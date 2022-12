Avec 3,5 milliards de chèques envoyés en décembre, à coup de 400 ou de 600 $, François Legault a vraiment des allures de père Noël. Frappés par cette ressemblance, nous lui transmettons notre liste de cadeaux juste à temps pour le réveillon… en espérant que ses lutins du Conseil des ministres nous les livreront en 2023.

1. Un ton rassembleur en immigration

Après le ton clivant adopté durant la campagne sur la question de l’immigration et de la langue, on aimerait que la Coalition avenir Québec (CAQ) adopte une posture plus inclusive et rassembleuse. On peut très bien protéger le français et les valeurs qui nous sont chères sans s’aliéner les immigrants et les anglophones, sans créer un dangereux fossé entre Montréal et le reste de la province.

2. Du cran en environnement

Après les élections, François Legault s’est dit ouvert aux idées des autres partis. Qu’il passe de la parole aux actes ! Surtout en environnement, un enjeu capital qui doit transcender la partisanerie. La CAQ devrait piger dans les plateformes solidaire et péquiste, plus audacieuses que son propre plan qui ne permet d’atteindre que la moitié des cibles de réduction de GES. Et il y a tant d’autres choses dont on rêve pour 2023 : des normes sérieuses pour la Fonderie Horne, un vrai plan pour sauver le caribou…

3. Moins de rubans, plus de rénos

Écoles, routes, hôpitaux… Nos infrastructures tombent en ruine. Le déficit d’entretien a doublé depuis 10 ans. De grâce, rénovons en priorité tout ce qui cloche, même s’il est politiquement plus payant de couper des rubans et de lancer de nouveaux projets comme le troisième lien. N’importe quel propriétaire avisé sait qu’il faut refaire le toit qui coule avant de creuser une piscine dans sa cour.

4. Un ménage dans notre facture d’Hydro

En 2019, la CAQ avait décidé d’indexer les tarifs d’électricité à l’inflation, au lieu de laisser la Régie de l’énergie déterminer une hausse raisonnable. Erreur ! Avec l’inflation au plafond, la CAQ a dû limiter, de façon totalement arbitraire, la hausse à 3 % pour les clients résidentiels… mais pas pour les entreprises qui subventionnent déjà les consommateurs avec des tarifs plus élevés. Alors que la CAQ veut bâtir un « demi-Hydro » pour atteindre la carboneutralité, nous sommes mûrs pour une consultation publique sur la transition énergétique en 2023.

5. Des maisons sous le sapin

Pauvres jeunes ! Le marché immobilier n’a jamais été aussi peu abordable depuis les années 1980. Les paiements hypothécaires pour l’achat d’une propriété type à Montréal accaparent presque la moitié (49 %) des revenus d’un ménage médian. La solution ? Construire plus de maisons. Le Québec doit se doter d’un plan comme en Ontario. Pour vaincre le « pas dans ma cour », il faut des cibles de construction pour chaque région, ville et quartier.

6. Une réforme du droit de la famille

Il y a tant à faire pour rétablir notre système de justice en lambeaux. Mais, en 2023, on souhaite que la CAQ accouche d’une réforme sur le droit de la famille. Cela fera 10 ans que la Cour suprême a demandé à Québec de faire ses devoirs, à l’issue du procès « Éric contre Lola ». Mais rien n’a bougé. Les conjoints de fait n’ont toujours droit à aucune protection en cas de séparation, contrairement à toutes les autres provinces.

7. Une réforme du Règlement parlementaire

Avec cinq partis politiques, ça ne tourne pas rond à l’Assemblée nationale. Il n’est pas normal que les partis qui n’ont pas obtenu 20 % des votes ou 12 députés soient obligés de se battre pour avoir des budgets et des droits de parole adéquats. Vivement une vraie réforme de ces règles dépassées ! Tant qu’à y être, on aimerait aussi avoir un directeur parlementaire du budget qui fournirait une information financière neutre et fiable et élèverait la qualité des débats au Salon bleu.

8. Des garderies qui passent le test

Le manque chronique de places en garderie fait couler beaucoup d’encre, à juste titre. Mais en 2023, on voudrait que la CAQ se penche aussi sur la qualité des services éducatifs qui s’est détériorée cette année, selon le rapport annuel publié mi-décembre. Il est alarmant d’y lire que seulement trois établissements sur cinq passent le test, bien loin de la cible de Québec. N’oublions pas que l’objectif du réseau des garderies est de favoriser le développement des tout-petits et l’égalité des chances.

9. De la santé ! Du succès dans tes études !

Que serait un réveillon sans ces souhaits indémodables ? La santé et l’éducation accaparent les deux tiers du budget au Québec. Pourtant, les services ne sont pas à la hauteur. Partout, la main-d’œuvre fait défaut. Et le « temps sup » tue le personnel. Stop ! Pensons autrement. Il faut investir en techno pour être plus productif, vaincre le corporatisme des ordres pour avoir plus de renfort de l’étranger, adapter la formation pour que davantage de psys, médecins, professeurs, alouette, obtiennent un diplôme rapidement…

10. Et vous ? Que demanderiez-vous à François Legault pour Noël ?

Chers lecteurs, nous sommes toujours curieux de connaître votre opinion. Alors, entre un verre de bulles et une bouchée de tourtière, écrivez-nous ! Sur ce, au nom de La Presse, nous vous souhaitons un merveilleux Noël à vous et vos proches.