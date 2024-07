Marie-Claude Mongrain (à gauche), directrice de la production et responsable des stages, Justin Vaillancourt, Florence Provencher, Daphné Cameron, maître de stage, Thomas Dussault, Samira Ait Kaci Ali, Anaïs Desjardins, Adèle Décary-Chen, François Cardinal, vice-président, Information, et éditeur adjoint, Megan Foy, Gabrielle Duchaine, maître de stage, Tatiana Mulowayi-Pelletier, Jean-François Bégin, directeur principal de l’information, Marika Vachon (stagiaire à la photo) et Isabelle Audet, directrice principale de l’information

Le 3 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre cohorte estivale de stagiaires dans la salle de rédaction. Nos neuf aspirants journalistes et notre aspirante photojournaliste vivent une expérience immersive unique qui leur permet d’en apprendre davantage sur les rudiments du métier. Ils sont supervisés par nos journalistes chevronnées, Gabrielle Duchaine et Daphné Cameron, qui ont répondu à nos questions sur leur rôle et les objectifs des stages.

Pourquoi avez-vous manifesté de l’intérêt pour le poste de maître de stage?

Gabrielle : J’ai été maître de stage pendant la pandémie. C’était enrichissant de découvrir le métier avec un regard neuf grâce à ces jeunes qui ont des étoiles dans les yeux.

Les stagiaires viennent de différents horizons et nous font découvrir ce qui intéresse leur génération. Daphné et moi aurons bientôt 40 ans, nous ne sommes donc pas aussi ancrées dans les préoccupations des jeunes dans la vingtaine. Le programme de stages est bénéfique pour La Presse, mais il l’est pour nous aussi.

Daphné : Le contact avec les stagiaires est stimulant. C’est agréable de connaître leurs idées, leurs préoccupations. Le regard qu’ils posent sur l’actualité et les enjeux est vraiment intéressant.

Le journalisme est un métier qui n’est pas pour tout le monde : il demande une bonne résistance au stress et de carburer à l’adrénaline. Étant moi-même passée par le stage de La Presse, je trouve que c’est la meilleure école. J’ai envie de les encadrer, de les aider, et de leur redonner tout ce que j’ai appris.

Quelles sont vos attentes d’ici la fin du stage?

Gabrielle : Notre but est que les stagiaires grandissent, qu’ils apprennent et qu’ils se sentent mieux outillés. Nous voulons élever leur niveau et leur inculquer une bonne base, une bonne éthique de travail.

Le stage à La Presse est une occasion en or de tout essayer. Je me suis inscrite au baccalauréat en journalisme pour couvrir le Canadien. C’était mon rêve! Je n’ai finalement jamais écrit sur le sujet, car lorsque j’ai commencé mes études et fait des stages, j’ai découvert que ce n’était pas ce que je voulais faire. Si je n’avais fait que ça, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui.

Daphné : Gabrielle et moi sommes des généralistes. Nous aimons les nouvelles de dernière heure et les manchettes. D’autres journalistes préfèrent décrire les démarches d’artistes, couvrir le monde du sport ou faire des analyses. Le stage à La Presse permet aux aspirants journalistes de se découvrir, de trouver ce qui les rend heureux et ce qui les fait briller.

Comment assurez-vous l'objectivité (ou la neutralité) des stagiaires?

Gabrielle : À notre sortie de l’école, les réseaux sociaux n’existaient pas. Comme tous les journalistes doivent demeurer objectifs, notre militantisme était privé. Nous voulions vérifier s’ils étaient prêts à faire le deuil de leur militantisme et de leurs opinions, de faire un ménage de leurs réseaux sociaux et de ne plus manifester pour des causes. Nous en avons discuté de façon très franche pendant l’entrevue pour nous assurer que tout le monde respectait nos normes et était épanoui dans ce contexte.

Nous encourageons toutefois les stagiaires à proposer leurs propres idées pour la rédaction de leurs articles. C’est d'ailleurs une excellente façon pour eux de se démarquer. La rédaction des articles demande bien sûr de l’accompagnement de notre part, mais plusieurs idées de nos stagiaires ont le potentiel de faire la une.

Comment l’intégration des stagiaires s’est-elle déroulée?

Daphné : À La Presse, nous avons un formidable programme de formations données sous l’égide de Katia Gagnon, une reporter que j’admire. Katia a entre autres offert une formation sur l’art de l’entrevue. Notre collègue Louis-Samuel Perron a quant à lui démystifié le vocabulaire juridique et les rouages du Palais de justice. Nous les avons bien alignés pour qu’ils soient prêts à couvrir l’actualité juridique.

Gabrielle : Francis Vailles a quant à lui donné une formation sur les chiffres. Nous avons eu des rencontres inspirantes avec les chroniqueurs Patrick Lagacé, Isabelle Hachey et Hugo Dumas qui sont généreusement venus répondre aux questions de nos stagiaires. C’est une belle façon de commencer le stage et de se préparer à aller poser des questions au ministre la semaine suivante!

Tous nos collègues ont invité nos stagiaires à les appeler s’ils avaient besoin de conseils. C’est un exemple qui reflète bien l’essence de notre salle de rédaction : il n’y a pas de chasse gardée, tout le monde s’aide.

Qu’est-ce qui a marqué l’expérience des stagiaires jusqu’à maintenant?

Gabrielle : Ils ont été étonnés de recevoir des courriels après la publication de certains articles. Ces commentaires nous confirment l’énorme impact de nos reportages. Ils nous rappellent que nous sommes lus et que nous n’avons pas le droit à l’erreur.

Daphné : Lorsqu’on leur pose des questions lors de la correction de leurs textes, c’est pour s’assurer que tout ce qui est dit est 100 % vrai. Autrement, on vérifie. On leur explique qu’il vaut mieux déranger les gens que de commettre une erreur. C’est aussi ça, apprendre le métier de journaliste!

Tout l’été, lisez les articles de nos stagiaires sur nos trois plateformes : Anaïs Desjardins, Thomas Dussault, Tatiana Mulowayi-Pelletier, Adèle Décary-Chen, Florence Provencher, Justin Vaillancourt, Samira Aït Kaci Ali, Megan Foy (boursière du Fonds CDPQ pour la relève journalistique), Félix Rompré (boursier Prix Lizette-Gervais) et Marika Vachon (stage en photojournalisme).