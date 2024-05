(Ottawa) Trois citoyens indiens ont été arrêtés en sol canadien en lien avec le meurtre d’un leader communautaire de confession sikhe, Hardeep Singh Nijjar – un développement significatif dans une affaire qui a provoqué une crise diplomatique entre le Canada et l’Inde.

Trois hommes de nationalité indienne ont été arrêtés et accusés de meurtre au premier degré, ainsi que de tentative de meurtre en lien avec l’homicide de Hardeep Singh Nijjar, vendredi. Karan Baraj, 22 ans, Kamalpreet Singh, 22 ans, et Karanpreet Singh, 28 ans, étaient tous résidants d’Edmonton.

Les trois accusés seraient des tueurs à gages, selon Global News. Les trois résidents temporaires ont été arrêtés en Alberta et en Ontario vendredi matin, près d’un an après le meurtre de Hardeep Singh Nijjar.

La police n’est actuellement « pas en mesure de commenter » la preuve ou le mobile du crime, car l’enquête est toujours en cours, a précisé le sergent Timothy Pierotti, en conférence de presse, à Surrey, en Colombie-Britannique.

Plusieurs autres enquêtes sont en cours et « très actives », dont un « examen portant sur l’implication du gouvernement de l’Inde », a affirmé David R. Teboul, commissaire adjoint à la GRC de Colombie-Britannique.

PHOTO JENNIFER GAUTHIER, REUTERS Le commissaire adjoint à la GRC de Colombie-Britannique, David R. Teboul

La relation avec les autorités indiennes est toutefois « difficile, pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne peux pas élaborer », a commenté le commissaire adjoint.

« Nous comprenons que la communauté aura beaucoup de questions », a reconnu le responsable de la GRC de Surrey, Brian Edwards.

Les réactions fusent

L’Organisation mondiale des sikhs (WSO) a accueilli favorablement la nouvelle des arrestations, en pointant l’Inde du doigt pour ce crime. « Ces arrestations soulèvent des questions dérangeantes à propos de la relation entre le gouvernement de l’Inde et des gangs criminels », a commenté Danish Sigh, président de la WSO.

Le Parti conservateur du Canada s’est dit « content » que des arrestations aient eu lieu, dans un communiqué diffusé vendredi. « Cela ne fait que démontrer une fois de plus que le gouvernement doit prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre pays, notamment en mettant immédiatement en place un registre des influences étrangères », pouvait-on lire.

Une affaire à portée internationale

C’est à Surrey, en Colombie-Britannique, que le dirigeant d’un temple sikh, Hardeep Singh Nijjar a été tué par balle en juin dernier devant son gurdwara. Il aurait fait l’objet de menaces de mort en raison de son soutien à un État sikh indépendant du Khalistan, en Inde.

PHOTO JENNIFER GAUTHIER, REUTERS Le temple que dirigeait Hardeep Singh Nijjar.

L’affaire a pris une dimension internationale en septembre dernier lorsque le premier ministre Justin Trudeau s’est levé à la Chambre des communes et qu’il a pointé New Delhi du doigt.

« Au cours des dernières semaines, les organismes canadiens de sécurité se sont penchés activement sur des allégations crédibles selon lesquelles il existerait un lien possible entre des agents du gouvernement de l’Inde et le meurtre d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar », a-t-il alors déclaré.

Le gouvernement indien avait vigoureusement nié ces allégations, les qualifiant d’« absurdes ».

Des mesures de représailles ont suivi : gel du traitement des demandes de visa de citoyens canadiens par New Delhi, avertissements aux voyageurs indiens de faire preuve de prudence au Canada en raison d’« activités anti-indiennes croissantes », expulsion de diplomates canadiens stationnés en Inde.

Soucieux de leur relation avec le géant indien, plusieurs alliés du Canada sont demeurés discrets, évitant de s’en prendre trop durement au gouvernement de Narendra Modi. Un acte d’accusation déposé aux États-Unis a toutefois donné du poids aux déclarations de Justin Trudeau et des membres de son gouvernement.

Encore récemment, lundi dernier, le gouvernement indien a critiqué le premier ministre canadien. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué le haut-commissaire adjoint du Canada en Inde pour discuter avec lui de la présence de Justin Trudeau à une célébration sikhe où des slogans pro-Khalistan ont été entendus.

« Le gouvernement indien a exprimé sa profonde préoccupation et ses vives protestations […] Cela illustre une fois de plus l’espace politique accordé au séparatisme, à l’extrémisme et à la violence au Canada », lit-on dans une courte déclaration publiée sur le site du ministère indien.

Le premier ministre Trudeau n’était pas le seul chef fédéral à la fête du Khalsa, dimanche dernier, à Toronto. Le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre ainsi que le dirigeant néo-démocrate Jagmeet Singh, qui est de confession sikhe, étaient aussi de la partie.