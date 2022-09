Alors que la rentrée bat son plein, La Presse vous prépare un automne bien rempli! Le 14 septembre prochain à midi, notre vice-président, information et éditeur adjoint François Cardinal vous invite à une rencontre numérique exclusive pour vous, nos donateurs, dans laquelle il brosse le portrait de ce qui vous attend sur les plateformes de La Presse. Il profitera aussi de l’occasion pour répondre à vos questions sur les coulisses de la salle de rédaction et le métier de journaliste.

Cet automne, vous pourrez découvrir une couverture riche sur l’ensemble de nos plateformes pour vous accompagner dans votre quotidien et vous aiguiller sur les enjeux de notre société. Nos journalistes continuent de placer vos préoccupations au centre de nos contenus, dans le but d’alimenter votre compréhension du monde complexe dans lequel on évolue.

Parmi nos priorités, notre équipe dédiée au pouvoir d’achat et à la consommation vous propose encore plus d’articles approfondis qui vous guident dans cette période d’incertitudes financières. Avec les élections provinciales qui suivent leur cours, nos reporters se mobilisent pour vous livrer en temps réel les dernières nouvelles sur la campagne et vous rapporter les faits pour vous aider à faire des choix éclairés en vue de la journée du vote le 3 octobre. Du côté des enquêtes, un vent de renouveau souffle sur l’équipe attitrée, qui sera menée par le journaliste Vincent Larouche. De nouvelles plumes s’ajoutent également à notre groupe de collaborateurs, composé de personnalités de tous les horizons. Enfin, notre offre d’infolettres s’élargit, en plus d’une nouvelle vitrine à venir sur notre application mobile.

À propos de François Cardinal

François Cardinal est éditeur adjoint et vice-président Information à La Presse. Journaliste depuis plus de 25 ans, il a fait le tour des grands quotidiens québécois en étant tour à tour pupitreur, reporter, correspondant parlementaire, chroniqueur et éditorialiste en chef, en plus d’être l’auteur de plusieurs essais. Il est lauréat du prix Judith-Jasmin et du prix Claude-Ryan.

Restez à l'affût : vous recevrez le lien de connexion pour vous joindre à l'évènement le jour même, le 14 septembre, à l'adresse courriel avec laquelle vous avez fait votre contribution.