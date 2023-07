C’est le lundi 31 juillet que le Réseau express métropolitain (REM) entre en service. Après cinq années de travaux, voilà que le REM prend vie et passe d’une idée à une réalité.

Charles Emond Président et chef de la direction, CDPQ

Jean-Marc Arbaud Président et chef de la direction, CDPQ Infra

Ce projet nous prouve qu’ensemble, il est possible de réaliser de grandes choses.

Derrière cette réalisation, on compte des millions d’heures de travail et des milliers de personnes animées par un but commun : celui d’offrir à la région métropolitaine un mode de transport collectif durable et performant. Un réseau qui améliorera la mobilité de nos communautés et qui transformera notre expérience du transport public pour les générations à venir.

Le REM insufflera un élan nouveau au Grand Montréal, qui se dote d’un système digne des plus grandes métropoles du monde.

En plus d’ouvrir tout un éventail de possibilités en matière de développement urbain, il continuera de générer des retombées inégalées sur notre économie. Il offrira également à nos communautés des infrastructures qui répondent à leurs défis, comme celui des changements climatiques.

Malgré un contexte hors norme sur près de la moitié de la période des travaux, caractérisé par des défis techniques inégalés, une pandémie ayant forcé l’arrêt et le ralentissement des chantiers et une guerre ayant causé des enjeux d’approvisionnement importants, le REM ouvre ses portes dès lundi à 5 h 30.

Une nouvelle ère

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce jalon marquant : la somme de travail est colossale, les efforts, remarquables et l’engagement, exemplaire. Merci également à tous nos partenaires qui ont collaboré activement au projet pour en arriver à cette étape importante.

Maintenant qu’il est réalité, c’est à vous de le découvrir, de l’explorer et d’en faire le vôtre. Le REM, c’est votre projet. Il reste encore du travail à faire, des antennes à déployer et des liens à connecter, mais cette première mise en service vous permet désormais de vivre l’expérience à bord de ses voitures.

Cette expérience, elle se veut simple, efficace, rapide. Vous vous retrouverez dans un métro entièrement automatisé, avec une vue unique sur notre métropole.

En misant sur des déplacements fluides entre les stations et des connexions faciles avec les réseaux de nos partenaires, le REM se veut un incitatif à un nouveau mode de vie axé sur le transport collectif.

Bien entendu, tout cela entraînera des changements d’habitude et, comme pour tout réseau de transport, une période de rodage est à prévoir. Nous serons là pendant cette période, à votre écoute, pour vous accompagner et pour que le REM soit à la hauteur de vos attentes et de vos besoins.

Lundi marque le début d’une nouvelle ère. C’est le moment où, vous aussi, vous faites partie du voyage. Bienvenue à bord !