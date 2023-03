Ukraine : neutralité ou message codé

L’inédit dans cette guerre, c’est la furie avec laquelle les médias occidentaux, surtout européens, se fendent en deux pour culpabiliser et même diaboliser les pays qui choisissent de rester neutres dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie. En plus de l’Inde et de la Chine, on parle ici de beaucoup de pays africains.