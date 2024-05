La capitalisation boursière de Tesla, qui s’élève à 574 milliards US, soit plus que la valeur combinée de General Motors, Ford et Toyota, s’éloigne de plus en plus de ses activités principales dans le domaine des véhicules électriques.

Elon Musk souhaite que les gens n’investissent dans Tesla que s’ils sont convaincus que l’entreprise peut construire des voitures à conduite autonome. Le problème, c’est que l’action se négocie déjà à des niveaux qui supposent que l’entreprise a déchiffré ce code, et même plus.

Esha Dey Bloomberg

Les actions du constructeur de véhicules électriques sont nettement plus chères que celles de Nvidia et de Microsoft, deux sociétés à forte capitalisation largement considérées comme des pionniers de l’intelligence artificielle (IA). Pourtant, alors que les estimations de bénéfices de ces deux géants de la technologie sont en hausse, celles de Tesla sont en chute libre, en raison du ralentissement de la demande de véhicules électriques.

« Musk a toujours voulu que Tesla soit considéré comme plus qu’un constructeur de véhicules électriques, mais cela fonctionne lorsque l’activité principale est en croissance », a déclaré David Mazza, directeur général de Roundhill Investments. « C’est pourquoi je pense que le multiple actuel est déconnecté de la réalité et que l’action n’est pas bon marché, bien qu’elle ait beaucoup baissé cette année. »

L’action Tesla se négocie à 63 fois les bénéfices futurs, contre 33 pour Nvidia et 30 pour Microsoft. Et comme les attentes des analystes concernant les bénéfices de Tesla continuent de baisser – en particulier après le rapport du premier trimestre qui n’a pas été à la hauteur des attentes –, le multiple de valorisation ne cesse de s’accentuer.

Les actions étaient en chute libre jusqu’à la semaine dernière, sur fond de nervosité quant aux perspectives de croissance de Tesla. Mais la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, au cours de laquelle Musk a fait une déclaration audacieuse sur les véhicules autonomes et l’IA, a marqué un tournant pour l’action.

Depuis ces résultats, l’action a grimpé de plus de 24 %, aidée par l’annonce que l’entreprise est sur le point de faire approuver le lancement de son logiciel d’assistance à la conduite en Chine.

Mais la détermination de M. Musk à atteindre cet objectif ambitieux arrive à un moment difficile pour les investisseurs. Les voitures entièrement autonomes sont une technologie qui, selon la plupart des analystes et des experts, ne sera probablement pas adoptée commercialement à grande échelle avant des années, voire des décennies. Tesla est aux prises avec une faible demande de véhicules électriques et vient d’annoncer la première baisse de ses ventes trimestrielles depuis 2020. En outre, elle semble se désengager de projets autrefois considérés comme un avantage stratégique clé pour l’entreprise, tels que son réseau de recharge.

Plus important encore, Tesla a offert aux investisseurs très peu d’éléments, en dehors des réalisations de Musk, pour montrer que ses efforts pour créer une voiture véritablement autonome seront plus fructueux que la Cruise de General Motors, qui a immobilisé son parc de voitures l’année dernière, ou que l’Argo AI de Ford et de Volkswagen, qui a été abandonnée en 2022. Tesla a l’intention de dévoiler son « Robotaxi » en août.

« Tesla est une action basée sur la foi »

« La conduite entièrement autonome n’est peut-être pas un marché où tout le monde gagne, et si c’est le cas, il n’est pas certain que Tesla gagne », a déclaré Toni Sacconaghi, analyste chez Sanford C. Bernstein. L’utilisation par l’analyste du logiciel d’aide à la conduite – que Tesla a commencé à proposer à titre d’essai gratuit – a également révélé des lacunes au quotidien. Dans l’ensemble, les avis sur le logiciel sont partagés.

En revanche, Nvidia et Microsoft ont tous deux prouvé que leurs compétences en matière d’IA étaient incontestables. En tant que fabricant de puces, Nvidia domine le marché des accélérateurs qui alimentent les centres de données exécutant des tâches informatiques complexes nécessaires au développement de l’IA. Microsoft, qui a largement misé sur OpenAI, voit déjà la demande pour ses offres en matière d’IA stimuler ses ventes et ses bénéfices.

La capitalisation boursière de Tesla, qui s’élève à 574 milliards US, soit plus que la valeur combinée de General Motors, Ford et Toyota, s’éloigne de plus en plus de ses activités principales dans le domaine des véhicules électriques.

Selon Chris McNally, analyste chez Evercore ISI, moins de la moitié de la capitalisation boursière de l’entreprise repose désormais sur l’activité automobile. Une analyse différente réalisée par Nicholas Colas de DataTrek Research a montré que près de 80 % du prix de l’action de l’entreprise repose sur le potentiel de croissance future.

La concurrence s’intensifie également dans le domaine de la conduite autonome. La conjonction de ces facteurs défavorables à Tesla et de la forte valorisation de l’action montre l’immense valeur que les investisseurs attachent à M. Musk.

« Tesla est une action basée sur la foi », a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. « Il s’agit en fait de la foi des investisseurs dans la capacité d’Elon Musk à proposer des idées visionnaires. Et pendant la majeure partie de l’histoire de cette entreprise, cette foi a été largement récompensée. »

Avec la collaboration de Subrat Patnaik