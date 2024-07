Nous vous avons demandé votre opinion sur l’attentat contre le candidat républicain Donald Trump et la portée qu’aura cet évènement sur le résultat de l’élection du 5 novembre prochain. Voici un aperçu de vos réponses.

La semaine de Trump

Cette semaine appartient à Donald Trump. Ses adversaires feraient bien de tempérer leur rhétorique afin de ne pas envenimer le débat plus qu’il ne le faut. Je suis de ceux qui pensent que Joe Biden ne fait pas le poids et qu’il devrait tirer sa révérence de façon stratégique, soit après la convention républicaine.

Simon Piché, Orléans

La présidentielle est bouclée

La journaliste du New York Times Ellen Paul, en 1987, décrivit l’assassinat comme le compliment le plus sincère. Elle avait raison. Du coup, la cible est élevée au rang des grands martyrs du passé. Lincoln et Kennedy, entre autres. Cela reste aussi vrai pour les tentatives ratées, par exemple contre Roosevelt et Reagan. Ainsi, déjà, on prépare la statue de Trump au panthéon de la République. Ayant survécu aux balles, Trump endosse les parements du destin et de la victoire inéluctables. La présidentielle est bouclée. Ne reste que les cérémonies d’intronisation.

Christophe Landarc, Ottawa

Il réussira à s’en sortir

Hélas, comme l’a si bien dit un homme dans la foule : « il vient d’être élu ». Il semblait déjà l’être avant cet attentat. Pour une personne comme moi qui n’est pas une analyste politique, qui se contente de s’intéresser à la politique américaine à partir de son salon, j’avais déjà prévu ce qui arrive. Je suis certaine que je ne suis pas la seule, plusieurs de mes amis avaient prédit un tel évènement et, surtout, le résultat de l’élection de l’automne prochain. Tout va mal chez les démocrates, Biden tient par un fil, il s’accroche et ne veut pas quitter. C’est David contre Goliath. De plus, les causes en justice contre Trump commencent à tomber. Même celle de l’attentat contre le Capitole, je vous le prédis, lui sera favorable. Il réussira à s’en sortir.

Pierrette Guillemette, Trois-Rivières

Sauve qui peut !

Selon moi, cet attentat a scellé l’issue de la campagne électorale. D’une part, les démocrates ne pourront plus remplacer un Biden diminué qui, s’il est élu, ne pourrait terminer son mandat, tant son déclin se manifeste, et d’autre part, Trump va capitaliser pour dénoncer une gauche violente, les complots, le Deep State, etc. C’est déjà commencé. On verra jeudi soir, mais je serais très surprise si Trump donnait un discours rassembleur. Il en est simplement incapable. Sauve qui peut !

Lucie Allaire, Montréal

Trump a pris une balle, Biden doit avaler sa pilule

Il n’y a rien qui puisse être récupéré par les démocrates à la suite de cet évènement, bien au contraire. Ils devront faire preuve de retenue à court terme, car on ne peut taper sur quelqu’un qui vient de frôler la mort. Il ne reste qu’un espoir pour les démocrates de susciter un intérêt pour leur campagne et c’est maintenant plus évident que jamais : c’est de remplacer Biden. Trump a pris une balle… c’est à Biden d’avaler sa pilule !

Claude Saulnier, Eastman

Les indécis ne changeront pas d’avis

Je crois que les républicains vont tirer parti de cette situation, puis que ça va s’effacer peu à peu avec le temps. Du moins, c’est à espérer. Je ne pense pas que des indécis seront influencés parce que Trump a été victime d’une fusillade. À mon avis, ça ne lui donne aucun avantage à moyen terme.

Danielle Laforest, Montréal

Escalade de violence à prévoir

Il y a plus d’armes à feu que d’habitants aux États-Unis. Le discours politique est de plus en plus violent, polarisé, empreint de théories du complot et de fake news. Les discours haineux ne font que se multiplier entre républicains et démocrates. Je crains que les appels au calme ne soient pas entendus et qu’on assiste malheureusement à une escalade de la violence gratuite dans ce grand pays d’ici le 5 novembre. Il y aura sûrement d’autres illuminés armés prêts à passer à l’histoire en organisant une fusillade, un acte terroriste ou une manifestation belliqueuse. La violence engendre la violence. La haine engendre la haine.

Jean Crevier, L’Assomption

Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom

Une amie américaine a installé des affichettes « Vote for Biden » autour de sa maison. Nous l’avons trouvée très courageuse de l’avoir fait. Les républicains sont si fanatiques et font si peur. Nous, Québécois, n’osons pas rire de Trump dans un endroit public, ni même prononcer son nom. Je pense que si la balle avait tué Trump, cela aurait pu provoquer une guerre civile, tellement nos voisins n’ont pas fait dans la dentelle depuis 2016. Si Biden ne démissionne pas bientôt, Trump sera élu et je perdrai ma voisine et amie qui compte déménager au Costa Rica ou à Porto Rico, dans cette éventualité. Prions pour un miracle. C’est à peu près tout ce qui nous reste.

Suzanne Larocque, Drummondville

Les prochaines années s’annoncent pénibles

Avec l’obstination de Joe Biden de ne pas céder sa place, Donald Trump avait déjà presque gagné la présidence. Avec cet évènement, que certains voient comme une intervention divine, il est garanti de la victoire. Le clivage n’ira qu’en augmentant et il ne serait pas impossible qu’une certaine dissolution du pays commence à se préparer avant la fin de son mandat, particulièrement en ce qui a trait à la côte Ouest. L’histoire ne finit pas ici et les prochaines années seront pénibles, pas seulement pour les Américains.

Sylvain Lamanque, Orford

Qui peut équilibrer les chances ?

Cet attentat devrait convaincre les démocrates qu’ils doivent changer de candidat. Trump affiche une réelle image de leader, de gagnant alors que Biden donne l’impression de celui qui s’accroche misérablement. Comment espérer que les votants de moins de 40 ans se sentent motivés par cet homme ? La photo de Trump après ce tir, le poing en l’air et le visage en colère, ne présume rien de bon sous son éventuelle future présidence. Pour les démocrates, deux priorités : changer de candidat à la présidence et mieux vendre leur programme. Depuis trop longtemps, leur programme a été de battre Trump… Il faut maintenant qu’ils démontrent la supériorité de leurs réalisations et de leur programme. Malgré tout, qui pourra équilibrer les chances chez les démocrates ?

Pierre Charbonneau, Laval

Taylor Swift n’a pas encore pris position...

Aucun impact. Les électeurs démocrates ne changeront pas de camp. Les indécis regarderont aller cela et trouveront plus rassurant Joe Biden. Il sera facile de ressortir les paroles de Donald Trump incitant à la violence, à l’agressivité et au crime. Des publicités rappelant ses paroles seront suffisantes. Et finalement, Taylor Swift n’a pas encore dit son dernier mot…

Gisèle Gagnon, Lévis