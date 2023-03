Le 5 novembre 2020, dans un texte publié dans La Presse, l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) insistait sur l’importance d’améliorer le processus d’analyse des dossiers immobiliers au sein de l’administration municipale⁠1. Nous suggérions la création d’un comité de suivi pour les projets d’envergure. Chaque unité administrative aurait à déléguer un répondant auprès du comité pour répondre du progrès mensuel des dossiers.

Jean-Marc Fournier Président-directeur général de l’Institut de développement urbain du Québec

En outre, nous demandions à Montréal d’adopter un système de traitement des dossiers s’appuyant sur des indicateurs de performance et des tableaux de suivi précisant les délais de traitement attendus et une notification automatique à l’expiration des échéanciers prévus, de manière à pouvoir intervenir pour ajuster le tir rapidement.

Un premier pas

À l’occasion du webinaire de la Série des maires de l’IDU de février 2021, la mairesse de Montréal annonçait la création d’une cellule facilitatrice pour permettre aux acteurs de l’industrie et aux autorités de la Ville de partager une compréhension commune des enjeux et d’identifier ensemble les moyens d’action pour améliorer le traitement des dossiers.

Depuis cette annonce et jusqu’en décembre dernier, plusieurs rencontres se sont tenues avec des acteurs de l’immobilier au sein d’un groupe de travail piloté par Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville. Ces rencontres avaient pour objectif d’instaurer une approche collaborative entre les promoteurs et la Ville basée sur une confiance mutuelle, d’améliorer le suivi des projets et la performance organisationnelle, ainsi que de maximiser l’apport des instances consultatives de la Ville.

La reconnaissance par les autorités municipales de l’existence de freins administratifs, leur désir de développer une relation de partenaires avec l’industrie immobilière et leur volonté d’adopter une nouvelle approche méritent d’être salués.

Le deuxième pas

Le 8 mars dernier, M. Rabouin s’adressait aux membres de l’IDU lors d’une conférence pour dévoiler le premier plan d’action découlant de la cellule facilitatrice. Voici une brève description des éléments essentiels de ce plan.

Pour chaque arrondissement visé, le directeur de l’urbanisme sera désigné comme le « porteur unique de projet » et, à cette fin, il sera accompagné d’un commissaire au développement immobilier. Pour les projets majeurs, la Ville envisage d’institutionnaliser la pratique de la rencontre de lancement de projets à laquelle participeront les équipes politiques et administratives. Un tableau de bord des projets stratégiques identifiera les dossiers et leur évolution ; il constituera l’outil privilégié pour soutenir les travaux d’un nouveau « comité responsable du suivi des dossiers stratégiques et d’accélération du développement immobilier ». Le comité sera formé du directeur de l’arrondissement, du directeur de l’urbanisme de l’arrondissement, du DGA – économie et rayonnement de la métropole, du DGA – urbanisme, mobilité et infrastructures et du DGA – service aux citoyens. Un rapport sera fait au responsable du développement économique et commercial, au comité exécutif ainsi qu’au maire de l’arrondissement concerné.

Autrement dit, on tentera d’instaurer un travail commun entre les différents services municipaux, entre chaque arrondissement et la Ville et entre l’administratif et le politique.

À terme, la nouvelle procédure chercherait à associer d’autres organisations souvent interpellées ; on pense, entre autres, à Hydro-Québec et au ministère des Transports.

En 2023, les projets stratégiques qui seront développés dans quatre arrondissements ainsi que le quartier Namur-Hippodrome serviront de pilotes pour favoriser ensuite une application graduelle à la grandeur de la ville.

Au-delà de cette nouvelle organisation du travail, la Ville annonce l’adoption d’un cadre réglementaire flexible et facilitant la réalisation de projets immobiliers. Dans ce même but, elle souhaite dorénavant mesurer les impacts sur les délais et les coûts liés aux exigences municipales.

En ce qui concerne les pratiques des instances consultatives, les autorités chercheront à optimiser les processus, notamment par l’établissement de balises communes pour les instances en arrondissement et celles de la Ville. On entend aussi outiller les comités des instances consultatives et leurs membres pour faciliter l’analyse des projets.

Le plan d’action de Montréal pour accélérer le développement immobilier répond aux engagements de Valérie Plante en 2021. Nous en sommes très heureux.

Marchons maintenant

Les premiers pas démontrent une volonté réelle des autorités municipales pour améliorer la relation avec les investisseurs, donner de la prévisibilité et bonifier le cheminement des dossiers. Maintenant, on doit se mettre en marche. Maintenant plus que jamais.

L’immobilier, comme d’autres industries, s’interroge face à l’avenir. Le secteur résidentiel doit tenter de corriger un profond déséquilibre entre l’offre et la demande pour assurer une abordabilité.

Alors que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) indique qu’il faut doubler la cadence de production de nouvelles unités, le contexte économique entraîne plutôt un ralentissement. On ne va pas dans la bonne direction.

Le télétravail et le commerce électronique ajoutent aux pressions de la crise inflationniste dans les secteurs du bureau et du commercial. Enfin, les valeurs industrielles explosent. D’une part, le marché est éprouvé par une pénurie de terrains aptes à recevoir de nouveaux investissements. D’autre part, la capacité réduite d’Hydro-Québec conjuguée aux incertitudes entourant le nouveau processus d’attribution de l’énergie rendent urgente l’adoption d’une politique industrielle globale pour l’ensemble du territoire.

L’industrie immobilière entend travailler avec la Ville de Montréal pour relever les défis climatiques et pour créer des milieux de vie complets, dynamiques et inclusifs. Ces objectifs peuvent être atteints en créant des conditions favorables à l’investissement qui favoriseront une croissance des revenus de la Ville et qui lui permettront de répondre aux nombreux besoins pressants de nos concitoyens sans alourdir le fardeau foncier.

Que la marche commence !