Des aménagements en région

Hausser le prix de l’essence pour décourager l’autosolo et améliorer l’offre de service des transports en commun fait du gros bon sens en milieu urbain. On doit cependant trouver des aménagements en région où les transports en commun sont inexistants et où le prix des denrées essentielles augmente avec les coûts de transport. On pourrait aussi épargner certaines entreprises agricoles, forestières et les pêcheries.

Jean Crevier, L’Assomption

En forme comme un facteur

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le métier de facteur a gardé Guy Sirois en forme.

Vous dites : « Je ne suis pas un adepte de la mise en forme. » Quand on est facteur, on n’a pas besoin d’être un adepte de la mise en forme, on l’est déjà grâce à notre travail. D’un facteur retraité qui a marché 123 000 kilomètres en 35 ans, 3 fois le tour de la terre, et qui a toujours trouvé difficile d’entendre sa femme lui dire, après le souper. « On va-tu prendre une marche, Guy ? » « Oui, mon amour. »

Guy Sirois, Québec

On devrait peut-être les écouter

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Rassemblement de Mères au front, à la mi-mai à Montréal

Beaucoup de justesse et de tendresse dans votre texte ! Les plus vieux jalousent trop souvent la jeunesse et, comme vous le dites, cela a beaucoup à voir avec l’insécurité et le besoin de contrôle. Dans le mouvement dans lequel je milite, Mères au front, nous essayons de porter la voix des jeunes et de servir de rempart contre les attaques à leur égard. Comme le disait Harmonium : « On a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter ! »

France Duquette, Montréal

L’exemple de Lester B. Pearson

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Justin Trudeau devrait céder sa place avant les prochaines élections, selon Pierre-Louis Rivest

On reconnaît les grands politiciens à leurs gestes et non à leurs paroles. Ainsi, rappelons le départ volontaire de Lester B. Pearson, qui a cédé sa place en 1968 comme chef du Parti libéral du Canada et premier ministre à Pierre Elliot Trudeau. Il serait temps que Justin Trudeau imite ce geste magnanime en démissionnant plutôt qu’en subissant une défaite cuisante annoncée, qui entraînerait le Parti libéral du Canada dans « les limbes » pour la prochaine décennie. Justin Trudeau, un grand politicien ? Rien de confirmé actuellement !

Pierre-Louis Rivest, Joliette

Les sociologues à la rescousse

Je comprends fort bien votre désarroi, d’une part, et votre plaidoirie en faveur de plus de sociologie dans la gouvernance publique, d’autre part. Lorsqu’on voit tant de résistance de la population dans l’acceptabilité de grands projets, ou encore, dans l’adoption de nouveaux comportements plus écologiques, ou même de changements culturels, j’en conclus que l’État souffre d’un grand déficit de compréhension de la psychologie sociale et comportementale d’une population.

Martin Bergeron, Hébertville

Des activités avec mon ado

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE « J’aime faire des activités avec mon ado [...] Il m’arrive de me joindre à lui dans sa chambre et nous prenons tous deux plaisirs à discuter de ses exploits en jeux vidéo et de ce qu’il voit et apprend grâce aux écrans », écrit Myrtho-Emmanuelle Drouin.

Enfin, une réflexion intelligente et bien dosée sur le sujet des écrans. Je suis mère d’un adolescent et je dois me rendre à l’évidence que la conséquence de son exposition quotidienne aux écrans a aussi été bénéfique, tant par la technologie elle-même que son contenu. C’est un jeune homme vif, cultivé, qui connaît plein de trucs, très familier avec toutes sortes de technologies et débrouillard. Je pense qu’à bien des égards, les parents ont une part de responsabilité quant à la surexposition négative de leurs enfants aux écrans. Chez moi, il n’y a pas de règle d’utilisation des écrans. Mais attention ! J’aime faire des activités avec mon ado. Je m’assure qu’il trouve plaisir à vivre autrement que seul dans sa chambre et devant l’écran. Il m’arrive de me joindre à lui dans sa chambre et nous prenons tous deux plaisirs à discuter de ses exploits en jeux vidéo et de ce qu’il voit et apprend grâce aux écrans. Les jeunes ne sont pas dupes. Je passe moi-même la majeure partie de la semaine sur mon ordinateur pour le travail, la lecture, les achats et le divertissement. Le danger pour moi est bien plus de laisser son enfant seul pendant des heures plutôt que l’écran lui-même.

Myrtho-Emmanuelle Drouin, Outremont

De la difficulté d’agir

Cela confirme l’urgence d’agir. Curieusement les gens se disent tous concernés, mais ne changent pas leurs habitudes de vie. Qui fait un réel effort pour réduire son kilométrage en voiture ? Les gouvernements ne sont pas mieux. Ils collectent notre argent mais ne font rien avec : 1,7 milliard qui ne sert à rien. Qu’est-ce qu’on attend pour électrifier la livraison urbaine et convertir à l’hydrogène l’industrie du camionnage et les trains ? Pourquoi n’instaurent-ils pas un mode récompense/pénalité selon le choix du véhicule acheté, comme le suggérait Francis Vailles de La Presse ? C’est triste de se voir foncer dans le mur et ne rien faire. C’est encore plus triste de savoir que même si le Québec devenait un modèle du point de vue environnemental, notre sort est entre les mains du reste du Canada et de la planète.

Ghislain Couture, Bromont

Des maisons pour hommes batteurs

On aura beau essayer de trouver des refuges pour femmes battues, etc., si on ne fait rien pour « traiter » ces hommes violents, malades, on n’arrivera pas à contrer le phénomène. À quand une ou des maisons pour hommes « batteurs » ? Quand va-t-on enfin traiter ces hommes ?

Denise Martel, Saint-Bruno-de-Montarville

