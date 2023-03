La Ville de Montréal lance un projet-pilote dans quatre arrondissements afin de déployer son nouveau « plan d’action » qui vise à simplifier les processus administratifs qui compliquent et retardent indûment les projets immobiliers.

Annoncé mercredi lors d’un évènement de l’Institut du développement urbain du Québec, ce plan d’action de l’administration municipale découle des travaux effectués depuis deux ans par un comité-conseil formé de représentants du secteur immobilier, des instances municipales et des milieux communautaires de quartiers.

Ce plan d’action cible quatre objectifs principaux pour l’administration de la Ville de Montréal : accélérer le processus d’autorisation des projets immobiliers, optimiser les processus de consultation des intervenants locaux et citoyens, donner de la prévisibilité de délais aux promoteurs immobiliers et améliorer « nettement » le suivi administratif avec les promoteurs immobiliers.

Le projet-pilote de ce plan d’action sera mené dans quatre arrondissements : Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie (centre-ville), Sud-Ouest et LaSalle. Il touchera aussi le secteur Namur-Hippodrome, où des projets de réaménagement immobilier des vastes terrains de l’ancien hippodrome Blue Bonnets tardent encore à se manifester.

De l’avis de Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, « le plan d’action est une réponse directe aux défis qui freinent le développement [immobilier] à Montréal ».

« La pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation des coûts de construction et de financement sont des défis globaux sur lesquels la Ville a peu d’emprise. Mais les actions que nous mettons en place [avec ce projet-pilote] nous permettront d’offrir davantage de prévisibilité [aux promoteurs immobiliers], de réduire les délais d’approbation des projets, de dénouer les situations problématiques, d’optimiser le processus consultatif et d’insuffler un réflexe de qualité et d’efficacité dans la collaboration avec les promoteurs immobiliers. »

Pour sa part, le principal représentant du secteur de l’immobilier au comité-conseil formé il y a deux ans, Roger Plamondon, président de l’important Groupe immobilier Broccolini, s’est réjoui de « ce premier pas dans quatre arrondissements, qui nous permet d’espérer que ce plan d’action sera implanté le plus rapidement possible dans tous les arrondissements de la ville de Montréal ».

Selon M. Plamondon, « le comité-conseil a déjà fait œuvre utile [depuis deux ans] en identifiant des orientations claires pour répondre à la crise du logement : accélérer les processus de planification et d’approbation des projets immobiliers, tout en réduisant l’incertitude quant aux résultats de ces processus ».

Par conséquent, anticipe Roger Plamondon, « en clarifiant les attentes et les rôles de chacun, nous optimisons les chances de réalisation de nouveaux projets au moment où la crise du logement exige une réponse énergique ».