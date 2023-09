Le 24 août dernier, les Ukrainiens à travers le monde ont commémoré le 32e anniversaire de l’indépendance renouvelée de l’Ukraine.

Eugène Czolij Président de l’ONG Ukraine-2050, l’auteur a été consul honoraire d’Ukraine à Montréal et président du Congrès mondial ukrainien (2008-2018)

Cette date coïncidait aussi avec le 18e mois de la guerre totale lancée par la Russie contre l’Ukraine le 24 février 2022. Pendant ces 18 mois, les forces armées ukrainiennes, avec l’appui massif de la population de l’Ukraine, ont défendu héroïquement l’indépendance de l’Ukraine.

Les Ukrainiens chérissent au plus profond d’eux-mêmes l’indépendance de leur pays et sont parfaitement conscients que la proclamation du renouvellement de cette indépendance le 24 août 1991 fut l’un des moments les plus déterminants de l’histoire du XXe siècle.

Pourquoi l’indépendance de l’Ukraine est-elle si importante ?

D’abord, cette indépendance a permis au peuple ukrainien de sortir enfin du colonialisme et d’entrer dans le cercle des peuples libres du monde.

L’indépendance de l’Ukraine a également forcé la dissolution de l’Union soviétique, assurant ainsi la libération de nombreux autres peuples opprimés de l’ex-Union soviétique.

Ainsi, cette indépendance a provoqué l’effondrement de l’empire que l’ancien président américain Ronald Reagan a qualifié, à juste titre, d’« empire du mal ».

Le Kremlin ne voit pas ces évènements du même œil et Vladimir Poutine a déjà déclaré que la dissolution de l’Union soviétique était « la plus grande catastrophe du XXe siècle » et il a juré de le renouveler.

Aujourd’hui, le monde assiste à de nouveaux efforts de la Russie pour restaurer cet empire, qui ne peut exister sans l’asservissement de l’Ukraine.

Une menace pour l’OTAN

La Russie constituera toujours une menace sérieuse pour les pays membres de l’OTAN si l’Ukraine ne l’arrête pas dès maintenant en protégeant ses frontières et, par conséquent, celles de l’Europe, des ambitions impérialistes du Kremlin.

Il est donc dans l’intérêt des pays membres de l’OTAN de fournir à l’Ukraine toutes les armes et munitions nécessaires pour permettre à l’Ukraine de sécuriser une zone d’exclusion aérienne, ainsi que de libérer et de défendre tous ses territoires encore en 2023.

La protection de l’indépendance de l’Ukraine et de son intégrité territoriale est en réalité la seule véritable garantie de souveraineté et d’indépendance pour les Ukrainiens et pour les autres peuples anciennement opprimés de l’ex-Union soviétique.

Le maintien de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine est également la meilleure garantie pour les pays membres de l’OTAN d’éviter le type de guerre et les tragédies dont souffrent actuellement les Ukrainiens.

Plus tôt tous les dirigeants des pays membres de l’OTAN en prendront pleinement conscience et agiront en conséquence, plus tôt la paix, la sécurité et la stabilité économique reviendront dans le monde.