Nos lecteurs sont bien d’accord avec la Dre Joanne Liu quant à la nécessité d’avoir une réflexion concernant la gestion de la COVID-19 au pays. Voici un aperçu des commentaires à la lettre de la Dre Liu publiée le 29 juillet.

Morts évitables

Autant de décès, autant d’erreurs, autant de décisions improvisées, oui, un exercice de réflexion s’impose. On oublie que bien des morts auraient pu être évitées.

Richard Monaco

État de la situation

Je doute que les personnes responsables du dossier de la COVID-19 aux gouvernements Legault et Trudeau fassent ce bilan et cette réflexion. Encore moins la direction de la Santé publique. Cependant, le message est lancé.

En ce qui a trait à cette réflexion, elle est fort bien entamée dans l’excellent livre de la Dre Cécile Tremblay, Prêts pour une prochaine pandémie ? Même chose avec un autre excellent livre, celui d’André Pratte, Les Anges oubliés. J’espère que les personnes responsables de ce dossier aux gouvernements provincial et fédéral ainsi qu’à la Santé publique en prendront connaissance.

Enfin, même si nous voulons tous passer à autre chose comme le mentionne la Dre Liu dans sa lettre, ce serait sûrement profitable d’amorcer ce bilan en faisant maintenant une mise à jour de l’état de la situation actuelle de la COVID-19. Où en est-on ? Pandémie sans urgence sanitaire ou endémie ? Y a-t-il encore beaucoup de cas dans la population en général ? Dans les hôpitaux ? Y a-t-il de nouveaux variants ? Y a-t-il lieu d’être encore prudents dans les lieux publics ? Ce serait bien si La Presse faisait cette mise à jour.

Jean Bourque, Montréal

Apprendre de ses erreurs

Vous avez raison, une enquête nationale n’aurait pas pour but de trouver les coupables (nous savons déjà en bonne partie qui n’a pas été là au bon moment), mais cette enquête pourrait préparer le Canada pour une prochaine pandémie. Car il ne faut pas se leurrer, il y aura une autre pandémie et la seule interrogation à y avoir est quand se produira-t-elle. Ne dit-on pas qu’on apprend de ses erreurs ? Alors conduisons-nous de façon intelligente et assoyons-nous pour corriger les erreurs vécues avec la COVID-19 pour les éviter lors de la prochaine pandémie.

Suzanne Caron

Coupables

Je serais partant pour une investigation de notre gestion de la COVID-19 si et seulement si on est prêt à nommer ce qui a été bien fait et à nommer ce qui a été mal fait. La fameuse phrase « on ne cherche pas des coupables » fait en sorte que l’on se ferme un œil et qu’on passe à côté des vraies affaires.

Alain Brochu

Enquête nationale

Je suis 100 % d’accord, mais une enquête de niveau national. Je me méfie de notre premier ministre Legault, qui n’a pas osé embaucher Mme Liu pour mener la campagne du Québec contre le COVID-19, bien qu’elle était la Québécoise la plus qualifiée.

Graham Weeks, Austin, Québec

COVID longue

Il serait intéressant que la Dre Liu nous parle de la COVID longue qui terrasse sans doute des milliers de Canadiens. J’ai deux connaissances qui en sont affligées. Alitées pendant des mois, incapables de travailler, un horizon sans fin de désespoir et des spécialistes qui ne peuvent pas l’expliquer correctement, encore moins la soigner, malgré des recherches poussées. Qu’en pensez-vous, Dre Liu ? Quelles sont les recherches sur la planète et dans combien de temps pourra-t-on guérir ces grands malades ?

André C. Gauthier, Mont-Royal

Pensée magique

Je dois avoir mal compris. Il me semble qu’il est évident qu’il doit y avoir une réflexion sur tout ce qui a entouré cette éclosion de la COVID-19. Ne pas la faire est de l’ordre de la pensée magique ou de l’aveuglement volontaire.

Chantal Rhéault

Bouger dans le même sens

Vous avez parfaitement raison, Dre Liu. Il faut absolument regarder ce qui s’est passé avec la réponse à la COVID-19, ce qui a été bien fait et mal fait, en tirer des conclusions et ne pas faire comme avec les recommandations après le SRAS, laisser ça sur une tablette. Mais surtout que ce soit national et pas chacun dans son coin de province. Comme ça, tout le monde bougera dans le même sens et non n’importe comment. Elle viendra, cette autre pandémie, on le sait parfaitement. On ne sait juste pas quand.

Ginette Boily, Lévis

Pratiques sanitaires

Il y a plein d’indicateurs qui nous démontrent que la gestion de la pandémie de COVID-19 n’était pas à la hauteur.

Je suis encore étonné de voir les pratiques sanitaires des hôpitaux. Chaque fois que je dois passer par un hôpital, je vois des pratiques totalement inacceptables et je comprends pourquoi il y a autant de maladies nosocomiales. Par exemple, pour la COVID-19, on a eu besoin de plusieurs mois pour que la communauté médicale reconnaisse la transmission par aérosols et prenne des mesures supplémentaires.

Je me demande aussi où était le Plan pandémique qui avait été préparé pour l’influenza (sur lequel j’ai travaillé). Il y avait dans ce plan plein de directives qui auraient contribué à établir des protocoles plus efficaces pour protéger le personnel soignant et les patients.



Oui à une réflexion, mais assurez-vous que toutes les compétences y participent…



Je suis convaincu que si une autre pandémie se présentait, les gens ne seraient pas prêts et tomberaient dans les mêmes pièges…

Le Dr Jacques Lapierre, virologie, responsable de la production de vaccin pendant de nombreuses années et spécialiste de la biosécurité