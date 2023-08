Dans sa lettre ouverte, Alain Saulnier proposait la création d’un réseau social public, totalement indépendant du gouvernement et des médias, qui serait plus transparent que Meta.

Le plaidoyer d’Alain Saulnier pour la création d’un réseau social public a ses adeptes parmi nos lecteurs. Voici un aperçu des commentaires reçus à la suite de la publication de la proposition.

Un modèle éthique

Quelle belle idée que la création d’un réseau social public ! Enfin, nous pourrions édicter des normes correspondant à nos valeurs. Il ne s’agit pas ici de vouloir dominer un tel marché, mais davantage de définir un modèle de communication éthique et, qui sait, qui pourrait faire école.

Gilles Turcotte, Bromont

L’information d’abord

Je me suis passé la même réflexion quant à l’opportunité de créer un réseau ou une plateforme sous forme d’OBNL qui serait consacré à l’information, avec les mêmes critères d’indépendance et de transparence que M. Saulnier suggère. Un réseau où tous les médias pourraient déposer des nouvelles et, pourquoi pas, y ajouter par exemple les universités et les centres de recherches qui pourraient aussi y déposer des articles de vulgarisation. Les utilisateurs pourraient avoir accès à des nouvelles de leurs choix, tant du point de vue des sources, du territoire que du contenu. Financer une telle plateforme est possible. Des avenues existent, il faut les explorer. Et il n’est peut-être pas nécessaire d’attendre après la ministre qui, j’espère, ne cédera rien à Meta !

Marie Christine Talbot

Il est temps

Tout à fait d’accord, M. Saulnier. Il est grand temps de mettre de l’avant vos propositions et que l’on rattrape le temps perdu. La technologie et nos talents sont disponibles. Il ne reste que la volonté politique pour y parvenir.

Fernand Montplaisir

Trop simple ?

Merci, M. Saulnier. Votre proposition d’un média social d’État fait rêver par sa simplicité et son efficacité. Cependant, par la taille relative de la population canadienne par rapport au reste de l’Occident, l’absence du reste du monde sur cette application ne rend-elle pas déjà cette solution caduque ?

Philippe Noël

Dans l’attente

J’attends ce type de réseau avec impatience. On pourrait aussi avoir une plateforme permettant à tous les médias traditionnels d’y déposer le contenu qu’ils souhaitent offrir avec une forme de rémunération à partager.

Denis Lapointe

Rien n’est impossible

Tout à fait d’accord avec vous. Je n’ai jamais compris pourquoi le CRTC ou le gouvernement n’avait pas pris des mesures dès le début des réseaux sociaux en établissant des règles bien définies pour contrer la désinformation, le harcèlement et l’intimidation, ou faire respecter les lois canadiennes et provinciales, les droits d’auteurs, etc. Je trouve qu’il est déjà tard pour tout ça, mais si la volonté gouvernementale y est, rien n’est impossible.

Serge Caron

Trop petite envergure

Pourquoi ne pas promouvoir l’accès direct au site des médias ? Sûrement que vous perdrez des lecteurs, mais au moins le travail démocratique aura été fait. Quant à la création d’une plateforme publique, ça n’a aucune chance de marcher même si vous y mettez des milliards. En effet, vous avez perdu de vue que les GAFAM sont mondiaux et que le petit réseau public aurait l’envergure d’une feuille de village.

Marc-André de Launière

Responsabilité

L’idée est excellente et elle pourrait contribuer à diminuer le harcèlement si elle est accompagnée de mécanismes d’identification appropriés (dont l’identité numérique qui se développe au Québec et dans le reste du Canada) permettant de responsabiliser les utilisateurs.

Luc Verreault

Reproduire la plateforme

Je ne suis pas très ferrée en informatique, mais je crois qu’il serait intéressant que nous puissions avoir une plateforme similaire à Meta. Le modèle existe, il doit être possible de le reproduire et, pourquoi pas, de l’améliorer ? Plateforme qui ne serait pas assujettie aux caprices d’une seule personne.

Hélène Massé

Éventuel adepte

Je suis un adepte de la radiodiffusion canadienne et je me suis toujours refusé l’adhésion aux réseaux sociaux Facebook, X/Twitter, TikTok, Instagram, etc. J’avoue que je serais tenté par un réseau social public national si jamais ça se réalisait.

Richard Léveillé

L’union fait la force

On dit que l’union fait la force. Les pays du G7 devraient s’unir et établir une loi commune concernant Meta.

Josée Lamontagne

Sans manipulation ni faussetés

Nous sommes tout à fait en accord avec la position de M. Saulnier qui plaide la création d’un nouveau réseau public canadien afin de tenir tête et de remplacer tous ces réseaux qui tentent de nous manipuler et qui nous volent nos données depuis leur création. Un réseau d’ici, neutre et indépendant, avec nos valeurs et des normes qui nous ressemblent, serait pas mal plus intéressant que toutes les faussetés et tentatives de manipulations que l’on retrouve sur les réseaux sociaux actuels. Très belle façon de protéger nos médias et d’obtenir des informations de qualité. Bravo M. Saulnier pour votre suggestion à la nouvelle ministre du Patrimoine.

André Lajoie