Crise des médias

La philanthropie ne peut rester silencieuse

Les débats entourant le projet de loi C-18 visant à réglementer les plateformes numériques ont mis en lumière les liens étroits qui unissent nos institutions démocratiques à la libre circulation des faits et des idées, dont les médias d’information constituent la courroie essentielle. Une ligne rouge a été traversée ces dernières semaines lorsque Meta a décidé de ne plus distribuer les médias canadiens sur ses plateformes. Devant une telle tentative d’intimidation d’un gouvernement élu démocratiquement, et face au musellement de nos médias par des intérêts privés, la philanthropie canadienne ne peut plus rester silencieuse.