Il faut leur parler

J’habite rue Plessis et Ontario, j’en croise tous les jours, ça fait partie de mon quotidien. Je leur parle, j’en connais par leur nom, je les emmène au Subway, je les écoute… Derrière chaque personne, il y a un humain, et ce n’est pas facile avec l’inflation, les logements, etc. Il ne faut pas juger et oui, il faut leur parler. J’ai rencontré Michel, couché devant la SAQ, un dimanche matin à 11 h. Il avait un bracelet d’hôpital au poignet. Je lui ai demandé s’il était correct et s’il avait faim. Il m’a raconté son histoire, il a pleuré, ri, je lui tenais les mains, accroupie. Il m’a dit qu’il consommait pour atténuer la douleur. Il était content que je l’écoute et me soucie de lui. Tellement d’histoires au fil des années…

Odette Guay, Montréal

Au cœur de l’évolution de la société

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE « L’intégration de la diversité est au cœur de l’évolution de notre société ! », écrit Richard Desjardins.

On découvre [dans cet article] de nouvelles facettes de la problématique et comment on peut développer des solutions globales en amont et en aval : sensibiliser la population à la cohabitation en informant sur ce qu’est l’itinérance, soutenir économiquement d’un côté et développer un réseau de logements. L’intégration de la diversité (sans-abri, femmes, 2ELGBTQI+, santé mentale, etc.) est au cœur de l’évolution de notre société ! Un article percutant qui démontre qu’une recherche et une analyse sérieuses ont été réalisées avant de le rédiger.

Richard Desjardins, Montréal

La justice internationale doit agir

PHOTO BRENDAN HOFFMAN, THE NEW YORK TIMES Recherche de survivants à l’hôpital pour enfants Ohmatdyt, à Kyiv, atteint par des missiles russes le 8 juillet

L’envie serait de répliquer en bombardant des hôpitaux et des écoles, mais cela voudrait dire se rabaisser à leur niveau et que nous ne sommes pas meilleurs qu’eux. Œil pour œil, dent pour dent ? Non, ce qu’il faut, c’est que la communauté internationale traduise tous les responsables devant les tribunaux de la justice internationale et les condamne. L’ONU devrait avoir le droit de les poursuivre rapidement et de leur imposer des sanctions, comme leur retirer le droit de voter et de faire partie de cette organisation. La Russie devrait en être bannie.

Françoise Plantard, Longueuil

Aux portes de l’Arctique

Je n’ai jamais souscrit à une logique militaire. Pacifique, comme beaucoup de mes concitoyens, j’ai marché jadis dans les rues contre la guerre en Irak. Investir dans l’armée était pour moi une idée de la droite. Aujourd’hui, avec la situation géopolitique qui change très vite, force est de constater qu’il faut augmenter les dépenses pour la défense du Canada. La Russie belliqueuse est déjà aux portes de l’Arctique. On ne peut plus ignorer les faits.

Hélène Bergeron, Montréal

Tout s’interrompt quand Poutine passe

Votre expérience vécue à Moscou illustre bien la rigidité de ce système. Votre texte est d’actualité, révélant l’horreur des décisions du tyran russe. Je suis allée en Russie fin 2018 en visite guidée à Moscou, Vladimir et Saint-Pétersbourg. Il y a la beauté, la modernité, monuments très visibles. Il y a les tours staliniennes, édifices sombres et solides, intimidants, comme vous dites. Lors d’une visite au musée de l’Ermitage à 13 h, la visite a été interrompue et le musée fermé à cause de l’annonce du passage de Poutine pour une réunion. Le palais d’Hiver est immense. Les autorités ont tout arrêté pour la visite du grand criminel. Merci de votre texte éclairant très intéressant.

