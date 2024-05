(Toronto) Les sages-femmes de l’Ontario peuvent désormais prescrire davantage de médicaments et administrer des vaccins de routine, ce qui, selon le gouvernement provincial, réduira le besoin de rendez-vous médicaux supplémentaires pour les patientes.

La Presse Canadienne

La ministre de la Santé, Sylvia Jones, a annoncé l’élargissement du champ d’action pour les sages-femmes, affirmant que cela permettra à davantage de personnes d’accéder à des soins pratiques et réduira le besoin d’orientation vers d’autres professionnels.

Les sages-femmes peuvent désormais effectuer la vaccination systématique contre la grippe et la COVID-19, et administrer le vaccin Td, qui protège contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche, et qui est recommandé au cours du troisième trimestre de la grossesse depuis environ cinq ans.

Les sages-femmes pourront également prescrire davantage de médicaments qu’auparavant pour lutter contre les nausées et gérer les fausses couches, ainsi que des moyens contraceptifs pour les patientes en post-partum. Elles seront aussi en mesure d’administrer un traitement pour gérer les douleurs de l’accouchement en milieu hospitalier.

Le ministère de la Santé affirme qu’il continue de travailler avec l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario et l’Association des sages-femmes de l’Ontario pour explorer les façons dont le champ d’exercice des sages-femmes « peut être maximisé ».

L’Ordre et l’Association ont accueilli favorablement la nouvelle, mais avaient précédemment déclaré qu’il serait plus utile pour les patientes et les sages-femmes que celles-ci soient autorisées à commander et à prescrire toute la gamme de tests et de médicaments utilisés dans les soins de grossesse, faisant valoir une liste qui peut être rapidement obsolète en raison des progrès de la médecine.