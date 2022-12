Six évènements de la dernière année qui méritent assurément d’être soulignés.

Philippe Mercure, Vincent Brousseau-Pouliot, Nathalie Collard, Alexandre Sirois La Presse

Les résultats de la COP27 et de la COP15

Non, les grandes conférences environnementales de l’ONU ne sont pas inutiles, et l’année 2022 l’a démontré de façon éloquente. À la COP27 sur le climat, tenue en Égypte en novembre, les pays du globe ont convenu de créer un fonds pour compenser une partie des pertes et dommages subis par les pays en développement à cause des changements climatiques. Un mois plus tard, à Montréal, se tenait la COP15 sur la biodiversité. Cette fois, la communauté internationale s’est engagée à protéger 30 % des terres et des eaux de la planète. Cette avancée a été qualifiée d’historique, avec raison. Il reste évidemment à transformer ces victoires diplomatiques en gains concrets sur le terrain. Les accords signés ne sont donc que des points de départ, mais ils étaient nécessaires et méritent un toast !

Philippe Mercure

Les exploits de Marie-Philip Poulin et d’Hugo Houle

Qui est le meilleur athlète au hockey, tous genres confondus ? C’est la Québécoise Marie-Philip Poulin, qui a mené le Canada à la médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin, marquant deux buts en finale. Elle s’est aussi illustrée en demandant des changements chez Hockey Canada et en devenant la première femme à œuvrer au sein de la direction hockey du Canadien de Montréal. Le cycliste Hugo Houle a également marqué l’histoire sportive québécoise en remportant une étape du mythique Tour de France. Il a dédié sa victoire à son frère Pierrik, fauché par un conducteur ivre en 2012. Avant de franchir le fil d’arrivée, Hugo Houle a levé l’index et les yeux au ciel, en pensant à son frère. Si vous n’avez pas versé de larmes en voyant ça, vous êtes un robot.

Vincent Brousseau-Pouliot

Les projets-pilotes des tribunaux spécialisés en violence sexuelle

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, est passé de la parole aux actes. Moins d’un an après l’adoption de la Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale (une recommandation du rapport Rebâtir la confiance), il a lancé en l’espace de quelques mois plusieurs projets-pilotes à travers le Québec (à Salaberry-de-Valleyfield, La Tuque, Québec et Laval, entre autres). Le ministre se donne trois ans pour évaluer un total de 10 projets-pilotes et ajuster la formule au besoin, puis deux ans pour implanter ces tribunaux dans les 36 districts judiciaires du Québec. Tous les professionnels impliqués dans le processus – procureurs, policiers, etc. – devront recevoir une formation. Saluons la tenue de cette promesse importante !

Nathalie Collard

La nomination de Fady Dagher

La nomination de Fady Dagher à la tête du Service de police de la Ville de Montréal est un retour aux sources pour ce policier non conventionnel qui y a passé 25 ans. M. Dagher, fervent défenseur d’une police de proximité et de la prévention, a bousculé les façons de faire au Service de police de l’agglomération de Longueuil, qu’il dirigeait depuis 2017. Il trouvera un contexte fort différent de l’autre côté du fleuve : la population souhaite qu’il s’attaque aux fusillades et au trafic d’armes ; le syndicat aimerait qu’il aille chercher plus de ressources, financières et humaines. Quant aux médias, ils espèrent un chef qui communique mieux que ses prédécesseurs. Les attentes sont donc élevées pour celui qui gagnera davantage que la mairesse de Montréal. On lui souhaite bonne chance !

Nathalie Collard

L’arrivée de Moderna à Laval

En choisissant Laval pour installer sa première usine de vaccins en dehors des États-Unis, Moderna nous a donné plusieurs raisons de célébrer. Cette usine est un signal que la région de Montréal est de retour dans le secteur des sciences de la vie et que le talent local est reconnu sur la scène internationale. Son arrivée pourrait bien être un catalyseur pour toute l’industrie. Mais l’établissement servira aussi de police d’assurance pour les prochaines pandémies. La COVID-19 a montré combien il est périlleux de compter sur les autres pays pour s’approvisionner en vaccins. Avec l’entreprise Medicago qui prévoit construire aussi une usine de vaccins de classe mondiale à Québec, la province se retrouvera bientôt dans une situation enviable.

Philippe Mercure

La stratégie tant attendue est née

On aura vu passer quatre ministres des Affaires étrangères depuis que le gouvernement de Justin Trudeau est au pouvoir sans qu’on sache sur quel pied danser quant à la Chine. Mais voici qu’on sait enfin à quoi s’en tenir : la cinquième titulaire de ce portefeuille, Mélanie Joly, a présenté la stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique en novembre. En résumé : on ne craint plus de faire preuve de fermeté face à Pékin, mais on mise aussi sur la coopération là où c’est possible et nécessaire. Parallèlement, Chrystia Freeland a fait un discours remarqué à Washington pour affirmer qu’il fallait cesser de « faire affaire avec des dictatures de la même manière qu’avec des démocraties ». Quand la lucidité et le pragmatisme sont au rendez-vous, il faut s’en réjouir.

Alexandre Sirois