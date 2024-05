Le syndicat négocie actuellement sa première convention collective avec la compagnie aérienne et a mis en garde les voyageurs dans des publications sur les réseaux sociaux contre toute réservation avec WestJet dans un avenir proche

(Calgary) WestJet a donné un avis de lock-out de 72 heures au syndicat représentant ses mécaniciens et prévient qu’un arrêt de travail pourrait survenir dès mardi.

La Presse Canadienne

La compagnie aérienne basée à Calgary affirme dans un communiqué que la décision fait suite à l’annonce d’un vote de grève par l’Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA), qui représente environ 670 ingénieurs d’entretien d’aéronefs et groupes de métiers spécialisés du transporteur.

Le syndicat négocie actuellement sa première convention collective avec la compagnie aérienne et a mis en garde les voyageurs dans des publications sur les réseaux sociaux contre toute réservation avec WestJet dans un avenir proche, « car un arrêt de travail pourrait entraîner des retards importuns et des perturbations ».

Les salaires, l’externalisation, les horaires et la protection contre les licenciements ont été cités par le syndicat comme des enjeux des négociations.

Le président de WestJet, Diederik Pen, a déclaré dans le communiqué de la compagnie aérienne que la décision de donner un avis de lock-out n’a pas été prise à la légère, mais que le syndicat continue de se présenter à la table de négociation avec ce qu’il appelle « des exigences et des attentes déraisonnables ».

Le communiqué indique que WestJet a présenté une offre au syndicat qui ferait des ingénieurs d’entretien de WestJet les mieux payés au Canada.

« Comme l’AMFA a diffusé publiquement une alerte au vote de grève la semaine dernière et a demandé publiquement à ses invités de prendre l’avion avec d’autres transporteurs, nous ne pouvons pas permettre que l’imprévisibilité et l’absence de progrès se poursuivent. Nous n’avons d’autre choix que d’émettre un avis de lock-out dans le but de parvenir à une résolution définitive », a déclaré M. Pen dans le communiqué.

WestJet a précisé que le préavis de verrouillage de 72 heures ne signifie pas que les voyages seront perturbés. Mais la compagnie a affirmé qu’elle prendrait des mesures dans les prochains jours pour atténuer tout impact possible, comme se préparer à appliquer un horaire réduit et offrir des options flexibles de modification et d’annulation aux clients.

Le vote de grève se poursuivra jusqu’à jeudi.