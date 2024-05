Les manifestants propalestiniens qui campent depuis une semaine sur le campus de l’Université McGill assurent qu’ils souhaitent toujours une solution négociée et croient que leurs rangs pourraient gonfler au cours de la fin de semaine. De son côté, le premier ministre François Legault a réitéré que le campement doit être démantelé.

Jeudi, des manifestations pro-israélienne et propalestinienne ont été tenues simultanément sous haute surveillance policière, mais vendredi, le calme régnait sur le campus de la rue Sherbrooke.

Ali Salman est étudiant à l’Université Concordia et représente ceux qui campent depuis maintenant une semaine devant l’université.

Il assure qu’il ne craint pas que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne vienne démanteler le campement, comme l’a demandé le premier ministre jeudi. François Legault estime que le campement est « illégal » parce qu’il est installé sur les terrains de l’université sans autorisation.

« Je crois que le SPVM a été clair : il ne veut pas avoir une solution violente, plutôt une solution pacifique avec des négociations », dit M. Salman.

Il estime qu’environ une centaine de personnes sont installées dans le campement, mais s’attend à ce que les rangs grossissent en fin de semaine. Il est interdit aux journalistes d’entrer dans la zone où sont installées les tentes.

« Jeudi, il y a beaucoup de personnes qui sont restées jusqu’à 22 h. C’était beau à voir. Je pense qu’en fin de semaine, les manifestations [propalestiniennes] vont mobiliser les gens », dit M. Salman.

Un campeur, qui se décrit comme un étudiant en droit de l’Université McGill, mais qui a refusé de s’identifier, dit qu’il restera tant qu’il le faudra. Il est sur les lieux depuis une semaine.

« Notre administration nous oublie, n’écoute pas ses étudiants et investit notre argent dans des compagnies qui sont pour le génocide en Palestine et à Gaza », a-t-il déclaré.

Les manifestants réclament de l’université qu’elle coupe tout lien avec Israël. En milieu de semaine, l’administration de l’Université McGill a demandé aux manifestants de quitter le campus.

« Le campement doit être démantelé rapidement, et ce n’est pas négociable », a prévenu le président et vice-chancelier, Deep Saini, dans un courriel adressé aux étudiants.

Avec Léa Carrier, La Presse

François Legault réitère que le campement doit être démantelé

Le premier ministre du Québec a réitéré que le campement propalestinien à l’Université McGill doit être démantelé alors que les policiers demeurent « à l’affût de l’évolution de la situation ».

De passage dans sa circonscription de L’Assomption vendredi matin, François Legault a de nouveau demandé que soit démantelé « le campement illégal » sur le campus de l’université, même si la Cour supérieure du Québec a rejeté mercredi une demande d’injonction pour déplacer le campement érigé depuis samedi.

« Il y a toutes sortes de façons très légales de manifester », mais « de faire un campement sur un terrain d’une université qui ne veut pas de ce campement-là, c’est illégal », a fait valoir le premier ministre, ajoutant qu’il « compte sur les policiers pour démanteler de la façon qu’ils pensent qui est la mieux, puis au moment où ils pensent qui est le mieux ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE François Legault

Le premier ministre avait formulé la même demande jeudi, 48 heures après que les dirigeants de l’université eurent demandé l’assistance de la police, estimant avoir échoué à persuader les manifestants de mettre fin à ce qu’ils ont qualifié d’action illégale.

Au même moment à Montréal, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a déclaré qu’il faisait « totalement confiance au SPVM pour la suite des choses » et pour les « opérations qu’ils vont mener pour démanteler cela ».

« Un précédent dangereux »

Également vendredi matin, la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU) a publié un communiqué dans lequel elle s’est dite « inquiète des commentaires récents » du premier ministre.

« Les campus universitaires sont, depuis toujours, des lieux où les idées se confrontent, parfois de façon vigoureuse », a déclaré la professeure Madeleine Pastinelli, présidente de la FQPPU.

« Dans une société libre et démocratique, il ne revient pas au pouvoir politique de donner des mots d’ordre à la police sur des questions opérationnelles » et « que le premier ministre s’attaque à la liberté d’expression des manifestants en appelant à une intervention des forces de l’ordre à leur encontre constitue un précédent dangereux et inquiétant », a ajouté la présidente de la FQPPU.

Les policiers évaluent la situation

De son côté, le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a publié un communiqué dans lequel il écrit avoir pris acte de la décision rendue par la cour de rejeter la demande d’injonction provisoire de deux étudiants de McGill, en raison de « l’absence de démonstration d’une urgence ».

Le SPVM a indiqué qu’il suivra de près « les débats judiciaires entourant ce litige » et demeurera à l’affût de l’évolution de la situation.

« Rappelons que le rôle des policières et des policiers dans une telle situation est d’assurer la paix, le bon ordre, la sécurité des personnes, et ce, dans le respect des droits et libertés », a écrit le corps policier.

Jeudi, le ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, avait rabroué le premier ministre Legault au sujet de sa position. « Les décisions opérationnelles des polices sont toujours leurs décisions indépendamment des politiciens. C’est toujours le cas dans une démocratie comme la nôtre. […] Ça nous sépare des autres pays où on ne respecte pas la règle de droit, donc c’est extrêmement important », avait-il dit à son arrivée au parlement canadien.

Les manifestants exigent que McGill, ainsi que l’Université Concordia, située à proximité, coupent leurs liens financiers avec des entreprises qui, selon eux, « profitent du génocide » à Gaza. Ils souhaitent également que l’université coupe tous les liens avec certaines institutions israéliennes.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne