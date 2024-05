Sylvie Dagenais, son conjoint Danny Édisbury et leurs fils Carl Édisbury, 36 ans, et Francis Édisbury, 34 ans ont détourné 1,5 million de dollars destinés à la recherche pour le cancer.

Une famille de fraudeurs qui ont détourné plus de 1,5 million de dollars d’un fonds de recherche pour le cancer de la prostate grâce à un stratagème sophistiqué a commis des crimes « odieux », selon la juge. Sylvie Dagenais et son clan ont été condamnés vendredi à des peines sévères.

« La fraude est non seulement odieuse et choquante, elle est immorale », a asséné la juge Mylène Grégoire vendredi matin au palais de justice de Montréal. « Sans cet appât du gain de plus en plus féroce, ses enfants auraient certes un meilleur avenir. [Elle et son mari] se sont comportés en menteurs, fraudeurs et manipulateurs », a poursuivi la juge.

Sylvie Dagenais, le cerveau de cette fraude d’envergure, a été condamnée à 6 ans de pénitencier, alors que son mari Danny Edisbury a écopé de 4 ans de détention. Leurs fils Francis et Carl Edisbury s’en tirent avec deux ans de prison à domicile en raison de leur rôle secondaire.

Les fraudeurs devront également rembourser toutes les sommes dérobées sinon ils retourneront derrière les barreaux pour quelques années. Sylvie Dagenais et Danny Edisbury auront une douzaine d’années en sortant de prison pour rembourser 1,2 million de dollars. Les deux fils devront pour leur part trouver environ 260 000 $.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Sylvie Dagenais

Sylvie Dagenais était la secrétaire du chef du Service d’urologie du CHUM et éminent chercheur en cancer de la prostate Dr Fred Saad. La femme de 60 ans avait la confiance « absolue » du chercheur. Elle contrôlait de A à Z les activités du fonds : embauches, horaires, approbation des salaires et facturations des comptes clients.

Pendant des années, Sylvie Dagenais et son mari ont abusé de cette confiance en pigeant sans gêne dans ce fonds grâce à un « stratagème frauduleux minutieusement élaboré ». D’abord, la secrétaire fraudeuse s’est octroyé un double salaire. Puis, ils ont mis en place un système de facturation pour faire profiter l’entreprise de Danny Edisbury.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Danny Édisbury

Se croyant « invincible », les fraudeurs ont ensuite intégré leurs fils Carl et Francis dans leurs stratagèmes frauduleux. Le benjamin, Francis, a reçu 142 000 $ du Centre de recherche du CHUM sans jamais y travailler. L’autre fils a encaissé de fausses heures supplémentaires chaque semaine pendant cinq ans.

C’est seulement lors du déménagement du CHUM que la fraude a été décelée.

La juge Grégoire n’a relevé aucun facteur atténuant à l’égard des deux parents. Les facteurs aggravants, eux, sont aussi nombreux qu’importants. La juge relève particulièrement que les victimes de la fraude sont de réelles personnes souffrant d’un cancer.

Néanmoins, la juge a rejeté la suggestion de peine de 8 ans de la Couronne pour Sylvie Dagenais, se rangeant plutôt à la proposition de la défense. Dans le cas des deux fils, les avocats avaient soumis une suggestion commune de peine à la juge.

Me Sarah-Audrey Daigneault a représenté le ministère public. Me Isabelle Lamarche a défendu le couple, alors que Me Maxime St-Germain a représenté les fils.