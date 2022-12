Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient transformer en 2023. Voici un aperçu des courriels reçus.

Transformer l’école

Transformer l’école pour que nos enfants aient une enfance avec leurs amis, leur insouciance, leurs rêves et que les adultes ne leur enlèvent pas ce moment qui fait d’une vie les meilleurs souvenirs que nous puissions avoir. Transformer l’école pour que nos jeunes et plus vieux adolescents aient une adolescence et une jeune vie d’adulte avec leurs amis, le droit de devenir des adultes sans pression. Simplement que la vie d’adulte et de futur citoyen leur donne le goût de faire mieux que leurs parents et que la bienveillance soit la trame de fond de leur devenir.

Carole St-Onge

Transformer notre façon de consommer

Transformer, c’est la solution pour éviter de consommer à outrance et récupérer ce qui existe déjà, sans cumuler les ordures. Récemment, Renaissance a ajouté une corde à son arc, ayant trouvé une solution pour récupérer le tissu de vêtements défraîchis : le déchiquetage. On s’en sert, entre autres, pour le rembourrage. Ce n’est qu’une des utilisations possibles, car d’autres entreprises s’y sont également mises pour créer d’autres produits à partir de tissu recyclé. Enfin, des solutions vertes à la consommation sans limites…

Diane Morin

Transformer les réseaux sociaux

Que j’aimerais pouvoir transformer les réseaux « dits sociaux » ! De réseaux où il était possible d’échanger et même de discuter de différents sujets, ces réseaux ont glissé vers la haine, l’insulte, la désinformation en quelques années. Terminés les débats, nous sommes désormais à moins de deux réponses d’une insulte bien sentie, lancée par quelqu’un qui a « fait ses recherches » ou qui a eu l’illumination soudaine !

Dany Gauthier, Saint-Félicien

Transformer la haine

Je souhaite transformer la haine qui anime une partie de la société en empathie et en ouverture vers l’autre. Juste ce petit changement aurait des impacts majeurs puisque les guerres et le racisme seraient chose du passé ! Les tensions de tout genre seraient amoindries tout en créant une multitude de liens inouïs dans tous les pays et toutes les cultures. Bien sûr, ce vœu restera utopique… tant que chacun de nous n’y croira pas ! Donc, à nous tous de faire un pas vers une plus grande ouverture sociale sans peur de l’autre !

Frédéric Imbeault, La Prairie

Transformer pour financer les services publics

Je souhaite que les gouvernements transforment nos services publics en s’attaquant aux paradis fiscaux et au travail au noir afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui paient des impôts pour subventionner ces services à la population, comme nos écoles ou nos hôpitaux. Ces richissimes et ces travailleurs illégaux sans scrupule sont souvent les premiers à se vanter de profiter du système sans payer un sou et osent même se plaindre lorsqu’ils ne sont pas satisfaits. Nous devrions pourchasser ces parasites et sévèrement les punir. Une fois ce nettoyage fait, peut-être que ceux qui paient leur juste part auront enfin droit à des services décents.

Micheline Naud

Transformer les mentalités

En 2023, est-il utopique d’oser vouloir transformer les mentalités ? Je parle ici de la mentalité de consommation à outrance qui détruit notre planète ; de la mentalité du je-me-moi, après moi le déluge. De cette mentalité qui fait que certains ferment les yeux devant les atrocités qui ont cours devant chez eux, chez leur voisin. J’ajouterais la mentalité de ceux qui se croient au-dessus des lois, quoique parfois imparfaites, mais qui nous aident quand même à vivre ensemble. Oui, pour 2023, je rêve de transformation des mentalités pour un vivre-ensemble empreint de respect et de tendresse les uns envers les autres.

Ariann Bouchard

Transformer le comportement des automobilistes

J’aimerais transformer le comportement des conducteurs sur les routes. Dans ma Corolla achetée d’occasion, je me fais régulièrement dépasser par de gros pick-up, VUS et grosses bagnoles de luxe qui roulent à 120 km/h et plus. Difficile de croire qu’il y a une crise climatique en regardant ce spectacle. Ralentissez, messieurs dames. Pour le climat. Pour notre sécurité.

Michel Gammon, Lac-Brome

Transformer mes habitudes de consommation

J’aimerais transformer mes habitudes de consommation pour recycler, vendre des articles usagés, acheter moins, changer mes déchets en compost, transformer mon potager en épicerie vivante. Et, bien sûr, influencer mon entourage pour qu’il adapte ces façons de faire. J’aimerais aussi que sur le plan de notre société, nos idées se transforment en quelque chose de constructif, de bienveillant et de respectueux. Cela se passe dans la conscience de chacun, ne coûte rien et donne des résultats tangibles.

Gisèle Gagnon, Lévis

Transformer notre système de santé

Le système de santé, une vraie transformation ! Écoutons les gens sur le terrain, valorisons le travail des infirmières, infirmières auxiliaires, préposés, etc. Redonnons aux résidants des CHSLD l’attention qu’ils doivent recevoir et cessons de robotiser leurs soins malgré leurs grandes pertes cognitives. Je rêve, mais comme proche aidant de ma mère en CHSLD, je suis découragée pour ces résidants qui sont sans voix et abandonnés par le système et, quelquefois, par leur famille. On peut toujours rêver.

Monique Duguay