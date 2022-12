Grosse économie d’abrasifs ce week-end à Montréal. Pas l’ombre d’un caillou, d’un grain de sable ou de sel sur les trottoirs de nombreux arrondissements, y compris au centre-ville. Résultat : des trottoirs glissants à plusieurs endroits. Pour se déplacer à pied sans risquer de tomber, la meilleure option demeurait la piste cyclable quand il y en avait une.

Pourtant, la chute de neige était annoncée depuis plusieurs jours, assez tôt pour qu’on planifie une « opération abrasifs » durant le week-end. Or Mercier–Hochelaga-Maisonneuve est un des rares arrondissements à s’être donné la peine de sécuriser ses trottoirs dans la nuit de samedi à dimanche.

Bien sûr, on ne peut pas intervenir dans chaque recoin de la ville. Mais on s’attend à ce que les rues les plus passantes où on retrouve des commerces ainsi que les rues en pente soient praticables.

De plus en plus de gens vieillissants ou à mobilité réduite renoncent à sortir de peur de se blesser et d’hypothéquer leur hiver. Sont-ils condamnés à rester à la maison pour les trois prochains mois ? Ou doivent-ils faire leurs valises pour la Floride ?

Quand on pose la question à la Ville de Montréal, elle renvoie la balle aux arrondissements. Sérieusement, les Montréalais se fichent pas mal de savoir qui fait quoi. Ils veulent des trottoirs sécuritaires.

Montréal veut favoriser le transport actif ? Être une ville inclusive qui permet aux personnes âgées et à mobilité réduite de se déplacer en toute sécurité ? Qu’on épande des abrasifs, un point c’est tout.