Nous vous avons demandé si le premier débat entre les candidats à la présidence des États-Unis, qui a lieu ce jeudi, suscitait votre intérêt et quel pourrait être son résultat, selon vous. Voici quelques-uns de vos commentaires.

Un débat crucial

Je pense que c’est le débat politique le plus important de notre époque. Les enjeux ne concernent pas seulement les États-Unis, mais une bonne partie de la planète. Les enjeux sont énormes et pour toutes sortes de raisons. Ce qui fera la différence, c’est la perspicacité du modérateur et son contrôle du débat. Il ne faut pas qu’il baisse les bras et laisse Trump ou Biden faire à leur guise. Si l’ordre et le contrôle du débat sont justes, équilibrés et équitables, les Américains et les autres auront une bonne idée de la direction de l’élection du mois de novembre. Une chose est certaine, ce sera drôle et épeurant en même temps. Que la paix soit avec nous !

Michel Bourgault, Sherbrooke

On vote pour un parti

Oui, j’ai l’intention de regarder le débat. Je ne crois pas que ça change vraiment l’intention de vote des Américains, à part peut-être pour les indécis ou si un des deux candidats a une piètre performance, et encore là… On vote surtout pour un parti, je crois. Qui en sortira vainqueur ? Probablement Biden, s’il reste cohérent – il n’aura pas de téléprompteur comme lors de son dernier discours à la nation. Trump sera probablement égal à lui-même : décousu et accusateur.

Guylaine Buteau, Chertsey

Trump se proclamera vainqueur

Le débat ne changera rien. Les Américains, étant plus férus de sport que de débats de société, accorderont plus d’importance à l’image qu’au contenu. Et à ce titre, Trump triomphera malgré la menace qu’il représente. De plus, les deux sont vieux. J’aime mieux un vieux contrôlable qui ressemble à un zombie qu’un fou furieux qui veut se venger et ment tout le temps. Je souhaite que les animateurs ne se fassent pas intimider par Trump et le remettent à sa place, même si j’aimerais qu’ils ne soient pas obligés de le faire. Peu importe le résultat du débat, Trump va dire qu’il a gagné et qu’il est le meilleur au monde.

Luc Lamontagne, Saint-Augustin-de-Desmaures

Fougue mensongère

Je suis très inquiète de ce débat. Je crois M. Biden trop lent et il est difficile d’argumenter intelligemment avec quelqu’un comme M. Trump qui est prêt à répondre n’importe quoi, vrai ou faux. M. Trump pourrait donner l’impression de gagner ce débat par une fougue mensongère.

Michelle Beaudoin, Montréal

Limiter les dégâts

Oui, je vais regarder le débat. Non, je ne crois pas qu’il puisse influencer le vote de façon significative. Si Biden apparaît vif d’esprit, il pourra tout au plus peut-être ainsi éviter de perdre des appuis. Mais le courant Trump est toujours très fort et, selon moi, ne pourra pas être renversé.

Sylvie Tremblay, Val-David

Révélateur du peuple américain

Lors de la prochaine élection, les électeurs états-uniens devront choisir entre deux candidats qu’ils connaissent déjà très bien puisque les deux ont eu l’occasion de gouverner pour un mandat de quatre années. Les candidats ont donc l’expérience du pouvoir et les électeurs ont l’expérience des candidats. Le ton et la manière des deux sont déjà connus. De même que les valeurs et les programmes des partis qu’ils représentent. Ce qui m’amène à penser que les débats vont porter sur des détails de personnalité, à savoir si l’un va paraître plus âgé ou si l’autre aura une tenue plus « présidentielle » ; on se demandera lequel a le discours le plus habile pour mettre l’autre dans l’embarras. En gros, les débats nous révéleront à quel point le peuple états-unien est devenu frivole et superficiel quand il s’agit de choisir ses dirigeants. Du point de vue du reste du monde, ce sera une élection révélatrice du peuple américain, puisque celui-ci votera en connaissance de cause. L’opinion du reste du monde à propos des Américains et de leurs valeurs démocratiques véritables est en jeu.

Pierre Dupuis, Saints-Martyrs-Canadiens