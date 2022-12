Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient ajouter en 2023. Voici un aperçu des courriels reçus.

De l’aide pour le milieu culturel

Protection et sécurisation du milieu culturel pour toutes les disciplines : théâtre, littérature, arts de la scène, musique, etc. Nos créatrices et créateurs vivent dans la pauvreté. Ils s’épuisent. Que serions-nous sans culture. Aussi, en faciliter l’accès en maintenant des prix abordables. Que le gouvernement instaure, au niveau de l’impôt, un mécanisme de retenue afin de constituer un fonds de support, retourné et réparti, auprès de ces personnes qui nous apportent réconfort, rêves, nourriture de l’âme. Il en va de notre santé mentale.

Élaine Simard

De la lenteur et de la contemplation

J’ajouterais ce qui nous manque cruellement et qui aurait des conséquences sur toutes formes de vie sur terre : retrouver notre capacité d’émerveillement face à notre monde naturel par un regard attentif, par un peu plus de lenteur et de sensibilité. Une autre façon de vivre, donc, qui mettrait en équilibre notre réalité humaine et le réel planétaire.

Marc Boucher, Laval

Du temps en famille

Je me souhaite d’ajouter du temps en famille. Le temps passe si vite, j’ai envie de profiter de la petite enfance de mes enfants. De flâner au lit avec eux le matin, de dire moins souvent « dépêchez-vous », de manger des crêpes le dimanche matin. Prendre le temps de prendre le temps.

Josiane Trottier

Ajouter un peu de réalisme

La vie c’est faire des choix, individuellement et collectivement. Choisir c’est aussi renoncer. Ce réalisme que nous devons ajouter, il n’incombe pas à un gouvernement. Il doit être celui d’un grand chantier qui nous amènera collectivement à définir ce que nous voulons, ce à quoi nous renonçons et dans quelle mesure. C’est facile de toujours vouloir le mieux… C’est difficile de déterminer ce qui est juste.

Maxime Caron

Bienveillance, tolérance et respect



En 2023, je désire ajouter de la bienséance chez les individus, de la tolérance et du respect de la différence, quelle qu’en soit la forme. J’espère ajouter de l’humanité dans une société devenue virtuelle. Je souhaite de la civilité sur les routes et endroits publics. Bref ce que je désire ajouter est-il encore possible ? Uniquement si chacun a le même désir et agit en conséquence.

Cécile Hamel

Plus de journalistes d’enquête

En 1970, Alvin Toffler dans son best-seller mondial Le choc du futur craignait le pouvoir exagéré des médias. Chaque matin en lisant La Presse en 2022, moi qui suis aujourd’hui dans le terrible futur de Toffler, je suis plus impressionné qu’apeuré par le travail des médias. Le bon peuple aurait-il accès à la vérité sans le travail de recherche de vos journalistes. Serions-nous abreuvés de textes rédigés par des firmes de relations publiques dans des conférences de presse formatées et superficielles ? La réponse est évidente pour moi. Alors S.V.P. les journalistes continuez à poser des questions et à enquêter sur le travail de nos institutions et de nos dirigeants. C’est vital pour la santé d’une société qui oscille entre le populisme et l’obscurantisme. Ajouter des journalistes allumés et brillants ne fera qu’équilibrer la société et minimiser le « choc du futur ».

Michel Proulx, Saint-Anicet

De l’aide pour les aînés

J’ajouterais des mesures sécuritaires auprès de nos aînés afin qu’ils demeurent le plus longtemps possible à leur domicile.

Michel Duval

Améliorer l’offre de transport en commun

Il faut ajouter des pistes cyclables et de nouveaux trajets dans le réseau de transport en commun public. Je ne parle donc pas du REM, qui reprend des trajets déjà efficaces (ligne Deux-Montagnes-centre-ville) et qui les privatise. Il faut utiliser et incorporer le concept du Bixi dans l’offre de transport en commun. Il faut aussi taxer davantage l’utilisation de la voiture et mettre en place la taxe kilométrique et le retour du péage sur les ponts de Montréal.

Marc Jarry