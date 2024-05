(Québec) Deux employés à la permanence de Québec solidaire (QS) et proches collaborateurs du chef parlementaire et co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois démissionnent.

Gabrielle Brais-Harvey, qui occupait le poste de directrice des communications, ainsi que Keena Grégoire, qui assumait le rôle de directeur général adjoint, ont remis vendredi leur démission. Contacté par La Presse, Québec solidaire a confirmé l’information.

« Nous avons pris acte de la démission de la directrice des communications et le directeur général adjoint de la permanence vendredi après-midi. Mme Brais-Harvey et M. Grégoire ont contribué avec cœur et énergie à notre parti pendant de nombreuses années, que ce soit à titre de militant ou de salarié. Ils ont été dévoués à faire enraciner les idées et le projet solidaire à travers le Québec et nous ont aidés à amener notre organisation où elle se trouve aujourd’hui. Nous leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs futurs projets », a déclaré Myriam Fortin, directrice générale de la permanence.

Ces deux nouveaux départs s’ajoutent à la semaine de crise que traverse le parti, qui a perdu lundi sa co-porte-parole féminine Émilise Lessard-Therrien. En démissionnant de son poste, l’ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue avait pointé du doigt « une petite équipe de professionnel. le. s tissée serrée autour » de son homologue masculin.

Après le départ de Mme Lessard-Therrien, une autre personne impliquée au comité de coordination national (CCN) de Québec solidaire, où siègent les co-porte-parole, avait aussi démissionné. Élisabeth Labelle, qui assurait depuis janvier l’intérim de la responsabilité des liaisons avec les associations locales, a quitté ses fonctions plus tôt cette semaine pour « libérer sa parole » et donner un aperçu des enjeux qui minent le travail dans ce lieu névralgique des orientations du parti.

« On sentait que les discussions étaient faites ailleurs, qu’on était arrivé à certains constats et qu’on avait pris des décisions qu’on nous présentait pour qu’on les adopte. L’objectif était d’adopter les propositions pour aller de l’avant », avait-elle expliqué à La Presse.

Québec solidaire a par ailleurs confirmé jeudi que la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, était nommée co-porte-parole féminine par intérim, le temps d’organiser une nouvelle course qui doit se terminer l’automne prochain.