C’est avec un mélange de nostalgie et de tristesse que plusieurs générations d’adultes québécois ont appris la fermeture prochaine de la chaîne de télé Vrak, l’ancien Canal Famille.

Avec des séries comme Une grenade avec ça ?, Dans une galaxie près de chez vous et Le chalet, Vrak fut longtemps le repaire télé des ados québécois.

La réaction de nos ados d’aujourd’hui à la disparition de Vrak ? Une indifférence totale.

Difficile de les blâmer : Vrak ne s’intéresse plus du tout à eux depuis trois ans (parce que ce n’était plus rentable de le faire, essentiellement). Depuis 2020, Vrak diffuse uniquement des séries pour adultes, et presque uniquement des séries américaines.

Où nos ados regardent-ils des séries québécoises de fiction ? Cette question devrait tous nous inquiéter au plus haut point.

Contrairement aux générations précédentes, nos ados ont l’embarras du choix pour se divertir. Il y a TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, Disney+, les jeux vidéo en ligne. On est loin de l’époque où tout le monde regardait Watatatow à Radio-Canada en revenant de l’école !

La domination de Disney+ et de Netflix ne veut pas dire qu’il faut laisser nos ados se gaver de séries de fiction étrangères (comme beaucoup d’adultes, par ailleurs…) sans rien faire.

L’amour de la culture québécoise et des productions d’ici doit se cultiver à tous âges. Particulièrement chez les enfants et les adolescents, afin qu’ils développent l’habitude de consommer de la fiction québécoise.

C’est pourquoi il est primordial pour nos diffuseurs d’investir en télé jeunesse et adolescente.

Malheureusement, nos deux grands diffuseurs privés, le Groupe TVA et Bell Média, ont abandonné ces créneaux qu’ils ne jugent pas rentables. Ils ne font plus de programmation jeunesse depuis longtemps. Et ils n’ont pas diffusé de série originale québécoise spécifiquement pour les ados depuis 2020 pour TVA (L’Académie, La dérape) et 2019 pour Bell (Le chalet).1

Le sort de leur télé jeunesse/ados repose donc uniquement sur nos deux diffuseurs publics, Radio-Canada et Télé-Québec. Qui, heureusement, remplissent bien leur mandat.

Chaque année, Télé-Québec a plusieurs émissions originales québécoises pour les enfants (ex. : Passe-Partout) et les ados (ex. : Mammouth, Génial). Toutes les émissions sont gratuites en ligne. Les émissions de Mammouth connaissent un succès particulier.

Grâce à une hausse du financement du gouvernement Legault pour les émissions jeunesse/ados (+20 millions/an), Télé-Québec a maintenant les moyens de ses ambitions pour les 2-17 ans, à qui elle consacrera cette année 43 % de son budget de programmation originale. C’est une très bonne nouvelle.

De son côté, Radio-Canada diffuse trois ou quatre séries originales québécoises pour ados à la télé. Cette année, ce sera Premier trio, Six degrés, 100 génies et Curium. En plus de ces nouveautés, une quinzaine d’émissions québécoises pour ados (ex. : des productions originales des années précédentes) sont disponibles sur ses plateformes en ligne.

Nouvelle encourageante : Premier trio, prédiffusé cet été sur la version payante d’ICI Tou.tv Extra, a obtenu les meilleures cotes d’écoute numériques à Radio-Canada pour une série d’ados. (Combien ? Radio-Canada ne dévoile pas ses cotes d’écoute numériques.) Cette série sur l’adolescence et le hockey sera diffusée à la télé cet automne et cet hiver.

Bizarrement, le CRTC a accédé à la demande de Radio-Canada d’enlever ses conditions de licence sur ses investissements en programmation jeunesse. Radio-Canada promet de continuer à dépenser autant d’argent en jeunesse, même si elle n’y est plus obligée.

Télé-Québec et Radio-Canada remplissent bien leur mandat jeunesse/ados, mais on peut toujours faire mieux. Les deux diffuseurs publics doivent être encore plus présents sur TikTok, Instagram et YouTube, des plateformes populaires chez nos ados.

Mais surtout, Radio-Canada devrait offrir toutes ses émissions jeunesse/ados gratuitement en ligne, comme le fait Télé-Québec. Sa plateforme payante ICI Tou.tv Extra ne rejoint que 19 % des familles francophones au pays. Ce n’est pas assez. Et la gratuité est une partie importante du mandat de Radio-Canada.

On ne pourra jamais rivaliser avec les millions de Disney+ et de Netflix.

Mais si on fait du contenu de qualité qui nous ressemble, on peut intéresser nos enfants et nos ados à la culture québécoise. C’est important qu’ils s’identifient à des histoires au Québec, pas à Los Angeles ou à New York. Si on accroche davantage d’ados avec des émissions conçues pour eux, on peut ensuite les intéresser à la programmation grand public.

Nos ados sont nos adultes de demain. S’ils sont insensibles aux séries québécoises, l’avenir de celles-ci sera en danger.

1. Depuis 2022, TVA a diffusé deux saisons de l’excellente série Les bracelets rouges, une série grand public qui suit six ados à l’hôpital. Bell diffuse Complètement Lycée, une parodie grand public des séries américaines pour ados.