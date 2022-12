Plus tôt ce mois-ci, nous avons lancé un appel à nos lecteurs pour savoir ce qu’ils souhaitaient conserver en 2023. Voici un aperçu des courriels reçus.

Conserver notre énergie propre

Je n’aime pas le fait qu’Hydro-Québec vende notre énergie propre aux États-Uniens face à la perspective d’une pénurie d’électricité au Québec dans le futur. Conservons notre énergie pour nous et pour faire face à l’électrification de notre société et, du coup, réduire notre empreinte environnementale.

Richard Côté

Conserver la santé

J’aimerais bien conserver cette merveilleuse santé dont la vie m’a fait cadeau. Allons-y donc pour plus d’activité physique, moins d’abus alimentaires, plus de fruits et de légumes. Sans oublier la culture nécessaire à ma santé mentale et, bien entendu, beaucoup d’amour à donner et à recevoir. L’ingrédient essentiel à mon équilibre.

Francine Lamarche

Conserver notre environnement

Je souhaiterais conserver et améliorer tous nos milieux humides, nos forêts, les espèces animales qui sont au bord de l’extinction. Pour y arriver, les belles promesses ne suffisent pas. Il faut s’y attaquer maintenant, c’est urgent ! La biodiversité est le tissu de la planète. Que sera la vie de nos petits-enfants, quel air respireront-ils si nos élus n’agissent pas rapidement ?

Nicole Lavoie

Conserver le télétravail

Il faut conserver le télétravail. Et l’encourager par des mesures fiscales pour les entreprises. Parce que c’est une véritable mesure écologique. Rapidement moins de voitures sur les routes. Et une mesure de santé publique par une meilleure qualité de vie.

Christian L’Ecuyer

Conserver nos bénévoles

Afin d’améliorer et d’humaniser les services offerts aux personnes en situation d’itinérance, j’aimerais conserver mes bénévoles. Ces êtres bienveillants reviennent chaque semaine, beau temps, mauvais temps, avec leur sourire, afin d’apporter écoute, réconfort, muffins et rires. Ils leur servent un excellent repas préparé par nos gentils employés des cuisines. Ces bénévoles ont eu une carrière et maintenant ils ont une vie familiale et sociale bien remplie, mais généreusement, ils offrent de leur temps afin d’aider les plus démunis. Conservons et remercions tous les bénévoles qui, malgré leurs rhumatismes et entre deux séances de gardiennage de leurs petits-enfants, demeurent fidèles au poste. Merci aux Lise, France, Yvon, Réal et Jean-Marc.

Josée Laurin, chef d’équipe, Accueil Bonneau

Conserver mes frissons intérieurs

Conserver mes petits frissons intérieurs, comme dans ce vieux dicton : « Pour vivre, nous avons absolument besoin d’être en amour, de rire et de rêver. Lorsque s’ajoutent ces petits frissons intérieurs qui intensifient l’émotion et nous mènent au-delà de nos réalisations habituelles… c’est l’euphorie. »

Guy Sirois, Québec

Conserver la forêt et les milieux humides

Pendant cinq ans, j’ai eu le privilège et la chance, printemps, été et automne, d’habiter et de travailler dans une forêt isolée. J’y ai malheureusement constaté le déclin de la population d’oiseaux, entre autres. Les gens se réjouissent qu’il y ait moins de moustiques au printemps, mais qui dit moins de moustiques dit moins de nourriture. Les changements climatiques sont bien sûr eux aussi responsables de la baisse de la biodiversité. Il faut impérativement protéger nos forêts et nos milieux humides, en ajoutant plus d’aires protégées et en exploitant la forêt plus durablement, sans coupes à blanc, comme on en voit encore trop souvent ici, au Québec.

Sylvie Ringuet, Hautes-Laurentides

Conserver ma joie de vivre

Je désire conserver ma joie de vivre qui m’a été donnée par mes parents dès ma naissance. Je viens d’une famille de 15 enfants et c’est l’héritage que mes parents nous ont donné, cette joie de vivre que nous avons tous au fond de nous. Surtout en ces temps difficiles pour la terre entière, c’est un trésor très précieux qui nous aide à quand même voir les belles choses que la vie nous apporte et, surtout, d’en profiter et d’en faire profiter les gens qui nous entourent.

Liliane Rioux

Conserver le plaisir de jouer dehors

J’aimerais conserver le plaisir de jouer dehors, de faire de l’activité physique plusieurs fois par semaine. Avec la cinquantaine qui arrive sous peu, mon corps et ma tête ont besoin de se dépenser, de décrocher, de bouger. La course à pied me permet de réduire mon stress, de me sentir bien dans mon corps et surtout d’activer mon système. Je souhaite à tous de bouger davantage en 2023 !

Isabel Julien

Conserver la nature

Il faut conserver la nature, car elle est nous et nous sommes elle. En la détruisant, nous nous appauvrissons. Même si nous possédions toutes les richesses qui nous sont présentées dans les messages publicitaires, nous deviendrions misérables par la destruction titanesque que demande cette opulence matérielle.

Marc Boucher, Laval