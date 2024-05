Des dizaines de membres des Hells Angels et de leurs clubs subalternes et supporters ont convergé vendredi vers Saint-Denis-de-Brompton, près de Sherbrooke, dans les Cantons-de-l’Est.

Les motards se réunissent pour ce que l’organisation internationale appelle la First run, c’est-à-dire la première randonnée à moto de la saison.

L’évènement s’est ouvert sous haute surveillance policière.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Chaque motard qui s’est présenté à l’évènement vendredi a été systématiquement identifié par des enquêteurs spécialisés dans le crime organisé de la Sûreté du Québec, du SPVM et de la GRC.

Un barrage policier a été érigé sur la rue D-Petit, où a lieu le rassemblement, et chaque motard qui s’est présenté était systématiquement identifié par des enquêteurs spécialisés dans le crime organisé de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal et de la Gendarmerie royale du Canada, et leurs montures mécanisées et véhicules envoyés à l’inspection.

Des contraventions pour non-conformité ou non-respect du code de la sécurité routière ont été émis.

La First run est un évènement annuel et pour la 2e année consécutive, il a lieu sur une propriété discrète et reculée sur laquelle se trouve le local des Gitans de Sherbrooke, un club-école des Hells Angels locaux.

On compte actuellement au Québec moins de 80 membres des Hells Angels répartis dans cinq sections, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et South, et quelques centaines de motards appartenant à plus de 40 clubs-écoles, subalternes ou sympathisants.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les membres d’au moins une vingtaine de clubs-écoles, subalternes ou sympathisants des Hells Angels se sont donnés rendez-vous à Saint-Denis-de-Brompton vendredi.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’occasion était bonne de se saluer et d’échanger quelques mots en attendant d’être identifié par les policiers.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Chaque mécanique a été passée au peigne fin par les spécialistes de la sécurité routière de la Sûreté du Québec.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ces membres d’un club subalterne des Hells Angels ont filmé et photographié les journalistes qui s’étaient déplacés pour l’évènement.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Au moins cinq convois de quelques dizaines de motards se sont présentés au local des Gitans, sur la rue D-Petit, durant la journée de vendredi.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un membre des Rising Sons de Montréal est identifié par les policiers.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un membre des Hells Angels remet son casque avant de franchir le barrage des policiers.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les policiers ont érigé quelques abris en dessous desquels ils ont installé leurs tables d’identification. 1 /8















À 16 h vendredi après-midi, au moins une quarantaine de membres des Hells Angels du Québec et quelques-uns des Maritimes avaient été observés, et plus d’une centaine de motards appartenant à plus d’une vingtaine d’autres clubs.

Les Hells Angels sont considérés par la police comme la plus importante organisation criminelle au Québec et au Canada.

Plus d’une soixantaine de policiers du Renseignement, des escouades de lutte au crime organisé, spécialisés dans le respect du code de la sécurité routière et de la conformité des véhicules et des patrouilleurs ont pris part à l’opération d’encadrement qui s’est échelonnée sur plusieurs heures.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

La SQ a même mobilisé un hélicoptère qui a survolé le site à quelques reprises.

La First run se déroule durant toute la fin de semaine et la randonnée à moto principale a lieu normalement le samedi.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.