont sur le Saguenay à Tadoussac à cause des coûts énormes. Avons-nous déjà pensé à une route qui relierait Forestville à Chicoutimi ? Les Nord-Côtiers pourraient alors se rendre à Québec pour seulement 55 minutes de plus (environ) et 40 de moins pour se rendre à Chicoutimi. Sans compter que le tronçon Chicoutimi-Québec a désormais maintenant quatre voies. Voilà une idée qui serait constructive pour le Québec et qui ferait économiser des centaines de millions.

Guy Sirois, Québec

Une reconnaissance fragile

Bravo à Sarah Daumas pour l’acuité de son regard et la justesse de son analyse ! La reconnaissance des femmes en tant que personnes à part entière est encore très fragile.

Diane Aubin, Trois-Rivières

Cette peur de manquer quelque chose

No-shows, manque de respect, retards, insultes… que se passe-t-il dans notre société ? Est-ce le résultat de l’isolement lors de la pandémie ? Est-ce le manque d’éducation et de discipline de la part des parents ? Ou l’égoïsme causé par l’isolement des écrans ? Une chose est certaine, beaucoup de gens souffrent de FOMO (Fear Of Missing Out), la peur de manquer quelque chose. On réserve plusieurs scénarios et on choisit le plus cool du moment, au diable le reste… j’ai du plaisir. C’est le même phénomène que l’on voit dans l’attitude envers les sans-abri, les guerres, les défavorisés.

Susie Sicotte, Mont-Tremblant

La paix, sans la propagande

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE « Vous pouvez appuyer les Palestiniens sans répéter mot pour mot les points de propagande de leurs dirigeants, qui ne visent qu’à attiser les violences », lance le professeur Henri Darmon en réponse à la romancière Yara El-Ghadban.

Chère Yara, sur l’essentiel nous sommes d’accord, en tant qu’êtres humains : les civils palestiniens tués à Gaza sont une tragédie insoutenable.

Mais dans votre empressement à condamner Israël, vous oubliez bien vite la culpabilité de vos propres dirigeants. Après qu’Israël a donné à Gaza une mesure d’autonomie politique et administrative en 2005, le Hamas, élu dans un suffrage démocratique suivi de la défenestration de ses opposants politiques, s’est investi dans une politique militariste, xénophobe et réactionnaire qui a mené à une série des conflits avec Israël dont les Palestiniens ont été les premiers à souffrir. Pourquoi ne pas condamner aussi ces dirigeants ?

Sur cette terre qu’on appelle désormais Israël et Palestine, il n’y a d’autre solution que la coexistence entre les deux peuples qui l’occupent aujourd’hui. Pensez-vous que les slogans « From the river to the sea… » et « Long live the intifadah » scandés dans les campements à McGill nous rapprochent de cette aspiration à la coexistence pacifique ? Et que le mot d’ordre « We do not engage with the zionists » soit une invitation aux échanges d’opinions et aux débats sereins qu’exige la liberté universitaire ?

Et de grâce, ne parlez pas de génocide. Je comprends que face à une situation aussi terrible que celle de Gaza, vous ayez envie de déployer les mots les plus forts du vocabulaire. Mais Israël n’a jamais eu de visées génocidaires contre les civils palestiniens, qu’elle soigne dans ses hôpitaux et qu’elle éduque dans ses universités (14 % des étudiants à la Hebrew Univerity sont arabes). L’accusation de génocide reprise par les médias ne fait que vider le mot de son sens original. Et surtout elle est dangereuse parce qu’elle présente une vision du Moyen-Orient où la coexistence avec les Juifs devient impossible : on ne fait pas la paix avec un État génocidaire.

Vous pouvez appuyer les Palestiniens sans répéter mot pour mot les points de propagande de leurs dirigeants, qui ne visent qu’à attiser les violences.

Amicalement,

Henri Darmon, professeur à l’Université McGill

