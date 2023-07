Une majorité de nos lecteurs voient l’arrivée du REM avec enthousiasme, un moyen de transport qu’ils comptent utiliser dans l’avenir rapproché. Voici un aperçu des réponses à notre appel à tous.

Une option viable peu importe l’heure

J’habite Chambly depuis 10 ans. Le service d’autobus vers le centre-ville de Montréal est étonnamment efficace en pointe, mais pathétique dès qu’on sort de ces périodes. Depuis la pandémie, mes déplacements vers le centre-ville se font hors pointe, donc je prends toujours ma voiture. Avec le REM et les nouveaux horaires d’exo, le transport en commun devient une option viable peu importe l’heure. Très hâte de laisser l’auto (et la recherche d’un stationnement) derrière moi !

Bruno Morency

Vivement le tronçon vers l’aéroport

Le REM ne changera pas mes habitudes, parce que le métro Longueuil est plus accessible, plus près des destinations intéressantes et parce que je travaille à Boucherville. Cependant, ça changera tout pour ma blonde lorsque le REM va se rendre à l’aéroport parce qu’elle travaille là. On va sûrement déménager près du REM en 2027.

Éric Brodeur

Pas de changement en vue

J’habite la Rive-Sud et j’y travaille. Mon dernier emploi à Montréal date de 1994 et plus la ville devient une piste cyclable géante, plus je l’évite, y compris commerces et activités. Je dois payer pour un transport en commun que je n’utilise jamais et je n’ai aucune raison d’utiliser le REM. Les Québécois sont hyper taxés et nos routes sont dans un piteux état. Bien beau le REM, mais l’entretien de ce qui est déjà en place en souffre. Je n’ai rien contre le REM, mais rien pour non plus.

Benoit Bouchard

Pas le choix…

Forcément que mes habitudes vont changer. J’habite à L’Île-des-Sœurs. Dans mon quartier, on nous a enlevé la ligne d’autobus qui nous permettait de nous rendre directement au centre-ville. Nous devons nous rabattre sur le REM. À la STM, on nous dit que cela répond aux demandes exprimées par les citoyens. Permettez-moi d’en douter, car ce changement crée beaucoup de grogne.

Céline Tremblay

Des déplacements simplifiés

Je suis un retraité qui habite sur la Rive-Sud. Le nouveau REM sera pour moi très apprécié. Je me prive actuellement d’aller à Montréal en auto à cause du trafic, du stationnement et de la circulation parfois erratique. Comme je demeure à La Prairie, c’est trop compliqué avec exo. Avec le REM, la situation devrait se simplifier notamment avec la carte Opus. Bravo pour les festivals, les spectacles, les activités urbaines… Ce projet va coûter très cher, mais je pense qu’il constitue un bon investissement pour le futur.

Gilles Beaulieu

Encore trop d’obstacles

Nous sommes de Candiac et avec les nouveaux services REM-exo, il sera beaucoup plus long pour nous de nous rendre à Montréal qu’auparavant et plus cher. Le fait d’enlever les stationnements incitatifs est la décision la plus stupide que j’ai vue. Ça va prendre plusieurs décennies avant que les banlieusards changent leur comportement et, surtout, une grande amélioration du service exo. Pour vous donner un exemple : le dernier autobus qui part de Candiac vers le REM Brossard à partir du 1er août sera à 7 h 45. Après 7 h 45, on doit se rendre au REM en voiture et payer 10,50 $ pour se stationner… et payer ensuite pour prendre le REM.

Caroline Demers

Salut, les autos !

J’ai très hâte d’emprunter le REM, en regardant les autos sur le pont Samuel-De Champlain !

Josée Desmarais

Amis de la Rive-Sud, prenez le REM !

Je suis Montréalaise alors, non, je ne le prendrai pas, mais je l’essayerai. Le transport actif et collectif est la voie de l’avenir. Amis de la Rive-Sud, je vous en prie, prenez-le ! Cet investissement, c’est pour vous ! Vous méritez d’être moins coincés dans le trafic et nous, Montréalais, méritons d’être moins pollués. Une pensée pour les Montréalais qui devront souffrir le bruit : faisons en sorte que ce ne soit pas en vain. Ce serait trop insultant.

Isabelle Lussier

Moins cher et plus rapide

J’ai bien hâte de pouvoir prendre le REM pour aller au centre-ville, c’est moins cher que les parcomètres et plus rapide. Je suis allée au Quartier des spectacles cette semaine : 15 minutes pour trouver un stationnement, 15 $ de parcomètre et 15 minutes de marche ensuite…

Kim Nardella

Pas une stratégie optimale

Selon moi, le REM prendra des années à se rentabiliser et peut-être n’y parviendra-t-il jamais. Ce projet pharaonique a été mis en œuvre au moment même où l’achalandage est à son plus bas. Il aurait été plus rentable et beaucoup moins dispendieux de rendre le transport en commun gratuit, augmentant ainsi l’utilisation de tous les moyens de transport (métro, autobus, train).

Jean-Pierre Masse

Vital

Changer mes habitudes de transport, c’est déjà fait. Le REM, c’est un maillon de la chaîne. C’est vital. Malgré les embûches, il faut absolument continuer dans cette voie…

Louis Ménard

Un tournant

Le REM va connaître un succès fou. Se rendre au centre-ville de Montréal sera un charme. Je rêve à 2027 pour pouvoir me rendre à Montréal-Trudeau sans risquer de rester pris dans un bouchon de circulation. Il y a bien les irréductibles qui vont conserver la voiture, par choix individuel. D’autres vont trouver dispendieuse l’utilisation du REM. À l’usage, ils verront bien que ça ne tient pas la route. L’offre de service est impressionnante et elle va assurément grandir afin de satisfaire les nombreux banlieusards. J’ai vraiment hâte.

Guy Beaumier

Il aurait fallu de meilleurs aménagements

Je suis une nouvelle utilisatrice du transport collectif depuis mai 2023. Mes intentions sont d’ordre écologique et sécuritaire (les nombreux chantiers, les accidents possibles, la fatigue, etc.). Je prends l’autobus du terminus de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu’à la Place Bonaventure, puis le métro jusqu’à mon travail.

Les citoyens de ma ville (Saint-Jean-sur-Richelieu) ne sont pas touchés cette année par l’utilisation du REM. Cela viendra. Et nous le craignons. J’entends plusieurs inquiétudes et remises en question.

J’ai appris qu’il n’y avait pas (ou peu) de stationnement incitatif près du REM de Brossard. Cela veut donc dire que nous devrons prendre l’autobus jusqu’au REM, du REM au métro, du métro jusqu’au boulot. De nombreux transferts qui prolongeront le temps de transport !

De plus, Saint-Jean-sur-Richelieu ne faisant pas partie d’exo, nous devrons donc obtenir et payer trois cartes d’accès différentes, ce qui générera des coûts supplémentaires.

Nous ne serons pas gagnants, non seulement en termes de temps, mais aussi au niveau monétaire. Ce ne sera pas avantageux.

Je réviserai ma décision, peut-être l’offre de service s’améliorera-t-elle, mais, pour l’instant, je me prépare à modifier mes habitudes et à revenir à la voiture.

Kristine Bachand