PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS

(Montréal) Québec annonce vendredi que trois nouvelles régions devront recevoir des pulvérisations aériennes pour y protéger les forêts contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

La Presse Canadienne

Il s’agit de l’Outaouais, des Laurentides et du Nord-du-Québec. Au total, c’est donc 10 régions qui seront concernées cette année.

Québec évoque une « progression importante de l’épidémie dans l’ouest de la province », ce qui nécessite d’étendre le programme de pulvérisation aérienne d’insecticide biologique.

Il ajoute ainsi la somme de 10 millions, ce qui porte l’enveloppe totale à près de 59 millions en 2024.

« Ces arrosages aériens, en forêt publique et privée, ont pour objectif de maintenir en vie les arbres touchés en préservant au moins la moitié du feuillage annuel des essences vulnérables, soit le sapin baumier et l’épinette blanche, dans des secteurs ciblés », explique le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.