Le premier ministre Legault nous a sorti une nouvelle toune pour nous convaincre que nous ne pourrions pas vivre sans troisième lien.

Imaginez-vous donc qu’il veut que la région de Québec devienne la deuxième métropole du Québec ! D’où l’urgence du tunnel…

On rêve. Au secours !

Comme nouvelle idée saugrenue pour tenter de nous doper, les péquenauds de Québec, avouons qu’on navigue dans le pire que pire.

On va faire ça court : ça va être non, pas pantoute !

Les spinneux du cabinet du PM pensent peut-être que le petit monde de Québec ne se peut plus, rêve de vivre dans une grosse place et qu’on va la « sniffer », leur petite ligne de communication.

Non mais, j’ai encore l’impression qu’on nous prend pour des lourdauds, membres du spectre des pas fins fins, avec un QI collectif à marée basse.

On jurerait que M. Legault tire ses conseils d’un ChatGPT déficient.

Si on le voulait, camper ben serré à Cash City, comme le chante Luc De Larochelière, on saurait quoi faire, on déménagerait.

On est combien à avoir déjà réfléchi à cette hypothèse, pour finalement décidé d’y rester ?

Vivre dans une métropole, c’est exactement ce qu’on ne veut pas et c’est pour ça qu’on crèche à Québec.

Et ne prenez pas ça personnel, les Montréalais.

C’est juste que certains préfèrent la tarte aux pommes et d’autres celle aux fraises. Pas plus compliqué que ça, aucun jugement là-dedans. Chacun son petit bonheur.

Ça devient franchement désespérant de voir le gouvernement accumuler les trucs pour nous vendre cette énormité politique, le troisième lien, alors que cela devrait couler de source si les raisons de base du projet étaient les bonnes.

Des apôtres en sont même rendus à parler d’un tunnel « écologique » pour le louanger. Faut être mal pris en maudit !

Un élu de la Ville de Québec a même déjà parlé d’un tunnel « patrimonial » ! Non, vous n’avez pas la berlue, il a bien dit « patrimonial ». De la graine de Prix Nobel…

Après avoir testé plusieurs justificatifs pour soutenir la grosse tubulure, celle de la deuxième métropole ne passera pas pour une autre bonne raison : notre énorme péché d’orgueil !

On n’est pas bâti pour être des seconds à Québec, alors deuxième, ça va être correct !

Notre fierté à nous, c’est d’être LA Capitale Nationale du Québec, LE berceau de la francophonie en Amérique, et l’Accent d’Amérique. Boum !

Et si ça ne risquait pas de vexer Valérie à Montréal, j’oserais même ajouter que Québec est LA capitale de la francophonie des Amériques ! En ce sens qu’elle est la plus importante ville des deux continents où on vit complètement en français.

The Last of Us, la série à la mode, ça pourrait aussi se tourner avec nous autres, mais en français…

En 14 ans à la tête de la Ville, je ne me souviens pas d’une personne qui m’ait signifié son désir que nous devenions ça, une métropole.

Bien au contraire !

On est heureux comme des rois dans notre cocon. Appelez-le village tant que vous voudrez, on s’en tape, la vie est douce. On s’assume et on adore !

Et ne le répétez pas trop, on craint toujours la ruée quand ça se saura.

J’ai souvent répété que nous étions un « genre » de ville. Ni trop grosse ni trop petite, une ville singulière, sûre, amoureuse de son vieux mobilier urbain et de la culture, tout en valorisant et en investissant dans les sciences et l’innovation.

Une bourgade encore à échelle humaine, où on s’entend penser.

Le pire, c’est que M. Legault semble nous présenter sa nouvelle devise comme de la modernité.

Il devrait pourtant savoir que nos vieux murs cachent un secret très bien gardé : peu de villes dans le monde contiennent, par habitant, autant de laboratoires et d’individus investis en recherches de toutes sortes que Québec.

La voilà la modernité, qui est aussi notre environnement culturel, nos artistes qui se distinguent incroyablement. Eux aussi ont choisi de vivre à Québec, en y risquant souvent leur carrière. Je les admire !

Le modernisme n’est sûrement pas ce projet de drain sous-fluvial géant, que la science a déjà déclassé comme solution obsolète.

Finalement, on apprend que les fameuses études sortiraient bientôt ?

J’ai hâte de découvrir les professionnels qui vont les signer et mettre leurs réputations en jeu. Moi, je tremblerais dans mes culottes si j’étais eux. Et on tient pour acquis qu’on n’aura pas à apprendre ou réapprendre la signification du mot bizutage.

Quelle chimère !

Un tunnel bitube ? Bipolaire quant à moi.

Un soluté politique datant de l’époque des Classels et des Beach Boys, qui en ont aligné pour vrai, eux, à l’époque, des tubes !

S’cusez-la…

Google, les enfants !