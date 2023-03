Dominique Ollivier préside un comité exécutif à 72 % féminin, chargé de prendre les décisions les plus importantes pour la gestion de la Ville de Montréal. Qu’est-ce que ça change ? Quand les femmes sont majoritaires, elles ont plus tendance à prioriser les solutions qui auront un impact à long terme, et qui visent l’équité et l’amélioration de la qualité de vie pour tous, répond la numéro deux de l’administration municipale.

« Les femmes, on a été élevées de façon à avoir à cœur le bien-être des gens, avec l’idée de ne laisser personne derrière », évoque Mme Ollivier, en entrevue dans son bureau de l’hôtel de ville, la veille de la Journée internationale des droits des femmes.

« Alors que, plus naturellement, les hommes vont avoir tendance à se lancer dans les grandes réformes qui flashent, une administration féminine va plutôt poser une série de petits gestes, mais dans la durée. On est des marathoniennes plutôt que des sprinteuses. »

Parmi les sujets qui les préoccupent : le logement social, la transition écologique et la sécurité urbaine, un enjeu qui passe par l’ouverture aux besoins des jeunes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dominique Ollivier, présidente du conseil exécutif de Montréal

Treize des 18 chaises du comité exécutif sont occupées par des femmes, qui y trouvent donc un lieu où elles peuvent mettre de l’avant leurs compétences, sans être cantonnées dans des responsabilités en lien avec le « social », note Mme Ollivier.

Les meilleures candidates

D’ailleurs, au moment de distribuer les postes parmi les élus, la mairesse Valérie Plante et la présidente du comité exécutif ne se sont pas attardées au sexe des candidats. « On a regardé qui étaient les meilleures personnes pour occuper les fonctions en termes d’expérience, d’expertise et de volonté de changement, dit-elle. Ensuite, on s’est rendu compte qu’on avait un CE à majorité féminin, et c’est selon moi le signe d’une grande avancée pour les femmes.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Dominique Ollivier, présidente du conseil exécutif de Montréal

Notre exécutif représente la composition du conseil municipal. On n’est plus obligés de chercher les femmes de talent, parce qu’elles sont là ! Dominique Ollivier, présidente du conseil exécutif de Montréal

Cinq des femmes qui occupent des postes au sein de l’exécutif sont issues de la diversité, souligne aussi Dominique Ollivier. Elles peuvent désormais montrer qu’elles sont plus que ça, se réjouit-elle.

« Dans ma carrière, j’ai souvent été la seule femme noire. Les gens s’attendaient toujours à ce que je parle au nom des communautés culturelles, des Noirs, des femmes, » confie-t-elle. Maintenant, elle peut montrer qu’elle est capable de compter, d’équilibrer un budget et de poser les gestes qu’il faut pour implanter sa vision de la ville, tout comme ses collègues, se réjouit-elle.

Si les femmes prennent leur place en politique, elles doivent cependant démontrer une bonne dose de résilience, puisqu’elles sont plus souvent que les hommes ciblées par des commentaires agressifs sur les réseaux sociaux, se désole Mme Ollivier, qui demeure tout de même optimiste.

Plus il y aura de femmes en politique qui font un travail consciencieux, plus les gens vont s’habituer et moins il y aura de trolls sur les réseaux sociaux. Dominique Ollivier, présidente du conseil exécutif de Montréal

« Des années de rattrapage »

Un comité exécutif majoritairement féminin pourrait-il être considéré comme n’étant pas paritaire envers les hommes ? Dominique Ollivier sourit à la question. « Le jour où on aura trois CE de suite avec une majorité de femmes, peut-être que ça prendra des mesures, mais on n’en est pas là. On a des années de rattrapage à faire, et la présence des femmes est encore fragile. »

Effectivement, il faudra encore du temps avant que les femmes obtiennent la parité dans tous les milieux, constate Esther Lapointe, directrice générale du Groupe Femmes, politique et démocratie.

Et même quand elles sont une masse critique, « ça prend des femmes ayant de fortes têtes pour résister à la pression de faire les choses comme elles ont toujours été faites, pour agir à leur façon », observe Mme Lapointe.