Denise Jean, Charlesbourg

Indigne des Québécois

Je tiens à dire que j’appuie à 100 % l’auteure de cette lettre. La décision du gouvernement fait peut-être de beaux chiffres, mais elle est indigne de nous. Elle nous salit. Les Québécois ne sont pas comme ça. Notre système craque de partout, mais pas au point de refuser à quiconque le droit de vivre avec sa famille.

Suzanne Larocque, Drummondville

Un stress pour les employés d’Héroux-Devtek

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE « Il est très dommage de voir un fleuron québécois transféré à des intérêts étrangers », écrit Marie-Ève Beaupré à propos de la vente d’Héroux-Devtek, où elle a travaillé une dizaine d’années.

D’un point de vue financier, la vente d’Héroux-Devtek à Platinum est tout à fait logique et je suis en accord avec les commentaires de l’expert. Le comité d’experts qui s’est penché sur la question a fait ce qu’il fallait pour assurer la croissance future de l’entreprise. Il est toutefois très dommage de voir un fleuron québécois transféré à des intérêts étrangers. J’ai travaillé chez Héroux pendant presque 10 ans et je connais plusieurs employés qui y travaillent à ce jour. Il est toujours stressant en tant qu’employé d’apprendre une telle nouvelle. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre actuelle, la direction devra rencontrer ses employés rapidement afin de les rassurer sur la transaction. Je suis très surprise que le gouvernement du Québec n’ait pas tenté de garder le contrôle au Québec.

Marie-Ève Beaupré

Une lecture comme un baume

Je suis sur le point de terminer ma lecture de Quelqu’un doit parler [de Mathieu Bélisle et Alain Vadeboncœur]. C’est pour moi un baume sur ce que je vis maintenant avec une mère de 90 ans qui se voit hospitalisée à la suite d’une chute. Les présentations sont bien au-delà de ce que l’on puisse rencontrer dans nos lectures quotidiennes ; sans doute en raison du format original d’entretien devant un public en salle à l’Université de Montréal. Le lecteur est mené par des échanges à la fois terre à terre, avec un lien très pertinent au quotidien que l’on retrouve dans les interventions du Dr Vadeboncœur, et ceux de mon collègue, Mathieu Bélisle, qui se tourne vers son champ d’expertise qu’est la littérature pour identifier des points de repère, un genre de GPS des mots, pour être en mesure de dialoguer sur des problèmes insolubles. À propos d’une différence entre le sacré et le spirituel et ses pratiques par les sociétés, j’ai senti les deux interlocuteurs en difficulté de rentrer dans un camp, fermant la porte à l’autre. S’agit-il de l’intellectuel et du scientifique se gardant une porte de secours au cas où ?

Pierre Drolet, professeur de littérature anglaise, collège Jean-de-Brébeuf

Joe Biden et la volonté de Dieu

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ASSOCIATED PRESS Joe Biden a participé à un service religieux à Philadelphie, le 7 juillet

Il y a quelque chose de pathétique à voir Joe Biden invoquer la volonté de Dieu pour ne pas se résoudre à céder sa place comme candidat à la présidence des États-Unis. Car, comme le font valoir un nombre croissant d’élus démocrates, il ne s’agit pas tant de considérer ce que M. Biden a accompli au cours des quatre dernières années que d’envisager ce que sa contre-performance lors du débat télévisé et le plan actuel de réhabilitation médiatique laissent présager de catastrophique si Donald Trump devait être réélu…

Ainsi, des deux côtés de la frontière et bien que pour des raisons différentes, autant Joe Biden que Justin Trudeau sont devant le défi de sortir de leur bulle d’aveuglement volontaire afin de prioriser l’intérêt collectif aux dépens de leur ego et de leur intérêt personnel.

Or si, comme l’invoque le président américain, il n’y a que Dieu qui puisse l’inciter à se retirer, sortons nos chapelets, car, avec la perspective d’un retour de Donald Trump, ce sera le « diable aux vaches » et rien de moins que… « l’enfer » ! Amen…

Jean-Paul Plante, Magog