Arrêter de fumer, perdre du poids, faire davantage de sport… Les traditionnelles résolutions du Nouvel An s’estompent souvent après quelques semaines. Qu’à cela ne tienne, nous en avons préparé une dizaine pour le premier ministre Justin Trudeau afin de démarrer 2023 du bon pied.

1 - Résister à l’odeur des élections

En décembre, Justin Trudeau a gagné son premier vrai duel contre Pierre Poilievre, lors des élections complémentaires dans Mississauga-Lakeshore. Mais il ne faudrait surtout pas que ça lui donne l’idée d’appeler les Canadiens aux urnes avant que les conservateurs aient le temps de réaligner leur stratégie. Des élections en 2023 ? Non, merci ! L’entente avec le NPD permet aux libéraux de garder le pouvoir jusqu’en 2025. Quand Jagmeet Singh menace de la déchirer, il fait surtout du théâtre politique pour sortir de l’ombre. Continuez à gouverner. Point.

2 - La paix dans le monde, la paix en Ukraine

La paix dans le monde. On se la souhaite chaque année… et encore plus avec la guerre qui ravage l’Ukraine et bouscule la géopolitique mondiale. Sur le plan économique, il faut revoir nos relations avec les dictatures comme la Russie et la Chine, qui peuvent utiliser notre dépendance économique contre nous. Sur le plan militaire, il faut retrouver nos forces. Avec des dépenses militaires à 1,3 % du PIB, largement en dessous du niveau de 2 % préconisé par l’OTAN, le Canada fait figure de cancre.

3 - Défendre le français, au-delà des belles paroles

Ça traîne, ça traîne ce projet de réforme de la Loi sur les langues officielles qui en est à sa deuxième mouture. On espérait qu’il serait adopté avant Noël. Mais les conservateurs ont posé beaucoup de questions et le Bloc veut prendre son temps pour l’arrimer avec la loi 96 au Québec. Alors, toujours rien. Il faudrait vraiment que ça débloque, car après le projet de loi, il faudra ensuite écrire les règlements. En attendant, c’est le français qui est perdant.

4 - De l’argent pour la santé

Lors des dernières élections, Justin Trudeau avait promis des milliards aux provinces qui réclament plus d’argent en santé depuis des années. Avec le vieillissement de la population, pas de doute qu’elles en auront besoin. On aimerait qu’Ottawa dépose enfin une offre chiffrée, au lieu de faire la morale aux provinces et de bloquer les discussions en parlant d’abord des conditions qui viendraient avec cet argent. Si rien n’est annoncé d’ici le budget du printemps, les citoyens déçus risquent de le reprocher au premier ministre.

5 - Livrez-nous notre passeport, nom de Dieu !

N’ajustez pas votre appareil. Vous n’êtes pas dans la maison des fous d’Astérix, mais bien au gouvernement fédéral qui s’empêtre dans la prestation des services à la population. On le voit avec les passeports qui prennent encore de longs mois à être livrés, gardant les Canadiens prisonniers de leurs frontières. C’est insensé. C’est honteux. Il faut trouver une solution avant l’été prochain, alors que l’échéance des premiers passeports délivrés pour 10 ans créera un surplus de travail.

6 - Ajuster le tir pour les armes à feu

Au printemps dernier, le gouvernement Trudeau a déposé le projet de loi C-21 pour bannir les armes d’assaut, et c’est tant mieux. Sauf qu’à minuit moins une, il a glissé un « petit » amendement de 478 pages qui fait craindre que certaines armes de chasse soient aussi visées. Réglons vite cette confusion qui a fait bondir les chasseurs, appuyés par les conservateurs, et les communautés autochtones, qui ont l’oreille du NPD.

7 - Mettre les géants du web au pas

Après plusieurs années d’attente, verra-t-on enfin Ottawa remettre les géants du web au pas en 2023 ? Espérons-le. Notre milieu culturel a grand besoin qu’on modifie la Loi sur la radiodiffusion pour protéger notre culture contre le rouleau compresseur des multinationales étrangères. Et nos médias qui tombent les uns après les autres doivent pouvoir négocier à armes égales avec les Google et Facebook. Ça suffit, le Far West !

8 - Une commission pour assainir le sport

Les scandales qui éclaboussent Hockey Canada ne sont que l’arbre qui cache la forêt. Les abus sexuels, physiques et psychologiques empoisonnent bien d’autres sports comme le water-polo, la boxe, la gymnastique, la natation artistique, le ski alpin… En 2023, le Canada est mûr pour une commission nationale afin de briser l’omerta des fédérations sportives et de venir à bout de la culture toxique dans laquelle baignent nos jeunes athlètes.

9 - Pas d’allure, cette censure !

Ottawa est fermé comme une huître. Bonne chance aux citoyens ou aux médias qui font une demande d’accès à l’information. Les délais sont ridiculement longs, les documents remis sont largement caviardés. L’an dernier, le Commissaire à l’information a reçu 7000 plaintes, un bond de 70 %. Manifestement, la transparence des institutions fédérales en a pris pour son rhume sous les libéraux. Un pays démocratique mérite mieux.

10 - Et vous ?

Et vous ? Que mettriez-vous sur la liste de résolutions de Justin Trudeau ? Chers lecteurs, écrivez-nous. Votre opinion nous captive et alimente notre section Débats. Sur ce, nous vous souhaitons, au nom de La Presse, une excellente année 2023.