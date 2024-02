Chers donateurs, Je me souviens à la fin 2022 m’être dit que 2023 serait (enfin !) une année calme… Vous souriez peut-être en me lisant ? Vous auriez raison : 2023 a été tout… sauf une année calme. Je pense bien sûr au conflit en Israël, mais aussi au climat déréglé, aux incendies de forêt, à la saga Trump et à bien d’autres rebondissements qui ont marqué cette année et que nous avons pu couvrir grâce, notamment, à vos dons. Je pense aux difficultés qu’ont eues Justin Trudeau, François Legault, Valérie Plante. Je pense aussi à l’avènement de l’intelligence artificielle qui nous a bousculés, à la crise dans laquelle s’enfoncent les médias d’ici, aux soubresauts de la télé généraliste, à la fin des nouvelles sur Facebook et Instagram. Je nous rappelle tout ça parce que tous ces évènements nous ont rapprochés, vous les donateurs et nous les journalistes de La Presse. J’en ai pour preuve nos taux de lecture qui bondissent au gré des crises et des surprises de l’actualité, car le premier réflexe quand une guerre éclate ou un autobus fonce dans une garderie, c’est encore aujourd’hui de se tourner collectivement vers les médias, notamment La Presse. Et c’est une bonne chose à mes yeux, car chaque personne qui nous lit est une personne qui contourne la désinformation, qui consulte un média d’ici directement sur ses plateformes et qui contribue ainsi, d’une manière ou d’une autre, à la préservation des salles de nouvelles au Québec. Merci de nous soutenir, merci d’être là, merci de votre générosité et, surtout, de votre fidélité. Longue vie à La Presse.