En réponse à notre appel à tous, vous vous êtes montrés fort enthousiastes à l’idée de voyager un jour en train entre Montréal et Toronto en trois heures. Voici quelques-unes de vos réponses.

Plus souvent dans la Ville Reine

J’irais beaucoup plus souvent à Toronto avec un TGV, car cela réduirait le temps de transport… sans compter que c’est confortable de voyager en train !

Alice Gaudreau

Je laisserais tomber l’avion

Oui ! Pour des raisons d’affaires, je fais présentement Sherbrooke-Montréal en auto, puis Montréal-Toronto en avion. Pour cette deuxième portion, j’opterais pour le train.

Caroline Coutu

J’embarque

Jamais je ne prendrais un train qui prend cinq heures pour aller de Montréal à Toronto ; je continuerai avec l’avion. Mais si vous me parlez d’un TGV, j’embarque. Et pourquoi ne pas faire comme la France et carrément interdire les courts vols comme Montréal-Toronto pour assurer un achalandage maximum pour un futur TGV ?

Léon Bédard

Merveilleux

Je changerais assurément mes habitudes. En auto ou en avion, ce déplacement est long et fastidieux. Le train est une merveilleuse alternative, comme le démontre l’expérience européenne.

Yvon Savaria

L’ingrédient manquant au cocktail transports

Un TGV entre Toronto et Québec ? Oui, oui et re-oui ! Jumelé à un peu d’autopartage, de transports en commun et de transport actif (vélo, marche), c’est la meilleure façon de se débarrasser de son véhicule personnel (et de sauver la planète).

Félix Lapointe

Tant d’avantages

Sans aucune hésitation ! Plus court, moins polluant et souvent bien plus facile et rapide d’accès que les aéroports. C’est à n’y rien comprendre que le transport ferroviaire se soit autant dégradé dans les 75 dernières années plutôt que de se développer !

Charline Jourdain

TGV oui, TGF non

J’habite le centre-ville de Montréal. Avec un voyagement d’à peu près trois heures, notre famille irait plus souvent à Toronto. Je suppose que le coût serait moins élevé que celui d’un billet d’avion. Je nous imagine très bien faire un aller-retour le samedi. Un train à grande fréquence (TGF) qui prendrait quatre-cinq heures n’est pas intéressant. Il n’y a pas d’économie de temps et d’argent. Je continuerais à prendre mon auto.

Line Mui

Le rêve

Je ne voyage pas dans le cadre de mon travail. Toutefois, un TGV stimulerait certainement mon envie de voyager dans mon pays. J’ai souvent pris le TGV en Europe… c’est merveilleux. Il est temps que le Canada sorte de l’ère des dinosaures et se dote d’un réseau ferroviaire moderne, rapide et qui aurait potentiellement des retombées économiques importantes. Un corridor Québec-Montréal-Ottawa-Toronto et un corridor Montréal-Sherbrooke. Rêvons un peu !

Louis-Philippe Bertrand

Plus intéressant en famille

Un TGV entre Montréal et Toronto aurait un impact significatif sur mes choix de transport et ceux de ma famille. J’habite dans la région de Toronto depuis près de 14 ans. Je visite Montréal plusieurs fois par année pour visiter famille et amis. Lorsque je voyage seul, je réussis à améliorer le rapport qualité-prix du train actuel en travaillant durant le trajet. Par contre, lorsque je voyage avec ma famille (ma femme et mes deux enfants en bas âge), il y a très peu de bénéfices pour justifier des frais de transport beaucoup plus élevés, donc nous prenons notre voiture. En considérant le temps de déplacement pour se rendre au train, la durée du trajet finit par être équivalente (ou même presque plus longue) dans les circonstances actuelles. Un temps de déplacement raccourci avec un TGV changerait considérablement la donne et nous prendrions assurément le train plus souvent en famille. L’aspect environnemental deviendrait aussi un incitatif à limiter notre usage de la voiture.

Arnaud Bonnet

Ça changerait nos vies

Ça changerait ma vie… et la vôtre ! Pouvoir voyager entre Montréal et Toronto en moins de trois heures serait fantastique à plusieurs points de vue : l’offre culturelle serait multipliée de part et d’autre, on pourrait aller voir les Blue Jays et rentrer le soir à Montréal, aller au basketball, etc. Les Torontois feraient de même ici. Aussi, j’ai vécu à Toronto et y ai des amis et amies. Si je pouvais faire des allers-retours facilement et pour moins cher, je les verrais plus souvent ! Pour le travail aussi, ça serait fantastique. Pourquoi pas un emploi dans l’autre ville si on doit n’y aller qu’une ou deux journées par semaine ? Autre avantage : cela mettrait de la pression sur les prix des voyages en avion et aiderait à casser le monopole aérien. Encore un autre : le train, c’est confortable, la vue est belle et… on n’y perd pas nos valises. Et finalement : ça pollue tellement moins que l’avion et c’est moins stressant que conduire cinq heures et demie sur la 401. Le train rapide, c’est l’avenir pour le Canada en entier. Ne nous enfargeons pas trop longtemps dans les dédales politiques et allons-y !

Lucie Guindon