Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, devait rendre publique sa stratégie de protection de l’habitat du caribou forestier et montagnard en juin dernier.

Gaston Déry Ingénieur forestier, conseiller stratégique, développement durable

Jacques Prescott Biologiste, professeur associé à la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi

Les pires incendies de forêt qu’a connus le Québec survenus au printemps et au cours de la saison estivale sont venus changer la donne. En effet, le ministre Charette, en concertation avec sa collègue Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, a jugé essentiel de faire une évaluation des superficies brûlées avant de dévoiler cette stratégie attendue de tous.

Certains regroupements ont reproché au ministre cette décision, l’accusant notamment de bloquer le dépôt de cette stratégie et déclarant que les incendies forestiers constituaient un faux prétexte pour en justifier le report. Ils déplorent l’absence de date butoir pour le dépôt de la stratégie provinciale de protection du caribou et dénoncent une fois de plus l’inaction du gouvernement du Québec pour le rétablissement de cette espèce en péril.

Il demeure essentiel de faire en amont une évaluation des superficies brûlées afin que la stratégie de protection de l’habitat du caribou soit en lien avec la réalité forestière actuelle.

Devant l’ampleur exceptionnelle des incendies de forêt au Québec cet été, le forestier en chef, Louis Pelletier, s’est dit préoccupé par l’avenir des forêts et recommande au gouvernement de revoir les pratiques d’aménagement forestier.

Il précise dans un communiqué que « la forêt de demain ne sera pas celle d’aujourd’hui et elle sera encore plus différente de la forêt du passé. Je crois donc que notre aménagement forestier tel que réalisé depuis plusieurs années au Québec doit évoluer face aux défis posés par l’adaptation de nos pratiques face à de nouvelles conditions climatiques ».

Il précise aussi que « les changements climatiques progressent 10 fois plus rapidement que la capacité d’adaptation de la forêt. Les incendies de forêt, qui ont brûlé 1,5 million d’hectares au Québec en 2023, ont bouleversé les habitats fauniques, les activités en milieu forestier et les communautés, ce qui entraînera des répercussions sur plusieurs années ».

Un impact sur tous les êtres vivants

De toute évidence, les changements climatiques exercent un impact sur tous les êtres vivants, y compris le caribou forestier. Des recherches scientifiques concluent à cet effet que les températures estivales plus chaudes affectent le caribou, qui souffre de stress thermique lorsque la température excède 25 oC1. Elles favorisent également l’émergence des insectes piqueurs qui harcèlent les caribous. Ces derniers réagissent en se déplaçant davantage au détriment du temps passé à se nourrir, ce qui a une incidence directe sur la reproduction des femelles et la survie des faons2.

Rappelons que la Loi sur le développement durable du Québec propose de repenser les rapports qu’entretiennent les êtres humains entre eux et avec la nature.

Au Québec, plus de 200 municipalités et près de 30 communautés des Premières Nations vivent et dépendent du territoire forestier. Nous devons impliquer ces communautés dans les décisions d’aménagement et tenir compte des différentes dimensions du développement durable dans l’élaboration de la Stratégie de protection de l’habitat du caribou et la révision des pratiques d’aménagement forestier.

Le gouvernement prendra prochainement des décisions importantes sur l’avenir du secteur forestier qui auront des effets directs pour toutes les régions du Québec et leurs populations. Nous jugeons essentiel de procéder à une réflexion en profondeur sur une foresterie durable qui tienne compte des enjeux sensibles d’aujourd’hui, particulièrement les changements climatiques, la préservation de la biodiversité et le respect de toutes les parties prenantes.